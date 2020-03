Non solo Coronavirus, asteroide sfiorerà la Terra: quando e quali rischi

Il Coronavirus Covid-19 è l’argomento che da metà gennaio ha gradualmente rubato sempre più spazio a tutte le altre notizie. Due/terzi dei Tg sono ormai occupati dal Virus, tra conta dei morti, numero di contagiati, il governo che è preso dal panico e lo trasmette ai cittadini, la chiusura al pubblico degli uffici pubblici e delle manifestazioni sportive.

Mentre chi lavora in contesti privati può ammalarsi tranquillamente, dato che non gode dei privilegi di chi ha un posto statale.

Per chi ancora si informa prevalentemente tramite Tg, è dura sapere cos’altro sta succedendo. Ed in realtà anche i giornali sui propri siti dedicano il 70% della propria Home al Coronavirus.

E sta passando in secondo piano anche il fatto che un asteroide sfiorerà la Terra, come ha annunciato la Nasa. Definendolo “potenzialmente pericoloso“. Scopriamone di più.

Asteroide quando sfiorerà la Terra

Come riporta Tgcom24, l’asteroide sfiorerà la terra il prossimo 29 aprile. La Nasa lo ha definito “potenzialmente pericoloso” perché passerà vicino all’orbita terrestre, ma senza entrarvi in collisione.

Più precisamente, l’asteroide definito con il codice 52768, passerà a circa 6 milioni di chilometri dalla Terra, viaggiando a una velocità di 8,7 km al secondo.

Asteroide verso la Terra, quali rischi

L’asteroide denominato con numero 52768 è grande quanto l’Everest e viene attenzionato dal 1998, quando è stato avvistato per la prima volta. La sua grandezza stimata va da un minimo di 1,7 chilometri a un massimo di 4 chilometri.

Peraltro, secondo l’Agenzia americana non rientra tra quelli che possono provocare impatti con “effetti devastanti” per la Terra.

La probabilità che possa colpire la Terra, tra l’altro, è di 1 su 50mila. Ed è così in generale per tutti gli altri asteroidi per il prossimo secolo.

Almeno questa è la stima, ma si sa, tutto è possibile. Vedremo se ci saranno aggiornamenti in questo mese e passa fino alla fatidica data.