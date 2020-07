Atalanta in grande forma, ma c’è un grave sospetto

L’Atalanta è ormai da tempo una straordinaria realtà del calcio italiano. Dopo aver fatto vedere già delle buone cose tra gli anni ’90 e gli anni 0 del 2000 (si ricorderà, per esempio, l’Atalanta di Pippo Inzaghi, Domenico Morfeo, Cristiano Doni, lo storico portiere Ferron), ha consolidato la propria permanenza in Serie A ritornandoci nella stagione 2011-2012 (era retrocessa 2 anni prima con Antonio Conte, poi nel campionato Cadetto si è posizionata prima).

Da allora, quasi tutte salvezze tranquille. Mentre dalla stagione 2016-2017, si è posizionata quarta, settimana e terza in classifica. Ben figurando anche in Champions league, tanto che è ancora in corsa. E, per effetto dell’introduzione forzata, causa Covid-19, degli scontri diretti e in campo neutro, potrebbe addirittura giocarsela.

Il tutto, grazie ad una ottima preparazione atletica, alla quale occorre aggiungere i dettami tattici di Giampiero Gasperini e una gestione oculata della società. Capace di scoprire sempre nuovi talenti e di rivenderli a prezzi elevati.

Malgrado lo stop di circa 3 mesi al quale sono state costrette le squadre di Serie A, l’Atalanta è forse l’unica che ancora corre. Come se il tempo, è proprio il caso di dirlo, non si fosse mai fermato.

E torna a galla un sospetto, o forse sarebbe meglio dire una illazione, già avanzata alcuni mesi fa. Che per qualcuno è pure un grave sospetto…

Preparatore atletico Atalanta lo stesso della Juve di Moggi

Lo scorso gennaio, nel day after di Inter-Atalanta dell’11, finita 1 a 1, il famoso giornalista sportivo di Mediaset Maurizio Pistocchi scriveva su Twitter:

Complimenti all’Atalanta: gioca e corre per 90’. Il segreto della sua invidiabile condizione atletica si chiama Jens Bangsbo, guru danese già alla Juventus di Moggi e Lippi: da quando Gasperini l’ha voluto a Zingonia, l’Atalanta vola

In molti ci hanno visto tra le righe più di una allusione. Dato che quella Juventus fu indagata da Guariniello dopo le accuse di Zdenek Zeman.

In quegli anni, infatti, i giocatori della Juventus sembravano macchine più che atleti e fisicamente alquanto fisicati.

Al tweet di Pistocchi arrivarono vari commenti, tra l’ironia e i complimenti.

Percepisco della sottile dietrologia Lippi, Juve. solo a me viene in mente Guariniello?

Accuse di Zeman ad Atalanta

In realtà, qualche giorno fa lo stesso Zeman ha lanciato qualche ombra sull’Atalanta. Salvo poi fare dietro front, dicendo di essere stato solo frainteso e che voleva parlarne bene.

Queste le parole del tecnico Boemo, riportate da CalcioNapoli1926

Per ora sta correndo ancora la squadra di Gasperini, stranamente, visto che viene da Bergamo dove ci sono stati più problemi che altrove. Con quello che è successo a Bergamo pensavo che non avessero molto tempo per prepararsi e lavorare. Certo, se poi Malinovskyi indovina quei gol…

Zeman si riferiva alla partita Atalanta-Napoli, parole alle quali La Gazzetta ha risposto poi a tono. Risposta che si è conclusa con questa frase:

Se abbiamo creduto per anni alla mistica dei gradoni, si sforzi di credere al sudore di Zingonia e si goda lo spettacolo della Dea

