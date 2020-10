Baiano, dove si tiene la Festa del Maio

Baiano è un Comune campano con oltre 4700 abitanti. Il territorio si trova per il 60% su territorio pianeggiante e il restante 40% in collina. In una valle limitata a sud dai monti di Lauro e ad est e a nord dall’Appennino Campano. Fa parte della Comunità montana Partenio – Vallo di Lauro.

Il nome potrebbe derivare dalla epoca romana: praedium Badianum (“podere di Badio”). All’epoca facente parte del territorio di Abella, oggi Avella.

Importante la vena sportiva, vantando ben 5 giocatori che hanno militato tra Serie A e Serie C. Interessante anche l’attività nel Basket e nella Pallacanestro.

Vediamo la storia di Baiano e cosa vedere a Baiano.

Baiano storia

Qual è la storia di Baiano? Di origine romana, ha fatto poi parte del longobardo ducato di Benevento e del normanno principato di Salerno. Nel 1129 era il casale di Avella, mentre nel 1210 era tassato separatamente. In seguito fu feudo degli Orsini e quindi fece parte della baronia di Avella.

Acquisì l’autonomia alla fine del 1600. Ad inizio ‘700, divenne comune autonomo con il nome di Bajano (che mantenne fino ad inizio ‘900) e fece parte in passato della provincia di Terra di Lavoro. Con l’unità d’Italia fu assegnata alla provincia di Avellino.

Fino al 1923 (data dell’abolizione del mandamento come suddivisione amministrativa) fu capoluogo del mandamento omonimo e fu sede della pretura, del carcere mandamentale e di altri uffici amministrativi.

Le vicende storiche successive di Baiano seguirono quelle di molti comuni in provincia di Avellino. La difficile ricostruzione del Dopoguerra, l’emigrazione verso altre zone d’Italia e all’estero. Il terremoto del 1980 che sconfisse definitivamente ogni volontà di rilancio.

Baiano cosa vedere

Cosa vedere a Baiano? Questi i principali luoghi d’interesse:

Il centro storico, che prende il nome di Quartiere Vesuni

La Chiesa di Santa Croce

La Chiesa dei SS Apostoli

La Chiesa di Santo Stefano Protomartire

L’Eremo di Gesù e Maria

Vallone Sorroncello (650 m s.l.m.)

Festa del Maio di Baiano cos’è

Menzione a parte merita la Festa del Maio. La quale, come riporta Wikipedia, si divide nelle seguenti tappe: