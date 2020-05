Bambini scomparsi, fenomeno inquietante in Italia: oltre 8mila denunce nel 2019

In un post di tanti anni fa, mi chiedevo ironicamente se It esistesse davvero, considerando i tanti bambini che ogni anno scomparivano in Italia e nel Mondo.

Il fenomeno, a quanto pare, è ancora in pieno corso. Fomentato dall’emergenza profughi e rifugiati.

Secondo Missing Children Europe, nel 2019 il Numero Unico per i Bambini Scomparsi in Europa (11.60.00, in Italia gestito da Telefono Azzurro) ha risposto a 55.284 contatti. Di 7.582, poco più della metà dei nuovi casi riguarda i rifugiati e uno su quattro sono stati sottratti ai genitori.

Nei dati, si evidenzia come in alcuni paesi il fenomeno raggiunga numeri incredibili: nel Regno Unito si registrano circa 80mila casi di scomparsa; in Russia oltre 45.000; in India 111.569; negli Stati Uniti oltre 421.394.

Ovviamente, occorre anche ricordare che si tratta di paesi che sono praticamente continenti a sé. Composti a loro volta da più Stati

Anche in Italia, comunque, il fenomeno resta ancora evidente e inquietante.

Numero bambini scomparsi in Italia

Come riporta Ansa, lo scorso anno 8.331 denunce di scomparsa di minori in Italia di cui 5.376 stranieri e 2.955 italiani. Un fenomeno drammatico, riscontrato anche da Telefono Azzurro che, durante lo scorso anno, ha visto raddoppiare il numero di casi gestiti rispetto al 2018.

Nel 2019 sono stati 2.676 i minori stranieri non accompagnati arrivati in Italia e che si allontanano dai centri di accoglienza senza lasciare traccia.

E pensare che anche Telefono Azzurro ha rischiato di chiudere, come denunciai nel 2015.