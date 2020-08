Bolletta luce e oneri di sistema: cosa significa questa voce davvero

Cosa significa la voce oneri di sistema nella bolletta luce? Cosa include la voce oneri di sistema nella bolletta luce?

La bolletta dell’elettricità, dell’energia, o chiamata volgarmente la bolletta della luce, contiene una misteriosa voce sulla quale molti contribuenti si chiedono cosa contenga davvero.

Sul web circola da tempo una voce che vorrebbe questa voce includere le bollette non pagate dai contribuenti. Quindi, che la collettività si farebbe carico delle quote non pagate dai morosi. Il che ha scatenato non poche ire e polemiche.

Di seguito cerchiamo di fare chiarezza su questo punto. Almeno, stando a quanto ci viene detto in via ufficiale.

Bolletta luce voci cosa significano

Ecco le voci che concorrono a formare l’importo finale della bolletta della luce:

energia effettivamente consumata

costi per la gestione della rete elettrica (distribuzione, contatori, ecc)

IVA e le altre imposte

gli oneri generali di sistema

Canone Rai

Come spiega L’Unione Nazionale dei Consumatori, di queste 5 Macro voci l’unica che va direttamente alla società che vi porta la corrente in casa è la prima.

Le altre sono voci cosiddette “passanti” perché vengono raccolte dalla società di vendita attraverso le fatture. Ma solo per essere poi trasferite ad altri soggetti (ad esempio i distributori locali, Terna, lo Stato, ecc). Quindi la società funge da esattore per lo Stato.

Voce Oneri sistema in Bolletta luce cos’è

Riguardo la tanto contestata (insieme al Canone Rai, introdotto in Bolletta dal Governo Renzi) voce Oneri generali di sistema, rientrano tutti quei costi parafiscali pagati dalla collettività per finanziare, per la stragrande maggioranza, politiche industriali.

Quindi:

messa in sicurezza del nucleare e misure di compensazione territoriale

incentivi alle fonti rinnovabili e assimilate

copertura delle agevolazioni tariffarie riconosciute per il settore ferroviario

sostegno alla ricerca di sistema

copertura del bonus elettrico (non viene pagato dai clienti cui è stato riconosciuto il bonus sociale)

copertura delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia

integrazioni delle imprese elettriche minori e promozione efficienza energetica

La voce oneri di sistema nella bolletta della luce è molto cresciuta nell’ultimo decennio, tanto che tocca anche punte del 25% sul totale da pagare.

Ciò significa che costi come il finanziamento delle rinnovabili, smaltire le scorie nucleari ancora presenti sul nostro territorio, gli sconti ad aziende che consumano molta energia per permettergli di continuare loro l’attività, ecc., sono pagati dalla collettività.

In realtà, la voce che vorrebbe inclusa in questa micro area anche la morosità di chi non paga, non è del tutto infondata.

ARERA infatti parla di

una particolare casistica, limitata numericamente, e solo una parte degli oneri generali di sistema previsti per legge. In particolare, il riconoscimento individuato dall’Autorità per i soli distributori è parziale e attiene ai soli oneri generali di sistema già da loro versati ma non incassati da quei venditori con cui, a fronte della inadempienza di questi ultimi, i distributori hanno interrotto il relativo contratto di trasporto di energia, di fatto sospendendo così a tali soggetti la possibilità di operare nel mercato dell’energia

Dunque, riguarda solo quella parte di oneri che sono stati già anticipati dalle società di distribuzione per quanto dovuto alle società di vendita dai loro clienti. Ma che queste ultime non hanno versato non avendole incassate dai loro clienti morosi.

Quindi, l’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) prevede che una parte degli oneri non incassati per morosità ricadrà su tutti i consumatori di energia elettrica.

Inoltre, prevede che la collettività paghi anche il Bonus elettrico. Quel provvedimento ideato per aiutare le famiglie in difficoltà economica.

In oneri di sistema paghiamo anche le bollette degli altri?

Come chiarisce Altroconsumo, non esiste alcun sistema che consente di ripartire le fatture non pagate dai morosi su quelle degli altri clienti. Esiste infatti un meccanismo chiamato Cmor (corrispettivo di morosità) che fa passare i debiti pregressi dal vecchio fornitore a quello nuovo, così da sanare anche le situazioni di chi vaga da un contratto all’altro (i cosiddetti furbetti del “turismo energetico”) lasciando alle spalle fatture non pagate.

Pertanto, il debito pregresso “insegue” il debitore che lo ha generato. Non sarà la collettività a pagare per lui.

Resta comunque l’amarezza di doversi sobbarcare altre voci prima elencate.