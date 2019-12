Da Coca Cola ad Amazon passando per Gillette: i messaggi subliminali dietro 10 marchi famosi

Il marchio, si sa, è fondamentale per una azienda. Dietro una scritta e un logo si identificano determinati prodotti, che diventano così facilmente riconoscibili. Chiamato in lingua anglosassone brand, il marchio di un prodotto sfida i decenni, se non i secoli. E quando viene ceduto, se di grande fama sul mercato, può rivelarsi una miniera d’oro.

In tanti conosciamo marchi come Coca Cola, Amazon, Gillette, Carrefour. Ma anche quelli di eventi sportivi come la Formula Uno o il Tour de France. In pochi però sappiamo che dietro questi marchi ci siano dei messaggi o simboli nascosti. Vediamo dieci casi famosi.

Messaggi nascosti dietro 10 marchi

A riportare la carrellata è MSN.







1. FedEx

Si parte da FedEx. Una delle scritte più premiate al mondo, capace di ottenere oltre 40 riconoscimenti a livello internazionale. Nel logo della compagnia di spedizioni è inserita una freccia tra la E e la X.

2. Gilette

E’ il marchio della rasatura più famoso al mondo: sarà per questo che nel logo Gillette, precisamente tra la G e il punto della I, è possibile individuare proprio il taglio netto a cui è sottoposto il pelo della barba.

3. Coca Cola

E’ il marchio più diffuso e riconosciuto a livello globale e i misteri che circondano il prodotto, a cominciare dalla ricetta, sono davvero tanti e ormai quasi leggendari. La scritta Coca-Cola nasconde un piccolo dettaglio: se guardate attentamente la seconda O potrete scorgere al suo interno la bandiera della Danimarca. Secondo alcuni è un caso, secondo altri no. Il Paese scandinavo, infatti, è universalmente noto come il più felice del mondo.

4. Formula 1

Il logo della Formula 1 è noto non solo agli appassionati di motori. Ma in quanti hanno mai notato che nella scritta non c’è solo una F seguita da un 1 che sembra sfrecciare via? Il vero 1, infatti, si trova proprio nello spazio bianco tra i due segni.

5. Carrefour

Il logo Carrefour contiene diversi messaggi: innanzitutto i colori richiamano la bandiera della Francia, Paese di origine della nota catena di supermercati. Inoltre nel simbolo è possibile distinguere una C situata in mezzo a due frecce che vanno in direzioni opposte visto che “Carrefour” in francese significa proprio “incrocio”.

6. Toblerone

Uno dei cioccolatini più famosi al mondo merita anche di essere osservato attentamente: nel logo del Toblerone è possibile notare un orso che arrampica su una montagna: l’animale è il simbolo di Berna, la città svizzera dove l’inventore di questo dolcetto aprì il suo primo negozio.

7. Amazon

Vi siete mai chiesti cosa significhi quella freccia arancione sotto la scritta Amazon? Guardate bene le due lettere da cui parte e in cui finisce: semplice, significa che sul più famoso sito di vendite potete trovare tutto, ma veramente tutto, dalla A alla Z.

8. Toyota

Un logo che contiene anche la scritta: nel caso della Toyota si può notare come il simbolino della casa automobilistica racchiuda al suo interno tutte le lettere che ne compongono il nome.

9. Tour de France

Questo logo è sorprendente: non si tratta di una semplice scritta che indica la più famosa corsa ciclistica di Francia. Tra le lettere OUR e il cerchio giallo è possibile scorgere la sagoma di un ciclista.

10. Häagen-Dazs

Nessun messaggio nascosto in questo caso ma una semplice curiosità legata alla scelta del nome: “Häagen-Dazs” non significa assolutamente nulla ma semplicemente è stata scelta per dare alla marca di gelati un “appeal” nordico.