Concorso Regione Campania 2019-2020, pronte 10mila assunzioni: prove, ruoli e date

Tutto pronto per il Concorso indetto dalla Regione Campania. La Regione Campania, come le altre regioni del sud, patisce una grave disoccupazione. Che raggiunge numeri drammatici quando si tratta di quella giovanile. La regione è quasi in recessione.

Se in passato era lo Stato a fungere da principale datore di lavoro, con assunzioni spesso spropositate, che hanno generato molti esuberi nei vari enti pubblici, a partire dagli anni ‘90 questo pozzo senza fondo si è esaurito. E il turnover tra chi va in pensione e i neoassunti ha visto un forte rallentamento. Al punto che comincia ad esserci anche una carenza di personale. Ma non mancano contesti nei quali il personale è fin troppo.

Ed è alla luce di ciò, che il Concorso alla Regione Campania sta attirando l’attenzione di molti. Dato l’alto numero di persone che andrà a collocare: ben 10mila. Tra diplomati e laureati.

Premettendo che l’articolo sarà aggiornato di continuo, vediamo di seguito tutte le info utili riguardo il Concorso alla Regione Campania.

Concorso Regione Campania 2019 in cosa consiste

Come riporta Ti consiglio, Ad ottobre scorso la Giunta regionale della Campania ha approvato un’apposita delibera per affidare a Formez l’avvio delle selezioni. L’atto offre agli enti locali campani la possibilità di stipulare un accordo di programma con la Regione Campania e di comunicare quindi all’ente il proprio fabbisogno di personale, necessario per l’avvio delle procedure concorsuali per le 10mila assunzioni in Campania.

Sarà assunto personale di categoria C e D, diplomati e laureati.

Al termine delle procedure selettive sarà stilata un’unica graduatoria per ciascuno dei diversi profili che saranno messi a bando. A questa graduatoria gli enti, come la Regione, i Comuni e le ASL, potranno attingere per assumere nuovi impiegati.

I candidati selezionati saranno inseriti attraverso un percorso formativo (tirocinio) retribuito 1000 Euro al mese, della durata di un anno, finalizzato alla stabilizzazione.

Terminata la fase della formazione sarà ultimata la procedura di assunzione negli enti che hanno aderito all’accordo di programma con la Regione Campania e che richiedono l’inserimento di nuovi dipendenti. Sarà effettuata una prova finale, in base alla quale sarà formulata la graduatoria definitiva per le assunzioni.

Quali sono le date del Concorso alla Regione Campania 2019? Al momento della scrittura, le date non sono ancora state indicate.

Sono comunque usciti i primi 2 bandi che vanno a coprire 2175, così ripartiti:

Il primo corso-concorso pubblico, per titoli ed esami, è per la copertura di 950 posti di personale non dirigenziale, categoria D, a tempo indeterminato, di cui 328 posti presso la Regione Campania, 15 posti presso il Consiglio regionale della Campania e 607 posti presso gli enti locali della Regione Campania.

Il secondo corso-concorso pubblico, per esami, è per la copertura di 1225 posti a tempo indeterminato, di cui 187 posti presso la Regione Campania, 18 posti presso il Consiglio regionale della Campania e 1020 posti presso gli enti locali della Regione Campania.

Entrambi i bandi sono visionabili sul sito di Salerno Today.

Per quanto concerne le date, le prove si svolgeranno dal 2 settembre al 24 settembre. Ecco il calendario completo diviso per cognomi.

Concorso Regione Campania 2019 profili

Quali sono i profili previsti dal Concorso Regione Campania 2019? I seguenti:

a) AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA

Istruttore contabile, cat. C1 – Ragioniere, Economo, attività di controllo, gestione delle entrate comunali, ecc;

Funzionario / Specialista contabile, cat. D1 – Specialista contabile, Esperto nella gestione delle entrate comunali, Esperto nella attività di controllo di gestione, Esperto nella ricerca e gestione dei processi di finanziamento, Esperto in gare e appalti e acquisti telematici, ecc;

Istruttore amministrativo, cat. C1 – Istruttore amministrativo / contabile, Segretario archivista, Istruttore informatore, Affari generali, Personale, Procedimenti amministrativi SUE e SUAP, ecc;

Funzionario / Specialista amministrativo, cat. D1 – Esperto in materie giuridico / amministrative – contabile, Avvocato, Esperto di digitalizzazione e semplificazione dei processi amministrativi, Esperto nei controlli della qualità dei servizi erogati, ecc.

b) AREA TECNICO SPECIALISTICA

Istruttore tecnico, cat. C1 – Geometra, Perito agrario, Perito chimico, Perito elettrotecnico, Perito industriale, Istruttore tecnico SUE e SUAP, ecc;

Funzionario / Specialista tecnico, cat. D1 – Esperto in attività tecniche, Architetto, Ingegnere, Specialista Urbanista, Specialista ambientalista e difesa del suolo, Specialista della gestione del ciclo dei rifiuti, Energy manager, Specialista in gestione dei processi relativi al SUE e al SUAP, Esperto in gare e appalti dei LL.PP., ecc;

Istruttore culturale, cat. C1 – Aiuto bibliotecario, Tecnico audiovisivi, Restauratore, ecc;

Funzionario / Specialista attività culturali, cat. D1 – Bibliotecario, Animatore culturale, Gestione impianti sportivi, Musei e Pinacoteche ecc;

Istruttore di vigilanza, cat. C1 – Agente di Polizia Locale, ecc;

Funzionario / Specialista di vigilanza, cat. D1 – Specialista / Funzionario di vigilanza;

Istruttore socio – assistenziale, cat. C1 – Educatore d’infanzia, Docente scuola materna, Educatore area handicap, ecc;

Funzionario / Specialista socio – assistenziale, cat. D1 – Assistente sociale, ecc.

c) SISTEMI INFORMATIVI E TECNOLOGIE

Istruttore informatico, cat. C1 – Analista, Programmatore, istruttore informatico, Esperto nella gestione dei siti istituzionali, ecc;

Funzionario / Specialista informatico, cat. D1 – Specialista in ICT, ecc.

d) AREA MARKETING, COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

Funzionario / Specialista in comunicazione e informazione, cat. D1 – Specialista della comunicazione istituzionale e / o Specialista nei rapporti con i media – giornalista pubblico, ecc;

Istruttore comunicazione e / o informazione, cat. C1 – Esperto in comunicazione, Esperto di informazione, ecc.

Concorso Regione Campania 2019 chi lo gestirà

Chi gestirà il Concorso alla Regione Campania? Come riporta Edises, la procedura di selezione sarà gestita dal Formez. Attraverso l’apposita struttura del Ripam che già ha gestito diversi concorsi importanti (tra cui il concorsone indetto dal Comune di Napoli nel 2011) e ha le specifiche strutture per effettuare la formazione.

Concorso Regione Campania 2019 posti disponibili

Quanti sono i posti disponibili nel Concorso alla Regione Campania? Ben mille.

Concorso Regione Campania 2019 quanti candidati

Quanti candidati ci sono per il Concorso alla Regione Campania 2019? Come riporta Vesuvio live, al 9 agosto, quindi il giorno seguente a quello utile per iscriversi, solo per le prime due domande, sono giunte oltre 1.131.418 domande per 2.175 posti. Il numero di candidati è di oltre 300mila unità, prevalentemente dalla Campania (279.663).

Concorso Regione Campania 2019 prove

Quali saranno le prove del Concorso alla Regione Campania 2019? Alla luce dell’alto numero di candidati previsto, sarà prevista una prova preselettiva, con 80 domande, di cui 50 di logica e 30 delle varie discipline di Diritto, geografia e cultura campana. Il tempo a disposizione sarà di 80 minuti. Quindi un minuto a risposta.

Sarà amesso un numero di candidati 4 volte maggiore rispeto ai posti a disposizione.

Dopodiché ci sarà la prova selettiva nella quale occorrerà raggiungere un punteggio minimo di 21/30 e qui le domande saranno 60. Poi ci sarà un tirocinio retribuito di 10 mesi (1000 euro lordi al mese). Ed infine la prova orale, sempre con un punteggio minimo di 21/30. Il punteggio si addiziona ai precedenti. Infine, si valuteranno anche i titoli (0.5 per un voto di laurea da 100 a 104 e 1 punto per i voti sopra al 104). Ma anche l’esperienza lavorativa (1 punto per ogni anno di lavoro). Purché, ovviamente, essa sia stata svolta presso enti pubblici.

Le domande delle prove scritte sono a risposta multipla. Nella prova orale sono richieste le competenze linguistiche ed informatiche, oltre che le domande poste alla prova scritta.

Per quanto riguarda i punteggi assegnati in quest’ultima, occorre dire che danno 0.5 punti ad ogni risposta corretta e -0.15 punti per quella sbagliata.

Cambia invece nella prova preselettiva: 1 punto per quelle corrette e -0.33 per quella errata.

Concorso Regione Campania 2019 cosa studiare

Cosa studiare per il Concorso alla Regione Campania 2019? Per prepararsi alla prova preselettiva, acquisendo dimestichezza con le tecniche di risoluzione e apprendendo utili “trucchi”, si consiglia il volume “i nuovi Test RIPAM per il Concorso Regione Campania”.

Il volume raccoglie, risolve e commenta circa 1600 quesiti della banca dati RIPAM, scelti fra quelli a difficoltà più elevata e più rappresentativi di ciascuna tipologia. Per ognuno, oltre a fornire la risposta esatta, il testo evidenzia il ragionamento e i passaggi logici da seguire per giungere alla soluzione.

Il testo è corredato di un software di simulazione (anch’esso aggiornato con i nuovi test RIPAM) che consente di esercitarsi in vista della prova di preselezione e di un Video-corso di Logica (oltre 20 ore di lezioni).

Il costo è di 27,20 euro.

Il sito Concorsi, invece, parla del più completo tra i testi cartacei, con quiz commentati per tutte le materie della preselezione.

E’ dunque un valido strumento da affiancare al Simulatore d’esame di Mininterno. Prezzo 39.95 euro.

Concorso Regione Campania 2019 dove trovare Quiz Ripam

Dove trovare le simulazioni Quiz Ripam del Concorso Regione Campania 2019? Sul sito del Ministero degli interni a questo link.

Concorso Regione Campania 2019 quali enti

Quali sono gli enti presso cui sarà possibile lavorare vinto il concorso? Come riporta Leggi Oggi, il Governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha annunciato il numero di enti che hanno aderito alla convenzione stipulata con il Formez; in totale sono 273 enti:

263 Comuni su 550

5 Comunità montane

2 Corti d’Appello

Provincia di Benevento

Consorzio Asi di Salerno

Agenzia regionale per il Turismo

Ecco i Comuni che hanno dato la loro adesione.

Concorso Regione Campania 2019 tassa

Qual è la tassa da pagare per il Concorso alla Regione Campania 2019? Al momento della scrittura, non c’è alcuna notizia al riguardo. Anche in questo caso, aggiornerò il post appena si avranno notizie al riguardo.

Concorso Regione Campania titoli richiesti

Quali sono i titoli richiesti per partecipare alle prove? Come riporta Concorsando, più o meno tutti:

sia lauree tecniche (come Ingegneria, Architettura e Informatica)

sia lauree giuridico-economiche (come Giurisprudenza, Scienze Politiche ed Economia)

sia titoli socio-pedagogici (come Scienze della Formazione Primaria, Scienze dell’Educazione, Scienze della Comunicazione)

sia titoli umanistici (come Lettere e Beni Culturali)

Ma oltre ai profili per laureati, ci saranno molti posti per diplomati.

Concorso Regione Campania limiti di età

Quali sono i limiti di età per partecipare alla prova? Non ci sono limiti di età.

Concorso Regione Campania possono partecipare solo i campani?

No. Possono partecipare tutti i cittadini italiani con i requisiti previsti.

Concorso Regione Campania 2019 dove si svolge

Dove si svolge il Concorso Regione Campania 2019? Presso la Mostra d’Oltremare.

Concorso Regione Campania 2019 ci si può candidare a più profili?

Sì.

Concorso Regione Campania bloccato? Come stanno le cose

In data 16 luglio Il Ciriaco aveva reso noto il clamoroso Stop al concorso indetto dalla Regione Campania per 10mila posti nella pubblica amministrazione. E’ quanto ha stabilito il Consiglio di Stato a cui si erano rivolti gli ex dipendenti del Consorzio agrario interprovinciale di Salerno-Napoli-Avellino, nonché del Consorzio Agrario di Caserta e di Benevento difesi dagli avvocati irpini Francesco De Beaumont e Maria Ludovica De Beaumont. Nel merito della discussione si entrerà il 29 agosto quando è fissata la camera di consiglio.

Gli ex dipendenti attendono ancora di essere ricollocati nella pubblica amministrazione come previsto dalla legge e prioritariamente rispetto a nuove assunzioni, come quelle previste dal maxi concorso pubblicato sul Burc lo scorso luglio 2019 che andrà a formare al termine del tirocinio di 10 mesi una nuova graduatoria a cui dovrebbero eventualmente accedere le p.a. aventi la possibilità di assumere personale.

A Palazzo Santa Lucia però le rimostranze dei lavoratori non sono mai state recepite. Neanche la nomina del commissario da parte del consiglio di Stato è stata utile a far chiarezza. Anzi la Regione Campania si è più volte opposta all’assunzione dei ricorrenti nonostante la sentenza avversa. Gli avvocati De Beaumont hanno impugnato tutti gli atti che hanno portato all’indizione del concorso ed anche il piano di triennale di Fabbisogno di Personale 2019-2021 che dava precedenza al personale proveniente dalle agenzie ARLAS e ARCADIS, assunzioni obbligatorie di categorie protette (n. 2 centralinisti non vedenti), stabilizzazione del personale con rapporto di lavoro flessibile.

In attesa di conoscere il giudizio della Camera di Consiglio, il precedente rischia di scatenare una reazione a catena. Tutti i dipendenti della pubblica amministrazione, locale e regionale, precari ed in mobilità potrebbero avvelarsi dello stesso principio e dare vita ad una lunga serie di corsi che provocherebbe lo stallo totale.

Il maxi concorso era stato oggetto di polemiche anche politiche. I venti milioni di euro stanziati per le prove ed i tirocini non avrebbero alcuna ricaduta in termini occupazionali. Dopo i primi 10 mesi di tirocinio saranno le pubblica amministrazioni a seconda del proprio fabbisogno a doversi accollare il personale che nel frattempo avrà formato una nuova graduatoria. Una sorta di Garanzia Giovani con quattro mesi in più. In consiglio regionale centrodestra e Movimento Cinque Stelle sono pronti a presentare interrogazioni al Governatore De Luca.

Oltre a questo mega concorso, ad essere bloccato dovrebbe essere anche il Corso-concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 950 posti di personale non dirigenziale, categoria D, a tempo indeterminato, di cui 328 posti presso la Regione Campania, 15 posti presso il Consiglio regionale della Campania e 607 posti presso gli enti locali della Regione Campania. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2019 dalla Commissione RIPAM.

In data 18 luglio è stata chiarita la situazione, come riporta L’Indisponente. Il Consigliere regionale, delegato alle “Aree Interne”, Francesco Todisco, avvocato irpino con un post sui social ha infatti provato a rassicurare:

“Vorrei tranquillizzare tutti: il Piano per il lavoro procederà senza alcuna sospensione. Allo stesso tempo, gli ex dipendenti dei Consorzi agrari che avevano maturato il loro diritto a essere ricollocati in Regione hanno visto riconosciuti i loro diritti con una delibera di giunta approvata stamane. Di conseguenza, hanno rinunciato al provvedimento di sospensione. Ne sono particolarmente felice perché ho lavorato, sia in Consiglio regionale che da delegato alle “Aree interne”, perché i loro sacrosanti diritti fossero riconosciuti. Il merito va al modo in cui questi lavoratori hanno portato avanti questa battaglia. Con dignità e competenza. Al loro avvocato, Francesco de Beaumont, che ha saputo guidarli passo dopo passo. Alla Giunta e agli uffici che, oggi, hanno voluto mettere la parola fine a una triste pagina di lesione ai diritti di questi lavoratori. Ho accompagnato questi lavoratori per un piccolo tratto e ne sono felice. Bene così, anche per il “Piano lavoro” che può continuare a procedere affermando le speranze e la dignità di tanti altri cittadini”.

Concorso Regione Campania quanti partecipanti

Quanti sono stati i partecipanti al Concorso della Regione Campania, per l’assunzione a tempo indeterminato di 2.175 unità di personale? Secondo i dati ufficiali diramati dallo stesso ente organizzatore, Formez Ripam, circa 142mila. Così ripartiti: 70mila per entrambi i titoli, mentre 25mila solo per laureati.

Considerando che passano circa 8mila persone per profilo, occorre rientrare in una stretta cerchia del 2% di partecipanti.

Comunque la cifra è molto lontana rispetto ai 500mila che si erano profilati all’inizio. Inoltre, il numero di partecipanti reali è stato meno della metà rispetto agli iscritti. Segno questo che non bisogna lasciarsi intimidire da certe cifre da capogiro. Anche perché poi bisogna vedere di questi 142mila quanti fossero realmente preparati.

Quando usciranno risultati Concorso Regione Campania

Quando usciranno risultati del Concorso indetto dalla Regione Campania per 2175 posti? Sempre a detta di Formez Ripam, la correzione degli elaborati inizierà per i primi di ottobre. Ma dato che tutto avverrà tramite scanner, si suppone che la graduatoria definitiva sarà stilata entro metà ottobre. La sede sarà quella dell’ente, quindi Roma e non Napoli.

Concorso Regione Campania ricorsi

Intanto si rischia anche una pioggia di ricorsi. Uno dei principali motivi riguarda il fatto che il bando presenti domande di cultura generale inserite nei cosiddetti test psico-attitudinali. In particolare, come riporta L’Indisponente, il passaggio del bando oggetto del contendere sarebbe questo:

“di cui n. 50 (cinquanta) attitudinali consistenti in una serie di quesiti a risposta multipla per la verifica della capacità logico-deduttiva, di ragionamento logico-matematico e critico-verbale”.

Nel test del 23 settembre (la seduta mattutina) è uscita per esempio questa domanda:

“Trova l’abbinamento errato: Boston-Massachusetts

Santa Fè-New Mexico

Albany-California

Tallahassee-Florida“

Premettendo che si parla di Stati americani, e quindi già ci si chiede quale sia il collegamento con la Regione Campania, ci si interroga anche soprattutto su quale sia il ragionamento alla base di questa domanda. Sembra più un quesito di cultura generale.

Stessa cosa per quanto riguarda un’altra domanda dove era chiesto di individuare il cantante della canzone “Satisfaction”. Ecco questo è un esempio di test a cui si può rispondere solo se si è a conoscenza della soluzione. Non c’è nessun ragionamento che può portare alla risposta esatta.

Idem per un altro abbinamento che chiedeva di individuare l’abbinamento errato tra “giornalisti e testate giornalistiche“. Il ragionamento alla base? A primo impatto nessuno.

Non mancano poi testimonianze di quanti hanno visto concorrenti utilizzare addirittura tablet e smartphone all’interno dei padiglioni durante la prova. Benché fosse severamente vietato. O andare in bagno nel corso della stessa, cosa altrettanto vietata.

Tuttavia, in questo caso, si tratta di accuse prive di prove concrete, le quali hanno più il sapore delle classiche illazioni lanciate da chi ha avuto problemi nel risolvere i quesiti.

Su Facebook, invece, sta circolando un messaggio che mostra con tanto di calcolo percentuale il numero di persone che ha superato la prova preselettiva per i profili CID e AMD, diviso per giorni.

Orbene, ha riscontrato che in data 20 settembre alle ore 15, il numero di persone che ha superato il turno sia stato pari al 56% dei partecipanti. Un numero altissimo, considerando che al secondo posto si piazza il 19 settembre alle ore 15 ma col 17%. Chiude il podio il 24 settembre alle ore 15% a debita distanza col 7 percento.

Poi via via tutti gli altri fino al 23 settembre ore 15 con un misero 1,2%.

Dove vedere risultati Concorso Regione Campania laureati

Dove vedere i risultati delle prove preselettive del Concorso alla Regione Campania? Ripam-Formez ha annunciato che i tanto attesi risultati delle prove preselettive del Concorso alla Regione Campania sono visionabili dall’11 novembre sul sito ufficiale dell’ente.

Quando escono risultati Concorso Regione Campania diplomati

Quando escono i risultati del Concorso Regione Campania per i diplomati? A Radio CRC, il Governatore De Luca ha affermato che usciranno lunedì 18 novembre. E occorre ovviamente recarsi sempre sul sito ufficiale della Ripam Formez.

Quando ci sarà prima prova scritta Concorso Regione Campania

Nella stessa intervista, Vincenzo De Luca ha anche affermato che:

“A metà dicembre faremo la seconda prova definitiva per quanto riguarda la categoria D e ad inizio gennaio faremo l’altra prova che riguarda la categoria C”

Concorso Regione Campania ritardi correzioni perché

Siamo ormai giunti a fine novembre, ma i risultati delle correzioni non sono ancora stati pubblicati. Ripam Formez dice di aver rispettato i tempi, avendo concluso le correzioni già da qualche giorno. Tuttavia, i risultati non sono ancora stati pubblicati.

Il che sta scatenando ire e disappunti da parte dei partecipanti a mezzo Social, i quali sono tenuti sulle spine e vorrebbero prepararsi a dovere per la successiva prova. La quale, a questo punto, quasi certamente slitterà all’anno nuovo. Forse.

Concorso Regione Campania risultati prova preselettiva Categoria C

In data 2 dicembre sono finalmente stati pubblicati da Formez i risultati delle prove preselettive inerenti alla Categoria C. Quella cioè destinata ai diplomati. Non mancano varie statistiche inerenti alle stesse. Potete visionarli qui sul sito ufficiale.

Concorso Regione Campania prova scritta quando

Il Governatore Vincenzo De Luca, pubblicati finalmente i risultati anche della prova preselettiva dei diplomati, ha annunciato che la prima prova scritta dovrebbe tenersi dal 14 al 17 e dal 21 al 24 Gennaio 2020.

Il condizionale resta comunque d’obbligo, alla luce di come è andata a finire con la prova preselettiva. Slittate da aprile a settembre. Mentre le correzioni sono state pubblicate a novembre.

Pubblicato finalmente anche il concorso per i centri per l’impiego.

Il primo concorso pubblico, riguarda l’assunzione di 416 impiegati a tempo indeterminato di categoria C, da destinare ai CPI regionali e così suddivisi:

100 posti per il profilo professionale di “Istruttore Sistemi informativi e tecnologie”, 20 dei quali saranno riservati al personale della Regione Campania. Richiesto il diploma di ragioniere programmatore, perito informatico o equivalente.

316 posti per la posizione di “Istruttore policy regionali”, di questi, saranno 63 quelli riservati al personale di ruolo della Regione Campania. Richiesto il possesso del diploma di scuola media superiore.

Per entrambe le posizioni, occorre essere in possesso dei requisiti normalmente richiesti per le assunzioni nella Pubblica Amministrazione: cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea, età a partire da 18 anni, idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni previste, pieno godimento dei diritti politici e civili

Il secondo bando di concorso, riguarda 225 assunzioni, sempre a tempo indeterminato, nella categoria D, così ripartite:

5 posti per il profilo professionale di “Funzionario comunicazione ed informazione”, 1 dei quali riservato al personale regionale

145 posti per il profilo professionale di “Funzionario policy regionali”, 29 dei quali saranno riservati al personale della Giunta regionale della Campania;25 posti nel ruolo di “Funzionario Sistemi informativi e tecnologie”, 5 dei quali saranno riservati al personale della Regione Campania

25 posti nel ruolo di “Funzionario Sistemi informativi e tecnologie”, 5 dei quali saranno riservati al personale della Regione Campania

50 posti per la posizione di “Funzionario Policy regionali – Mediatore per l’inserimento lavorativo dei disabili”, dei quali 10 saranno riservati a dipendenti della Regione Campania

Per tutte le posizioni è richiesto il possesso della laurea, magistrale, specialistica o vecchio ordinamento, in una delle classi specificate nell’articolo 2 del bando di concorso. Anche in questo caso, ovviamente, sono richiesti i requisiti previsti per le assunzioni nella Pubblica Amministrazione.

Per entrambi i concorsi per i Centri per l’Impiego della Regione Campania, la domanda di partecipazione dovrà essere inviata entro il trentesimo giorno a partire dal giorno dopo la pubblicazione, prevista per oggi 6 dicembre 2019, dell’avviso relativo ai due concorsi sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale, utilizzando il modulo disponibile sul portale regionale nella sezione “Amministrazione Trasparente” all’indirizzo web regione.campania.it

Le prove di selezione dei candidati saranno costituite da una prima prova preselettiva consistente in una prova a test a risposta multipla, valida ai fini dell’ammissione della prima prova scritta da parte di un numero di candidati pari a tre volte quelli messi a concorso.

I candidati che supereranno la prova scritta con un punteggio minimo di 21/30, dovranno sostenere una seconda prova orale, al termine della quale sarà redatta la graduatoria definitiva valida per le assunzioni.

Gli interessati potranno presentare la propria candidatura a per tutti i profili professionali messi a concorso, sia della categoria C che della categoria D, purchè in possesso dei requisiti richiesti, dal momento che anche le prove preselettive saranno organizzate in date diverse.

Le materie oggetto della prova preselettiva e delle successive prove scritta e orale, sono elencate negli articolo 6, 7 e 8 dei rispettivi bandi di concorso.

Tra le prove è compreso anche un colloquio per la verifica della conoscenza della lingua inglese (livello B1) e delle nozioni informatiche di base.

In base alle informazioni disponibili, le procedure concorsuali non saranno affidate al Formez, la cui gestione del maxi concorso ha suscitato non poche polemiche, soprattutto per quanto riguarda le tempistiche di correzione delle prove di preselezione.

E’ possibile trovare il bando qui.

Concorso Regione Campania dove e come vedere prova scansionata

Finalmente dal 17 dicembre è anche possibile visionare la propria prova scansionata. Basta fare sempre login sulla pagina del Ripam, poi cliccare in alto a sinistra sull’icona con i tre trattini orizzontali. Da lì cliccare Accesso agli atti.

Sarà possibile visualizzare il punteggio totale ottenuto, le risposte esatte, sbagliate e le mancate risposte. Oltre alla prova scansionata per tutti i profili.

Concorso Centri per l’impiego Regione Campania come candidarsi

Come candidarsi al concorso per i centri per l’impiego della Regione Campania? Il bando, pubblicato il 14 dicembre, è così organizzato:

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 13.12.2019, 4ª Serie Speciale – Concorsi ed Esami, sono stati pubblicati i bandi di concorso per il reclutamento di personale di categoria C e D. Ecco il dettaglio.

Un bando per 416 posti di categoria C aperto ai diplomati così suddiviso:

– 316 istruttori policy regionali – Centri per l’impiego;

– 100 istruttori di sistemi informativi e tecnologie.

Un bando per 225 posti di categoria D aperto ai laureati così suddiviso:

– 145 funzionari policy regionali – Centri per l’impiego;

– 50 funzionari policy regionali – Mediatore per l’inserimento lavorativo dei disabili;

– 25 funzionari di sistemi informativi e tecnologie;

– 5 funzionari comunicazione e informazione.

Sarà possibile inoltrare la domanda di ammissione al concorso per via telematica e per entrambe le procedure sono previste le seguenti prove:

1) una prova preselettiva, consistente in un test composto da quesiti a risposta multipla;

2) una prova scritta, consistente anche essa in un test composto da quesiti a risposta multipla;

3) una prova orale.

Per potersi candidare, occorre andare a questo link.

Seconda prova Concorso regione Campania data

Quando si farà la seconda prova del Concorso alla Regione Campania? Il 13 febbraio. Ad annunciarlo lo stesso Governatore Vincenzo De Luca, il quale ha anche assicurato che la correzione della prova si terrà nello stesso mese.

Inoltre, ha anche aggiunto che la graduatoria sarà a scorrimento e varrà per 2 anni. Quindi è certo che andranno a lavorare tutti i selezionati.

Concorso Regione Campania sentenza Tar

In data 12 febbraio la sentenza del Tar ha sospeso il maxi concorso della Regione Campania per violazione dell’anonimato fino al prossimo 6 ottobre, quando è fissata l’udienza pubblica. E la Giunta regionale ha annunciato il ricorso al Consiglio di Stato, per chiedere la sospensiva dell’ordinanza di oggi, la numero 218.

Come riporta Il Mattino, diversi candidati esclusi avevano fatto ricorso, rivolgendosi allo studio legale Leone Fell &C. difesi da Francesco Leone, Simona Fell e Ciro Catalano, contestando il mancato rispetto del principio dell’anonimato delle prove. Quell’anonimato, dicono gli avvocati, che risponde all’esigenza di salvaguardare la segretezza degli autori delle prove scritte fino a quando la correzione non sia stata ultimata. Si tratta di «garanzie procedurali che consentono la parità di trattamento tra i candidati e la valutazione obiettiva dei loro elaborati». I candidati, cioè, seguendo le istruzioni che erano state loro date in sede di prova preselettiva, hanno apposto sul foglio ‘risposte a lettura ottica’ e sul ‘cartoncino anagrafico’ due talloncini identici, contenenti lo stesso codice a barre e, immediatamente al di sotto, identico il codice numero di sei cifre. I fogli relativi alle risposte e i cartoncini contenenti i dati anagrafici, però, rilevano dallo Studio legale, non sono stati chiusi in busta sigillata e priva di generalità all’ esterno dai candidati.

Di conseguenza, il codice numerico, facilmente memorizzabile e identificabile, ha finito per svolgere, secondo quanto spiegato dagli avvocati, almeno potenzialmente, funzione di segno di riconoscimento, essendo riconducibile immediatamente all’identità dell’autore dell’elaborato ed essendo possibili alterazioni o manipolazioni della prova. Lo stesso studio legale ha proposto ricorso anche per la selezione relativa all’assunzione a tempo indeterminato di 1.225 unità di personale, in possesso del solo diploma, presso diversi enti della Regione Campania. E si attende il 25 febbraio per l’udienza cautelare.

Concorso Regione Campania sbloccato

Nuovo colpo di scena sul Concorso alla regione Campania, ormai diventato una serie a puntate da settembre 2019, cioè da quando è ufficialmente partito. Il Consiglio di Stato ha annullato l’ordinanza del Tar Campania che aveva sospeso il Concorso per 10mila posti di lavoro negli enti locali, con riferimento all’operato del Formez. Il concorso riprende regolarmente e andrà avanti sino alla conclusione. Il Governatore della Campania, Vincenzo De Luca, lo ha annunciato, confernando che le prime tremila assunzioni scatteranno a marzo come previsto.

Concorso Centri per l’impiego Campania sospeso per Coronavirus

Il Concorso per il collocamento di personale diplomato e laureato destinato ai Centri per l’impiego è stato sospeso l’8 marzo. Il Governatore Vincenzo De Luca ha risposto alle polemiche relative al fatto che aveva preso severi provvedimenti contro i locali aperti al pubblico, tenendo però aperto un concorso che ogni giorni richiamava centinaia di persone in un posto chiuso. Qualcuno sospettando meri calcoli elettorali.

Tra le cose consegnate ai candidati, anche un disinfettante. Inoltre, veniva fatta mantenere la distanza di un metro tra un candidato e l’altro. Già durante la fila.

L’organizzazione a detta di molti, procedeva comunque bene e per molti, molto meglio anche di quella del Formez. Detto ciò, si creano ora due problemi: il fatto che molti in questi giorni avevano rinunciato per paura e che chi lo farà più in là avrà avuto più tempo per prepararsi.