Coronavirus creato dagli americani? Le 4 prove

Italia messa in ginocchio dal Coronavirus Covid-19. Il numero dei contagiati e quello dei morti salgono di giorno in giorno. Tanto che il bollettino quotidiano della Protezione civile somiglia più a uno di guerra.

Il numero delle vittime italiane ha ormai superato le 150 unità, mentre quello dei contagiati tocca quota 4mila. Ci attestiamo quindi al secondo e terzo posto, sempre dietro alla Cina e per contagiati anche dietro la Corea del sud (qui ho riportato mappa e statistiche della diffusione del Virus).

Comincia però a salire anche il numero di contagiati in Germania e Francia, con questi ultimi che forse perderanno la voglia di sfotterci come fatto in occasione del vergognoso video della pizza Coronavirus.

Purtroppo però, il nostro Paese sta pagando un caro prezzo anche dal punto di vista economico. Con le conseguenze che si faranno sentire drammaticamente nei prossimi mesi.

Secondo le stime diramate da Ref Ricerche, per esempio, nel breve termine avremo un minor Pil compreso tra i 9 miliardi e i 27 miliardi. Nonché una flessione per l’intera economia tra -1% a un -3%.

Se poi si considera che le regioni più colpite sono Lombardia e Veneto, che da sole pesano un terzo del Pil nazionale, una contrazione del 10% del loro Pil si traduce nella diminuzione del 3% per l’intero Paese.

Confturismo-Confcommercio ha invece stimato in 7,4 miliardi i danni che subirà il Turismo. Infatti, piovono disdette e la cattiva luce sotto la quale i media stranieri ci stanno ponendo, sicuramente finisce per complicare le cose. Per loro, è come se il Mondo lo stessimo infestando noi.

Eppure, anche alla luce dei danni economici che stiamo subendo, personalmente resto dell’idea che questo Virus sia stato architettato dagli americani. E di seguito riporto 4 prove a suffragio delle mie idee.

Coronavirus, più vittime e contagi nei Paesi avversi agli americani

“Un indizio è un indizio. Due indizi sono una coincidenza. Tre indizi fanno una prova”. Lo diceva Agatha Christie nei suoi famosi gialli e forse non aveva tutti i torti. Anche nel caso del Coronavirus.

Vi invito a ragionare. Ci avete fatto caso che i paesi con più decessi, nonché più contagiati, siano proprio Cina, Iran e Italia?

Voi vi chiederete: cosa hanno in comune questi 3 Stati? Il loro minimo comune denominatore è sempre l’America.

La Cina è attualmente il principale avversario economico degli Usa, essendo riuscito perfino a superarlo da qualche anno. Paese contro il quale Donald Trump ha fin da subito intrapreso una guerra commerciale a colpi di dazi, condotta in due riprese. Oltre ad aprire un conflitto contro Huawei, colosso telefonico in forte ascesa.

Denigrando altresì a colpi di Twitter anche le multinazionali americane che lì furbamente producono.

L’Iran, invece, è attualmente il principale avversario degli Usa in Medioriente. Nonché di Israele. E Trump ha nel voto sionista un importante drenaggio di consensi.

Una guerra che ha già visto due passaggi: l’uscita degli americani dagli accordi sul Nucleare e l’uccisione del numero due del Paese iraniano ad inizio anno.

L’Italia è infine il Paese europeo che più degli altri ha stretto maggiori accordi commerciali proprio con entrambi.

Con la Cina, di recente, ha ricostruito la famosa “via della seta”. Che l’avvento al potere di Mao aveva sfaldato. Inoltre, proprio un italiano, Marco Polo, ha sdoganato quasi 8 secoli fa la conoscenza di quel paese così sconosciuto e geograficamente lontano, al resto d’Europa.

Stesso discorso con l’Iran. Da diversi anni il nostro paese ha allacciato un importante rapporto commerciale con questo Stato. Al punto che nel 2017 l’Italia ha superato Germania e Francia in termini di volumi di affari intrapresi con l’Iran.

E poi, guarda caso, i focolai sono in Lombardia e Veneto. Regioni che, come detto, da sole costituiscono un terzo del Pil. Alle quali va sommata l’Emilia, altra regione ricca, e il totale sale ad almeno il 40% del Pil italiano colpito.

Tra l’altro dopo l’Italia, stranamente, ad essere più colpite in Europa dal Virus sono Germania e Francia. Altri avversari giurati di Donald Trump. Che punta ad una Europa politicamente ed economicamente debole.

Certo, qualcuno potrebbe contestare questa teoria dicendo che al secondo posto per numero di contagiati (il doppio dell’Italia) ci sia la Corea del sud. Paese filo-americano e capitalista. O che anche gli Usa cominciano a contare contagiati e decessi.

Ma non bisogna dimenticare che in guerra ci sono i cosiddetti “danni collaterali”. Ossia quei danni che si mettono in conto tra gli effetti negativi “necessari” quando si prende una decisione.

Qualcun altro potrebbe dire che tra gli avversari ci sono pure stati come Venezuela o Canada, contro i quali Trump pure manda continue invettive. Ma occorre tener presente che sono stati prossimi se non confinanti con gli Usa. E sarebbe troppo pericolosa una guerra battereologica.

Vaccino contro il Coronavirus creato da americani stessi

Se tutto ciò non vi basta, vi propongo un quarto indizio: gli Usa hanno stranamente per primi ideato il vaccino. Come riporta Agi, la multinazionale farmaceutica Moderna Inc. ha spedito il primo lotto del suo vaccino contro il coronavirus, sviluppato rapidamente, ai ricercatori del governo degli Stati Uniti.

L’istituto entro la fine di aprile potrebbe iniziare un test clinico su circa 20-25 volontari sani. I risultati iniziali potrebbero essere disponibili a luglio o agosto.

Ma un po’ tutte le Big Pharm americane sono impegnate contro il Coronavirus, a chi scopre per prima un vaccino. Non a caso, un po’ tutte hanno fatto registrare un impennata rialzista del proprio titolo in borsa da metà gennaio. Da quando cioè è iniziata l’epidemia a livello mondiale.

Tanto che per qualcuno sono proprio loro a mettere in giro certi virus velocemente contagiosi.

Qui ho riportato la mappa del contagio.