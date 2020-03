Coronavirus e viaggi: mappa paesi più a rischio e quali rifiutano italiani

Quali sono i paesi meno pericolosi in tempi di Coronavirus? Una domanda lecita. Del resto, il Coronavirus Covis-19 sta influenzando pesantemente le nostre vite.

Il Governo Conte, che ogni giorno passa da una decisione ad un’altra, contraddicendosi continuamente nel proprio modus operandi, travolto dal caos che non mette d’accordo neppure i virologi, ha deciso di chiudere scuole e Università. E anche Cinema e teatri hanno subito la stessa sorte, così come gli eventi pubblici.

Così come a rischio ci sono vari concorsi, i quali comportano l’assembramento di una massa in un luogo chiuso, nonché il loro spostamento nei mezzi pubblici. A rischiare di più sarebbero i tanti concorsi previsti in questo mese di marzo in Campania, peraltro già oggetto di immancabili critiche e accuse di brogli.

Certo, c’è chi vorrebbe cominciare a prenotare un viaggio per l’estate. O, magari approfittare dei vari ponti lavorativi che, aiutandosi con qualche ferie, si possono fare in occasione della Santa Pasqua, della Liberazione, del Primo maggio e della Festa della Repubblica.

Vediamo dunque di seguito una mappa dei paesi più esposti al Coronavirus e l’elenco dei paesi che non accettano italiani.

Ad elaborare una Mappa del Coronavirus Covid-19 è stata la Johns Hopkins University, con sede nel Maryland. Le fonti da cui sono presi i dati sono quelli dell’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), Usa Centers for Disease Control and Prevention, Ecdc China, Nhc ed altre.

Sommate ai dati forniti da DXY, un sito web cinese che aggrega i rapporti sulla situazione di istituzioni locali, fornendo le stime dei casi regionali più importanti.

Riguardo la legenda, i casi degli Stati Uniti (confermati, sospetti, decessi) sono presi dal Cdc americano; quelli degli altri Paesi dai dipartimenti sanitari regionali.

I dati sono aggiornati continuamente e riguardano tanto i decessi che i contagiati.

Al momento della scrittura, casi totali superano i 3.300, sebbene la stragrande maggioranza riguardi la Cina (oltre 2.900). Seguono a debita distanza l’Italia con 148 casi e l’Iran con 107.

Diverso invece il podio dei contagiati, che vede sempre prima la Cina con oltre 80.400 casi su quasi 99mila, ma seconda la Corea del sud con oltre 6.000 casi (che invece nel caso dei decessi è quarta con 35 casi). Terza l’Italia che viaggia verso i 3.600 casi. Iran appena fuori dal podio con circa 3.500 casi.

Nella scelta della meta della vostra vacanza, dovete però tener presente anche il fatto che molti paesi non accettano italiani.

Come riporta LaRepubblica, i Paesi che hanno vietato del tutto l’ingresso agli italiani sono:

Israele

Capo Verde

Giamaica

Giordania

Arabia Saudita

Bahrein

El Salvador

Figi

Solomone

Nauru

Isole Marshall

Iraq

Kuwait

Madagascar

Angola

Seychelles

Turkmenistan

Tuvalu

Isole Cook

Libano

Turchia

Poi ci sono i divieti circoscritti a determinate categorie di viaggiatori italiani. Mauritius solo chi proviene da Lombardia, Veneto, Piemonte ed Emilia.

Il Montenegro ha sospeso i voli da e per Milano e Bologna. Anche la Repubblica Ceca, aggiungendoci pure Venezia. La Repubblica Dominicana i voli da Milano per 30 giorni, Antigua e Barbuda i charter operati dalla Compagnia Blue Panorama, che collegano settimanalmente le isole caraibiche con l’aeroporto di Milano Malpensa.

Lufthansa, compagnia di bandiera tedesca, “ridurrà la capacità dei voli verso l’Italia” da e per Milano, Venezia, Roma, Torino, Verona, Bologna, Ancona e Pisa.

Diversi Paesi, infine, pongono in quarantena forzata chi proviene dall’Italia. Mentre tantissimi sono quelli che sottopongono chi proviene dall’Italia a controlli sanitari fin subito negli aeroporti a chi proviene dall’Italia.

Anche qui però ci sono distinzioni tra chi li effettua solo a chi proviene dalle tre regioni del Nord maggiormente interessate o a tutti a prescindere.

Dato che i provvedimenti sono in costante aggiornamento, prima di prenotare è sempre meglio informarsi via web su quale sia la situazione. Molto d’aiuto può essere il sito del Ministero degli esteri Viaggiare sicuri. Costantemente aggiornato.