Coronavirus, stiamo sbagliando tutto? Il parere scettico di 12 specialisti di fama mondiale

Se il Grinch è un essere cattivo che nella mitologia è in grado di “rubare” il Natale, il Coronavirus Covid-19 ci ruberà la Pasqua.

Già, perché la quarantena andrà avanti di sicuro fino alla Pasquetta, vietandoci di passarla con familiari che non vivono con noi, amici, in viaggio. Rinunciando in molti casi – per quanti sono poco avvezzi con i fornelli – anche ai vari dolciumi e salati tipici della tradizione culinaria di ogni regione italiana. In genere acquistati o regalati da qualcuno come regalo pasquale.

Tuttavia, quasi sicuramente, il blocco sarà prorogato fino al Primo maggio. Per evitare gli assembramenti in occasione di altre due festività: la Liberazione e appunto la Festa dei lavoratori.

Il sentore, comunque, è che si andrà avanti fino a metà maggio. Per poi passare ad una Fase 2 fatta di mascherine e guanti obbligatori, distanziamento sociale, app che monitora i nostri spostamenti.

Il tutto, ovviamente, navigando a vista, in base ai dati relativi ai nuovi contagi e al sovraffollamento degli ospedali. Si teme infatti il cosiddetto “contagio di ritorno”, che sembra già avvenire nei paesi asiatici che stanno vivendo la seconda fase.

Insomma, pare che ne usciremo quando sarà trovato un vaccino e la possibilità di un tampone rapido.

In queste settimane di dibattiti, abbiamo comunque anche capito che la comunità scientifica non abbia un parere unanime sul Coronavirus Covid-19. Tanto che esiste un Patto trasversale della scienza che somiglia tanto al Santo Tribunale dell’Inquisizione. Che diffida, denuncia o radia chi ha altri pareri in merito. Evidentemente, i vari Giordano Bruno o Galileo Galilei sono serviti a poco.

Di seguito, riporto il parere di 12 esperti di fama internazionale, che sono contrari alle lingue guida prese da quasi tutti i governi mondiali.

Chi sono gli esperti contrari alla quarantena per il Coronavirus

Fort russ riporta una carrellata di esperti contro le misure adottate dai governi nazionali contro il Coronavirus.

Sucharit Bhakdi

Sucharit Bhakdi è uno specialista in microbiologia. Era professore all’Università Johannes Gutenberg di Magonza e capo dell’Istituto di microbiologia e igiene medica e uno dei ricercatori di ricerca più citati nella storia tedesca.

Questo il parere di Sucharit Bhakadi:

Abbiamo paura che 1 milione di infezioni con il nuovo virus causino 30 decessi al giorno nei prossimi 100 giorni. Ma non ci rendiamo conto che 20, 30, 40 o 100 pazienti positivi per i normali coronavirus stanno già morendo ogni giorno. [Le misure anti-COVID19 del governo] sono grottesche, assurde e molto pericolose […] L’aspettativa di vita di milioni di persone viene ridotta. L’impatto orribile sull’economia mondiale minaccia l’esistenza di innumerevoli persone. Le conseguenze sulle cure mediche sono profonde. I servizi ai pazienti bisognosi sono già ridotti, le operazioni annullate, le pratiche vuote, il personale ospedaliero diminuisce. Tutto ciò avrà un impatto profondo su tutta la nostra società. Tutte queste misure stanno portando all’autodistruzione e al suicidio collettivo basato solo su uno spettro.

Wolfgang Wodarg

Il dott. Wolfgang Wodarg è un medico tedesco specializzato in pneumologia, politico ed ex presidente dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa. Nel 2009 ha chiesto un’indagine su presunti conflitti di interesse che circondano la risposta dell’UE alla pandemia di influenza suina.

Questo il suo parere:

I politici vengono sollecitati dagli scienziati … scienziati che vogliono essere importanti per ottenere denaro per le loro istituzioni. Gli scienziati che nuotano nel mainstream corrente e ne vogliono la parte […] E ciò che manca in questo momento è un modo razionale di guardare le cose. Dovremmo porre domande come “Come hai scoperto che questo virus era pericoloso?”, “Come è stato prima?”, “Non avevamo la stessa cosa l’anno scorso?”, “È anche qualcosa di nuovo?”

Joel Kettner

Il professor Joel Kettner è professore ordinario di Scienze e chirurgia della salute presso la Manitoba University, ex direttore della sanità pubblica della provincia di Manitoba e direttore medico del Centro internazionale per le malattie infettive.

Quello che ha detto in una intervista alla CBC il 17 marzo 2020

Non ho mai visto niente del genere, nulla vicino a questo. Non sto parlando della pandemia, perché ne ho visti 30, uno ogni anno. Si chiama influenza. E altri virus delle malattie respiratorie, non sappiamo sempre cosa siano. Ma non ho mai visto questa reazione e sto cercando di capire il perché.

[…]

Mi preoccupo per il messaggio al pubblico, per la paura di entrare in contatto con le persone, essere nello stesso spazio delle persone, stringere la mano, avere incontri con le persone. Mi preoccupo per molte, molte conseguenze legate a questo.

[…]

A Hubei, nella provincia di Hubei, dove si sono registrati di gran lunga il maggior numero di casi e decessi, il numero effettivo di casi segnalati è 1 su 1000 persone e il tasso effettivo di decessi riportato è 1 su 20.000. Quindi forse ciò aiuterebbe a mettere le cose in prospettiva.

John Ioannidis

Il Dott. John Ioannidis è Professore di medicina, di ricerca e politica sanitaria e di scienza dei dati biomedici, presso la Stanford University School of Medicine e professore di statistica presso la Stanford University School of Humanities and Sciences. È direttore dello Stanford Prevention Research Center e condirettore del Meta-Research Innovation Center di Stanford (METRICS).

È anche caporedattore dell’European Journal of Clinical Investigation. Era presidente del Dipartimento di Igiene ed Epidemiologia della Facoltà di Medicina dell’Università di Ioannina e professore a contratto presso la Facoltà di Medicina dell’Università di Tufts.

Come medico, scienziato e autore ha contribuito alla medicina basata sull’evidenza, all’epidemiologia, alla scienza dei dati e alla ricerca clinica. Inoltre, ha aperto la strada al campo della meta-ricerca. Ha dimostrato che gran parte della ricerca pubblicata non soddisfa i buoni standard scientifici di prova.

Quello che ha detto a Stat News il 17 marzo 2020:

I pazienti che sono stati testati per SARS-CoV-2 sono sproporzionatamente quelli con sintomi gravi e risultati negativi. Poiché la maggior parte dei sistemi sanitari ha una capacità di test limitata, la distorsione della selezione potrebbe addirittura peggiorare nel prossimo futuro. L’unica situazione in cui è stata testata un’intera popolazione chiusa è stata la nave da crociera Diamond Princess e i suoi passeggeri in quarantena. Il tasso di mortalità era dell’1,0%, ma questa era una popolazione in gran parte anziana, in cui il tasso di mortalità per Covid-19 è molto più alto.[…] Il tasso di mortalità per caso Covid-19 potrebbe essere così basso? No, alcuni dicono, indicando l’alto tasso nelle persone anziane. Tuttavia, anche alcuni cosiddetti coronavirus lievi o di tipo comune, noti da decenni, possono avere tassi di mortalità del caso fino all’8% quando infettano gli anziani nelle case di cura. […]Se non avessimo saputo di un nuovo virus là fuori e non avessimo controllato le persone con test PCR, il numero di decessi totali dovuti a “malattia simil-influenzale” non sembrerebbe insolito quest’anno. Al massimo, potremmo aver casualmente notato che l’influenza in questa stagione sembra essere un po ‘peggio della media.

Yoram Lass

Il dottor Yoram Lass è un medico, politico e ex direttore generale del Ministero della Salute israeliano. Ha anche lavorato come decano associato della facoltà di medicina dell’Università di Tel Aviv e negli anni ’80 ha presentato il programma televisivo scientifico Tatzpit.

Questo il suo parere sulle misure adottate dall’Italia contro il Coronavirus rilasciato a Globes, il 22 marzo 2020

L’Italia è nota per la sua enorme morbilità nei problemi respiratori, più del triplo di qualsiasi altro paese europeo. Negli Stati Uniti circa 40.000 persone muoiono in una stagione influenzale regolare e finora 40-50 persone sono morte a causa del coronavirus, la maggior parte delle quali in una casa di cura a Kirkland, nello stato di Washington.

[…]

In ogni paese, più persone muoiono per influenza regolare rispetto a quelle che muoiono per coronavirus.

[…]

.. c’è un ottimo esempio che tutti noi dimentichiamo: l’influenza suina nel 2009. Era un virus che ha raggiunto il mondo dal Messico e fino ad oggi non vi è alcuna vaccinazione contro di esso. Ma cosa? A quel tempo non c’era Facebook o forse c’era ma era ancora agli inizi. Il coronavirus, al contrario, è un virus con relazioni pubbliche. Chiunque pensi che i governi mettano fine ai virus ha torto.

Pietro Vernazza

Il dott. Pietro Vernazza è un medico svizzero specializzato in malattie infettive presso l’ospedale cantonale di San Gallo e professore di politica sanitaria.

Quello che ha detto in merito a St. Galler Tagblatt, il 22 marzo 2020

Abbiamo dati attendibili dall’Italia e un lavoro di epidemiologi, che è stato pubblicato sulla famosa rivista scientifica ‹Science›, che ha esaminato la diffusione in Cina. Ciò chiarisce che circa l’85% di tutte le infezioni si sono verificate senza che nessuno se ne accorgesse. Il 90 percento dei pazienti deceduti ha effettivamente più di 70 anni, il 50 percento su 80 anni.( …] In Italia, una persona su dieci diagnosticata muore, secondo i risultati della pubblicazione Science , che è statisticamente una delle 1.000 persone infette. Ogni singolo caso è tragico, ma spesso – simile alla stagione influenzale – colpisce le persone che si trovano alla fine della loro vita.

[…]

Se chiudiamo le scuole, impediremo ai bambini di diventare rapidamente immuni.

[…]

Dovremmo integrare meglio i fatti scientifici nelle decisioni politiche.

Frank Ulrich Montgomery

Frank Ulrich Montgomery è radiologo tedesco, ex presidente dell’Associazione medica tedesca e vicepresidente dell’Associazione medica mondiale.

Il suo parere espresso in una intervista a General Anzeiger , 18 marzo 2020

Non sono un fan del blocco. Chiunque imponga qualcosa del genere deve anche dire quando e come riprenderlo. Dato che dobbiamo presumere che il virus sarà con noi per molto tempo, mi chiedo quando torneremo alla normalità? Non è possibile tenere chiuse scuole e asili nido fino alla fine dell’anno. Questo perché ci vorrà almeno tanto tempo prima di avere un vaccino. L’Italia ha imposto un blocco e ha l’effetto opposto. Hanno raggiunto rapidamente i loro limiti di capacità, ma non rallentato la diffusione del virus all’interno del blocco.

Hendrik Streeck

Il prof. Hendrik Streeck è un ricercatore, epidemiologo e sperimentatore clinico tedesco dell’HIV. È professore di virologia e direttore dell’Istituto di virologia e ricerca sull’HIV presso l’Università di Bonn.

Il suo parere sul Coronavirus Covid-19 rilasciato a Frankfurter Allgemeine, il 16 marzo 2020

Il nuovo patogeno non è così pericoloso, è anche meno pericoloso di Sars-1. La cosa speciale è che Sars-CoV-2 si replica nell’area della gola superiore ed è quindi molto più contagioso perché il virus salta da una gola all’altra, per così dire. Ma questo è anche un vantaggio: poiché Sars-1 si replica nei polmoni profondi, non è così contagioso, ma sicuramente entra nei polmoni, il che lo rende più pericoloso.

[…]

Devi anche tener conto del fatto che i decessi di Sars-CoV-2 in Germania erano esclusivamente persone anziane. Ad Heinsberg, ad esempio, un uomo di 78 anni con precedenti malattie è morto per insufficienza cardiaca e senza coinvolgimento polmonare Sars-2. Da quando è stato infettato, appare naturalmente nelle statistiche di Covid 19. Ma la domanda è se non sarebbe morto comunque, anche senza Sars-2.

Dr Yanis Roussel et. al.

Dr Yanis Roussel et. al. – un team di ricercatori dell’Instituteut Hospitalo-universitaire Méditerranée Infezione, Marsiglia e dell’Institut de Recherche pour le Développement, Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille – conducendo uno studio peer-reviewed sulla mortalità di Coronavirus per il governo della Francia nell’ambito degli investimenti per il futuro ha dichiarato:

Il problema di SARS-CoV-2 è probabilmente sopravvalutato, poiché 2,6 milioni di persone muoiono ogni anno di infezioni respiratorie rispetto a meno di 4000 decessi per SARS-CoV-2 al momento della stesura. Questo studio ha confrontato il tasso di mortalità di SARS-CoV-2 nei paesi OCSE (1,3%) con il tasso di mortalità dei coronavirus comuni identificati nei pazienti con AP-HM (0,8%) dal 1 ° gennaio 2013 al 2 marzo 2020. Il test Chi-quadrato era eseguito e il valore P era 0,11 (non significativo). […).. va notato che studi sistematici su altri coronavirus (ma non ancora per SARS-CoV-2) hanno scoperto che la percentuale di portatori asintomatici è uguale o addirittura superiore alla percentuale di pazienti sintomatici. Gli stessi dati per SARS-CoV-2 potrebbero presto essere disponibili, il che ridurrà ulteriormente il rischio relativo associato a questa patologia specifica.

Dr. David Katz

Il Dr. David Katz è un medico americano e direttore fondatore del Centro di ricerca sulla prevenzione dell’Università di Yale

Cosa ha detto sul Coronavirus Covid-19 al New York Times, il 20 marzo 2020

Sono profondamente preoccupato che le conseguenze sulla salute sociale, economica e pubblica di questo collasso quasi totale della vita normale – scuole e aziende chiuse, riunioni vietate – saranno durature e disastrose, forse più gravi del bilancio diretto del virus stesso. La borsa tornerà indietro nel tempo, ma molte aziende non lo faranno mai. La disoccupazione, l’impoverimento e la disperazione che probabilmente ne deriveranno saranno flagelli della sanità pubblica di primo ordine.

Michael T. Osterholm

Michael T. Osterholm è professore reggente e direttore del Center for Infectious Disease Research and Policy presso l’Università del Minnesota.

Quello che dice sul Coronavirus Covid-19 al Washington Post, il 21 marzo 2020

Considera l’effetto di chiudere uffici, scuole, sistemi di trasporto, ristoranti, hotel, negozi, teatri, sale da concerto, eventi sportivi e altri luoghi a tempo indeterminato e lasciare tutti i loro lavoratori disoccupati e nella pubblica amministrazione. Il probabile risultato non sarebbe solo una depressione, ma una completa crisi economica, con innumerevoli posti di lavoro persi in modo permanente, molto prima che un vaccino sia pronto o che l’immunità naturale prenda piede.

[…]

[T] la migliore alternativa probabilmente implica che le persone a basso rischio di malattie gravi continuino a lavorare, mantengano le attività commerciali e manifatturiere e “gestiscano” la società, mentre allo stesso tempo consiglino alle persone ad alto rischio di proteggersi attraverso l’allontanamento fisico e aumentare la nostra capacità di assistenza sanitaria nel modo più aggressivo possibile. Con questo piano di battaglia, potremmo gradualmente rafforzare l’immunità senza distruggere la struttura finanziaria su cui si basano le nostre vite.

Peter Goetzsche

Il dott. Peter Goetzsche è professore di progettazione e analisi della ricerca clinica presso l’Università di Copenaghen e fondatore della Cochrane Medical Collaboration. Ha scritto diversi libri sulla corruzione nel campo della medicina e il potere delle grandi compagnie farmaceutiche.

