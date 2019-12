Età del cane, come si calcola? Stiamo sbagliando tutto

Come si calcola l’età del cane? Fino ad ora, abbiamo sempre creduto che fosse molto semplice. Bastava moltiplicare per 7 l’età di fido e il gioco era fatto. Se aveva 2 anni, voleva dire che era in piena adolescenza, avendone 14.

Se invece ne aveva 12-13, allora era molto anziano, perché ne aveva tra gli 80 e i 90. Poi ovviamente dipende dalla razza canina, in quanto, come noto, ci sono cani che vivono più a lungo di altri soprattutto a causa della stazza e della formazione anatomica.

Ma in genere l’età massima di un cane è intorno ai 12-15 anni. Con casi estremi che hanno superato la ventina. Così come ci sono cani che vivono meno di 10 anni, anche 7-8.

Ora però questa formula viene confutata da uno studio più accurato che tiene conto delle modifiche a cui il DNA è sottoposto con l’andare del tempo.

La ricerca è stata condotta dagli scienziati dell’Università di San Diego in California, coordinati dai genetisti Tina Wang e Trey Ideker. E’ stata pubblicata sulla rivista specializzata bioRxiv.

Ecco come si calcola l’età del cane.







Cane età come si calcola

Come si calcola l’età del cane? Come riporta SuperEva, o studio parte dal presupposto che i gruppi metilinici possono aggiungersi alle cellule presenti nel corredo genetico umano e animale, modificando non la struttura ma alcune attività di un determinato segmento di DNA.

Per condurre lo studio, i ricercatori hanno esaminato 104 Labrador Retriever, di età compresa tra 1 e 16 anni, e comparati con i profili di metilazione di 320 esseri umani tra 1 e 103 anni.

Dallo studio è emersa una somiglianza tra cane ed essere umano, in special modo nelle due parti estreme della vita: i primissimi mesi o durante la vecchiaia.

In pratica, 7 settimane di vita dei cani corrispondono a 9 mesi di noi umani, che equivale al tempo di cui hanno bisogno i cuccioli e i neonati per mettere i denti da latte.

Ecco il calcolo un po’ complesso:

età umana = 16 * ln (anni del cane) + 31

Non spaventatevi. Significa che gli anni umani del cane corrispondono a 16 moltiplicato il logaritmo naturale (log10 sulla calcolatrice) dell’età di Fido. Al risultato va sommato 31.

Quindi, se il nostro cane ha 5 anni, ne ha 42 di un essere umano. E non 35 come si riteneva prima. Insomma, il cane è un po’ più vecchiotto di quello che credevamo prima.

Come calcolare età del cane

Come calcolare l’età del cane? Basta una semplice calcolatrice che farà tutto per noi. Basta anche la calcolatrice di Windows e per trovare il log10, basta andare in Visualizza e scegliere Scientifica. Quindi, una volta selezionata sul tastierino numerino 16, digiteremo il tasto del moltiplicatore (l’asterisco *), l’età del cane, il tasto log, il tasto della somma (+) e 31.

Ecco come dovrebbe comparire la calcolatrice con l’esempio di una età del cane di 5 anni, prima di digitare il tasto uguale (=) per visualizzare il risultato:

Di sicuro in futuro qualche altro studio ci darà un altro modo su come calcolarla. Per ora, utilizziamo questa, oppure continuiamo con la semplice moltiplicazione per sette. Sarà meno precisa, ma almeno, non dovremo prendere una calcolatrice.