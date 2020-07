Indossare infradito fa male? Gli 8 rischi che corriamo secondo podologi

Nell’antichità erano uno status symbol per ricchi e potenti. Oggi sono utilizzate per comodità o per moda, durante il periodo estivo. Parliamo delle infradito.

Tuttavia, malgrado il loro largo utilizzo, in pochi sanno che utilizzare le infradito può comportare anche problemi di salute. E non solo al piede.

A lanciare l’allarme è l’Associazione Podologi Americani, che invitano dunque ad evitarle. Ecco i 10 motivi per i quali le infradito farebbero male.

Perché indossare infradito fa male

Fa male indossare le infradito? Come riporta BlastingNews, i motivi per i quali le infradito farebbero male sarebbero ben 10. Ecco quali:

Rischio infezioni

Essendo aperte, espongono il piede al contatto con la sporcizia della strada Comportando dalle verruche fino alle infezioni da stafilococco, molto più gravi. Portando, nei casi più estremi all’amputazione dell’arto.

Rischio inciampi

Costante pericolo di inciampare.

Dolori e fastidi

Per la loro forma piatta, senza tacco, finiscono per sovraccaricare il tallone, causando fastidi e dolori, variabili a seconda della frequenza dell’utilizzo della calzatura,

Rischio vesciche

Le stringhe che si trovano ai lati, fregando contro il piede, aumentano il rischio di vesciche, con le bolle che scoppiando diventano ferite aperte. Provocando anche infezioni.

Rischio calli o storture

Per la posizione ricurva che assumono, le dita dei piedi possono col tempo essere soggette a calli o addirittura storture. Portando al rischio di dover ricorrere ad interventi chirurgici.

Danni alla circolazione

L’assenza di un tacco impedisce al piede di poggiare come dovrebbe sul suolo, comportando danni alla circolazione sanguigna e alle articolazioni, fino a sfociare in tendiniti.

Rischio allergie

Le infradito fatte col lattice posso comportare allergie, con evidenti rossori e segni sulla pelle.

Rischio tumori

Essendo fatte di bisfenolo A, a lungo andare potrebbero anche comportare l’insorgere di tumori.

Rischio ustioni

Se il materiale non è adeguato, portarle per diverse ore sotto al sole, può comportare gravi ustioni alla pelle.