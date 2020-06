Johnson & Johnson, talco che provoca tumori è solo ultimo caso: tutti i precedenti

Il colosso americano di prodotti per la cura della persona, Johnson & Johnson, è stato condannata in madre patria poiché il suo talco, contenente tracce di amianto, ha provocato un cancro alle ovaie a 22 donne.

Una corte d’appello del Missouri ha così confermato una precedente sentenza di primo grado. Sebbene il risarcimento sia stato dimezzato: passato com’è da 4,69 a 2,1 miliardi di dollari.

Secondo il tribunale, infatti, alcune vittime non devono essere conteggiate in quanto non residenti nello Stato del Missouri.

Da parte sua, Johnson & Johnson ha già dichiarato che presenterà ricorso alla Corte suprema dello Stato Usa.

In realtà, anche altri prodotti del colosso americano conterrebbero amianto. Di fatto, sono già ben oltre 19mila le cause in corso. Tutte con l’accusa che J&J fosse anche consapevole del contenuto nocivo nei suoi prodotti deliberatamente venduti ad ignari consumatori.

Come ricorda Tgcom24, tra l’altro, proprio un mese fa, J&J (acronimo con cui pure viene conosciuto) aveva annunciato che avrebbe ritirato il talco per bambini negli Stati Uniti e in Canada.

Inoltre, lo scorso anno aveva ritirato dal mercato un lotto di 33mila flaconi di un talco per bambini prodotto e venduto negli Stati Uniti. Sempre per lo stesso motivo.

Ma il talco contenente amianto non è l’unico caso che abbia travolto la multinazionale americana. Ecco i tanti altri precedenti.

Johnson & Johnson accuse e prodotti ritirati

Aiutandoci con Wikipedia, vediamo i tanti precedenti che hanno travolto il colosso americano.

Il caso Tylenol

Il 29 settembre 1982 iniziò un “Tylenol scare”, quando il primo di sette individui morì nell’area metropolitana di Chicago, dopo aver ingerito il Tylenol a resistenza extra che era stato deliberatamente intrecciato con il cianuro.

Nel giro di una settimana, la società ha ritirato 31 milioni di bottiglie di capsule dai rivenditori, rendendola uno dei primi grandi richiami nella storia americana.

L’incidente ha portato a riforme nell’imballaggio delle sostanze da banco e alle leggi federali anti-manomissione. Il caso rimane irrisolto e nessun sospettato è stato accusato.

Ad onor del vero, la rapida risposta di Johnson & Johnson, incluso un richiamo a livello nazionale, è stata ampiamente elogiata dagli esperti di pubbliche relazioni e dai media ed è stato il gold standard per la gestione delle crisi aziendali.

Richiamo prodotto bambini

Il 30 aprile 2010, McNeil Consumer Healthcare, una consociata di Johnson and Johnson, ha richiamato volontariamente 43 medicinali per bambini da banco, tra cui Tylenol, Tylenol Plus, Motrin, Zyrtec e Benadryl. Il richiamo è stato condotto dopo un’ispezione di routine presso un impianto di produzione a Fort Washington, in Pennsylvania, negli Stati Uniti, che ha rivelato che alcuni “prodotti potrebbero non soddisfare pienamente le specifiche di produzione richieste”.

I prodotti interessati potevanocontenere una “maggiore concentrazione di principi attivi” o presentare altri difetti di fabbricazione. I prodotti spediti in Canada, Repubblica Dominicana, Messico, Guam, Guatemala, Giamaica, Porto Rico, Panama, Trinidad e Tobago, Emirati Arabi Uniti, Kuwait e Figi sono stati inclusi nel richiamo.

In una dichiarazione, J&J ha affermato che “è stata avviata una valutazione di qualità globale in tutte le sue operazioni di produzione“. La società ha creato un sito Web dedicato che elenca i prodotti interessati e altre informazioni sui consumatori.

Ritiro protesi d’anca

Il 24 agosto 2010, DePuy, una consociata del colosso americano Johnson & Johnson, ha richiamato sul mercato le sue protesi d’anca ASR (sostituzione della superficie articolare). DePuy ha affermato che il richiamo è dovuto a dati inediti del National Joint Registry che mostrano un tasso di revisione del 12% per la riemersione a cinque anni e un tasso di revisione ASR XL del 13%.

Tutte le protesi dell’anca falliscono in alcuni pazienti, ma si prevede che il tasso sarà di circa l’1% all’anno. Patologicamente, la protesi difettosa ha avuto diversi effetti. I detriti metallici dovuti all’usura dell’impianto hanno provocato una reazione che ha distrutto i tessuti molli che circondano l’articolazione, lasciando alcuni pazienti con disabilità a lungo termine.

Gli ioni di cobalto e cromo, i metalli con cui è stato realizzato l’impianto, sono stati anche rilasciati nel sangue e nel liquido spinale cerebrale in alcuni pazienti.

Nel marzo 2013, una giuria di Los Angeles ha ordinato alla multinazionale di risarcire più di $ 8,3 milioni di danni a un uomo del Montana nella prima di oltre 10.000 cause legali in corso contro la società in relazione all’ormai ricordata anca DePuy.

Alcuni avvocati e analisti del settore hanno stimato che le cause alla fine costeranno miliardi di dollari a Johnson & Johnson.

Richiamo del Tylenol

Nel 2010 e 2011, ha ritirato volontariamente alcuni prodotti da banco, incluso il Tylenol, a causa di un odore causato dal tribromoanisolo. In questo caso, il 2,4,6-tribromofenolo è stato utilizzato per il trattamento di pallet di legno su cui sono stati trasportati e immagazzinati i materiali di imballaggio del prodotto.

Causa degli azionisti

Nel 2010 un gruppo di azionisti ha fatto causa al consiglio per presunta incapacità di agire per prevenire gravi carenze e illegalità dagli anni ’90, inclusi problemi di fabbricazione, corruzione di funzionari, copertura di effetti negativi e marketing fuorviante per usi non approvati.

Il giudice ha inizialmente archiviato il caso nel settembre 2011, ma ha consentito ai ricorrenti l’opportunità di archiviare in un secondo momento. Nel 2012 Johnson e Johnson hanno proposto un accordo con gli azionisti, in base al quale la società avrebbe istituito nuove procedure di controllo, qualità e conformità vincolanti per cinque anni.

Commercializzazione illegale di Risperdal

Giurie di diversi stati degli Stati Uniti hanno dichiarato J&J colpevole di nascondere gli effetti avversi del farmaco antipsicotico Risperdal di Janssen Pharmaceuticals, prodotto dalla sua unità, al fine di promuoverlo a medici e pazienti meglio dei farmaci generici più economici, e di averlo commercializzato erroneamente per il trattamento di pazienti con demenza.

Gli stati che hanno concesso danni includono il Texas ($ 158 milioni), la Carolina del Sud ($ 327 milioni), la Louisiana ($ 258 milioni) e in particolare l’Arkansas ($ 1,2 miliardi).

Nel 2010, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti si è unito a una denuncia per denunciare la società che commercializza illegalmente Risperdal attraverso Omnicare, la più grande azienda che fornisce prodotti farmaceutici alle case di cura.

Le accuse includono che J&J fu avvertito dalla Food and Drug Administration (FDA) americana di non promuovere Risperdal come efficace e sicuro per i pazienti anziani, ma lo fecero e che pagarono Omnicare per promuovere il farmaco per curare i medici di casa.

La transazione è stata finalizzata il 4 novembre 2013, con J&J che ha accettato di pagare una sanzione di circa $ 2,2 miliardi “comprese multe penali e confisca per $ 485 milioni e insediamenti civili con il governo federale e gli stati per un totale di $ 1,72 miliardi“.

J&J è stato anche oggetto di indagini congressuali relative ai pagamenti dati a psichiatri per promuovere i suoi prodotti e articoli di fantasmi, in particolare Joseph Biederman e la sua unità di ricerca sul disturbo bipolare pediatrico.

Corruzione verso medici di altri Stati

Nel 2011, J&J risolse il contenzioso promosso dalla Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti ai sensi della Foreign Corrupt Practices Act e pagò circa 70 milioni di dollari in scioglimento e multe.

I dipendenti di J&J avevano dato tangenti a medici in Grecia, Polonia e Romania per ottenere affari vendendo medicinali e dispositivi medici e avevano corrotto funzionari in Iraq per aggiudicarsi contratti nell’ambito del programma Oil for Food. J&J ha collaborato pienamente all’inchiesta una volta che sono emersi i problemi.

Accuse di frode al consumo

Nel maggio 2017, J&J ha raggiunto un accordo per pagare $ 33 milioni a diversi stati per risolvere accuse di frode al consumo in alcuni dei farmaci da banco dell’azienda.

Uso del simbolo della croce rossa

Johnson & Johnson ha registrato la Croce Rossa come marchio statunitense per “cerotti medicinali e chirurgici” nel 1905 e ha utilizzato il design dal 1887. Le Convenzioni di Ginevra, che riservavano l’emblema della Croce Rossa per usi specifici, furono approvate per la prima volta nel 1864 e ratificate dagli Stati Uniti nel 1882.

Tuttavia, l’emblema non era protetto dalla legge americana per l’uso della Croce Rossa americana e dell’esercito americano fino a quando la multinazionale non ha ottenuto il marchio. Una clausola in questa legge (ora 18 U.S.C. 706) consente a questo uso preesistente della Croce Rossa di continuare.

Una dichiarazione fatta dagli Stati Uniti al momento della ratifica delle Convenzioni di Ginevra del 1949 include una riserva secondo cui gli usi domestici della Croce Rossa precedenti al 1905, come quelli di J&J, rimarrebbero leciti fintanto che la croce non verrà utilizzata su “aeromobili, navi, veicoli, edifici o altre strutture o sul terreno “, vale a dire usi che potrebbero essere confusi con i suoi usi militari.

Ciò significa che gli Stati Uniti non accettarono alcuna interpretazione delle Convenzioni di Ginevra del 1949 che avrebbe prevalso sul marchio di J&J. La Croce Rossa americana continua a riconoscere la validità del marchio dell’azienda.

Nell’agosto 2007, J&J ha intentato una causa contro l’American Red Cross (ARC), chiedendo che l’ente benefico interrompa l’uso del simbolo della croce rossa sui prodotti che vende al pubblico, anche se la società non ha alcun problema con l’uso dell’ente benefico il marchio a fini non lucrativi.

Nel maggio 2008, il giudice nel caso respinse la maggior parte delle affermazioni della multinazionale e un mese dopo le due organizzazioni annunciarono che era stato raggiunto un accordo in cui entrambe le parti avrebbero continuato a usare il simbolo.

Causa con Boston Scientific

Dal 2003, la società e Boston Scientific hanno entrambi affermato che l’altro aveva violato i loro brevetti riguardanti dispositivi medici a stent cardiaco. Il contenzioso è stato risolto quando Boston Scientific ha accettato di pagare $ 716 milioni a Johnson & Johnson nel settembre 2009 e altri $ 1,73 miliardi nel febbraio 2010.

La loro controversia è stata rinnovata nel 2014, ora sulla base di una controversia contrattuale.

Caso di violazione di brevetto contro Abbott

Nel 2007, J&J ha citato in giudizio Abbott Laboratories per lo sviluppo e la vendita del farmaco per l’artrite Humira. J&J ha affermato che Abbott ha utilizzato la tecnologia brevettata dalla New York University e concesso in licenza esclusivamente alla divisione Centocor di Johnson & Johnson per sviluppare Humira.

La multinazionale ha vinto il caso giudiziario e nel 2009 Abbott è stato condannato a pagare $ 1,17 miliardi di entrate perse e $ 504 milioni di royalties. Il giudice ha anche aggiunto $ 175,6 milioni di interessi per portare il totale a $ 1,84 miliardi.

Questo è stato il più grande riconoscimento di violazione di brevetto nella storia degli Stati Uniti fino alla decisione del 2013 contro Teva a favore di Takeda e Pfizer per oltre 2,1 miliardi di dollari. Nel 2010 Abbott fece appello al verdetto e nel 2011 vinse l’appello.

Impianti a maglie vaginali

Decine di migliaia di donne in tutto il mondo hanno intrapreso un’azione legale contro Johnson & Johnson dopo aver subito gravi complicazioni a seguito di una procedura di impianto di maglie vaginali.

Nel 2016 gli Stati Uniti della California e Washington hanno intentato una causa contro la società, accusandola di inganno. Più di 700 donne hanno avviato un’azione collettiva contro la società presso il Tribunale federale australiano nel 2017, dicendo alla corte che “hanno sofferto di dolore irreparabile e debilitante dopo che i dispositivi hanno iniziato a erodersi nei tessuti e negli organi circostanti, causando infezioni e complicanze“.

La Class action sosteneva che Johnson & Johnson, che “commercializzava in modo aggressivo” gli impianti “non era riuscito a mettere in guardia adeguatamente pazienti e chirurghi dal rischio, né a testare adeguatamente i dispositivi“.

Le e-mail tra i dirigenti mostrano che la società era a conoscenza dei rischi nel 2005, ma continuava e ha reso disponibile il prodotto.

Nell’ottobre 2019, la società e la sua consociata Ethicon, Inc. hanno raggiunto un accordo con 41 stati e il Distretto di Columbia, senza alcuna ammissione di responsabilità, in una causa relativa alla commercializzazione ingannevole di dispositivi transvaginali per maglie chirurgiche.

La causa sostiene inoltre che la società non ha rivelato i rischi associati al prodotto, che J&J ha ritirato dal mercato nel 2012. L’importo regolato nella causa era di circa $ 117 milioni.

Epidemia di oppioidi

Entro il 2018, la società era rimasta coinvolta nell’epidemia di oppioidi negli Stati Uniti ed era diventata bersaglio di azioni legali. Più di 500 casi relativi agli oppioidi sono stati presentati a maggio 2018 contro J&J e i suoi concorrenti.

In Idaho, J&J è parte di una causa che accusa la società di essere parzialmente responsabile di decessi per overdose da oppioidi. Il primo processo importante è iniziato in Oklahoma nel maggio 2019.

Il 26 agosto 2019, il giudice dell’Oklahoma ha ordinato a J&J di pagare $ 572 milioni per la loro parte nella crisi degli oppioidi. Nell’ottobre 2019, J&J ha raggiunto un accordo di $ 20,4 milioni con due contee dell’Ohio alle prese con l’epidemia di oppioidi.

Accordo con 2 contee dell’Ohio

Nell’ottobre 2019, la società ha concordato un accordo di 20,4 milioni di dollari con due contee dell’Ohio: Cuyahoga (Cleveland) e Summit (Akron). L’accordo consente alla società di evitare un processo che accusa J&J e molti altri produttori farmaceutici di contribuire a scatenare l’epidemia di oppioidi negli Stati Uniti. Il processo, previsto per ottobre 2019, è stato ritenuto un indicatore di migliaia di cause legali contro oppioidi contro molti produttori di droghe.

L’accordo, che non prevede l’ammissione di responsabilità da parte della società, prevede che le contee 10 milioni di dollari in contanti, 5 milioni di dollari per spese legali e 5,4 milioni di dollari in contributi a organizzazioni non profit collegate agli oppioidi nelle contee.

Johnson & Johnson chi è

Johnson & Johnson è una multinazionale americana fondata nel 1886 che sviluppa dispositivi medici, prodotti farmaceutici e di consumo.

Le azioni ordinarie sono un componente della Dow Jones Industrial Average, e la società si piazza tra i primi 50 posti nella classifica Fortune 500. Relativa alle maggiori società statunitensi in base al fatturato totale. J&J è una delle aziende più preziose al mondo.

Johnson & Johnson ha sede a New Brunswick, nel New Jersey, mentre la divisione consumer si trova a Skillman, nel New Jersey. La società comprende circa 250 società controllate con operazioni in 60 paesi e prodotti venduti in oltre 175 paesi. Johnson & Johnson ha registrato vendite mondiali di $ 70,1 miliardi durante l’anno solare 2015.

I marchi di Johnson & Johnson includono numerosi nomi familiari di farmaci e forniture di pronto soccorso. Tra i suoi noti prodotti di consumo vi sono la linea di bendaggi a marchio Band-Aid, i farmaci Tylenol, i prodotti Johnson’s Baby, i prodotti per la pelle e la bellezza di Neutrogena, il lavaggio viso Clean & Clear e le lenti a contatto Acuvue.

Johnson & Johnson origini

Ispirato dal difensore antisettico Joseph Lister, Robert Wood Johnson si unì ai suoi fratelli, James Wood Johnson ed Edward Mead Johnson, per creare una linea di medicazioni chirurgiche pronte per l’uso nel 1885.

La società produsse i suoi primi prodotti nel 1886. Questi prodotti inizialmente presentavano un logo che assomigliava alla firma di James Wood Johnson, molto simile al logo utilizzato oggi.

Robert Wood Johnson è stato il primo presidente dell’azienda. Alla sua morte nel 1910, gli successe la presidenza da suo fratello James Wood Johnson fino al 1932, e poi da suo figlio, Robert Wood Johnson II.

La nipote di Robert Wood Johnson, Mary Lea Johnson Richards, fu la prima bambina ad apparire su una pubblicità dell’azienda.