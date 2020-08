Kamala Harris, chi è davvero la Luna Nera con cui Biden vuole arruffianarsi voto neri

Chi è Kamala Harris? In una estate alquanto singolare, sospesa tra la voglia di divertirsi e la paura per il Covid-19, da Oltreoceano arriva una notizia interessante per chi segue la politica americana. Joe Biden ha scelto come sua vice qualora vincerà le elezioni presidenziali Kamala Harris.

Una ipotesi, questa ultima, molto meno improbabile di come era fino ad inizio marzo. Ossia prima che il putiferio scatenato dal nuovo Coronavirus toccasse pure gli Stati Uniti. Ponendo Donald Trump sotto una costante gogna mediatica per come lo sta gestendo. In continui bracci di ferro con il super esperto consulente Fauci e con le case farmaceutiche che spingono per il vaccino.

I numeri economici e i successi in politica estera di Donald Trump, già accennati in altre occasioni, ponevano il biondo Tycoon in grande vantaggio sul democratico Joe Biden. Visto per lo più come un debole ripiego, in continuità con i precedenti presidenti democratici Obama e Clinton.

Biden ha però furbescamente pescato dal mazzo delle carte una Luna nera (ricordate il gioco che andava in onda nel pre-serale di RaiUno?). La scelta cioè di una vice donna e per di più di colore. Una scelta quanto mai politically correct, per accattivarsi l’elettorato “non bianco” e quello femminista. Quanto mai agguerriti rispettivamente dopo il caso George Floyd e contro un Presidente bollato come misogino.

Tuttavia, poiché da tempo ormai ho imparato che non bisogna fermarsi alle apparenze, quindi al genere e al colore della pelle, ho cercato chi sia davvero Kamala Harris. Ecco cosa ho trovato.

Kamala Harris biografia

Come riporta Politico, Kamala Devi Harris è nata a Oakland, in California, il 20 ottobre 1964. La maggiore di due figli nati da Shyamala Gopalan, un ricercatore sul cancro dall’India, e Donald Harris, un economista dalla Giamaica.

I suoi genitori si sono incontrati alla UC Berkeley mentre studiavano lauree e si sono uniti a una passione condivisa per il movimento per i diritti civili, che era attivo nel campus. Dopo che è nata, hanno portato la giovane Kamala alle proteste in un passeggino.

Sua madre ha scelto il nome di Kamala come un cenno sia alle sue radici indiane – Kamala significa “loto” ed è un altro nome per la dea indù Lakshmi – e all’emancipazione delle donne. “Una cultura che adora le dee produce donne forti“, ha detto Gopalan al Los Angeles Times nel 2004 .

I genitori di Harris hanno divorziato quando lei aveva 7 anni e sua madre ha cresciuto lei e sua sorella, Maya, all’ultimo piano di un duplex giallo a Berkeley.

In prima elementare, Harris è stato accompagnato in autobus alla Thousand Oaks Elementary School, che era al suo secondo anno di integrazione. Per i tre anni successivi, ha interpretato “Miss Mary Mack” e la culla del gatto con i suoi amici sull’autobus che andava dal suo quartiere prevalentemente nero, della classe medio-bassa, alla sua scuola situata in un prospero quartiere bianco.

Da bambina, Harris andò sia in una chiesa battista nera che in un tempio indù, abbracciando sia la sua identità dell’Asia meridionale che quella nera. “Mia madre capiva molto bene che stava crescendo due figlie nere“, scrisse in seguito Harris nella sua autobiografia, “ed era determinata a fare in modo che diventassimo donne nere sicure e orgogliose“.

Ha visitato l’India da bambina ed è stata fortemente influenzata dal nonno, un alto funzionario governativo che ha combattuto per l’indipendenza indiana, e dalla nonna, un’attivista che ha viaggiato per le campagne insegnando alle donne povere il controllo delle nascite.

Harris ha frequentato le scuole medie e superiori a Montreal dopo che sua madre ha ottenuto un lavoro come insegnante presso la McGill University e una posizione come ricercatrice sul cancro al Jewish General Hospital.

A Montreal, una Harris di 13 anni e sua sorella minore, Maya, hanno condotto una dimostrazione di successo davanti al loro condominio per protestare contro una politica che vietava ai bambini di giocare sul prato.

Dopo il liceo, Harris ha frequentato la Howard University, il prestigioso college storicamente nero di Washington, DC. Si è laureata in scienze politiche ed economia ed è entrata a far parte della confraternita Alpha Kappa Alpha .

Mentre frequentava la scuola di legge a San Francisco, Harris viveva con sua sorella, Maya, e aiutava la figlia di Maya ad usare il vasino.

Nel 1990, dopo aver conseguito la laurea, Harris entrò nell’ufficio del procuratore della contea di Alameda a Oakland come assistente procuratore distrettuale concentrandosi sui crimini sessuali.

La famiglia di Harris inizialmente era scettica sulla scelta della carriera. Pur riconoscendo che storicamente i pubblici ministeri si sono guadagnati una cattiva reputazione, ha affermato di voler cambiare il sistema dall’interno.

Nel 1994, Harris iniziò a frequentare Willie Brown , una potenza politica della California che allora era il presidente dell’assemblea statale ed aveva 30 anni più di Harris. Dal suo posto nell’assemblea, Brown nominò Harris nel California Unemployment Insurance Appeals Board e nella Medical Assistance Commission, posizioni che insieme la pagavano circa $ 80.000 all’anno in aggiunta allo stipendio del suo procuratore.

Nel 1995, Brown è stato eletto sindaco di San Francisco. Quel dicembre , Harris ha rotto con lui perché “ha concluso che non c’era stabilità nella nostra relazione“, ha detto Brown a Joan Walsh nel 2003 . “E aveva assolutamente ragione.”

Dopo essere stato reclutato nell’ufficio del procuratore distrettuale di San Francisco da un ex collega di Alameda, Harris ha represso la prostituzione adolescenziale in città, riorientando l’approccio delle forze dell’ordine per concentrarsi sulle ragazze come vittime piuttosto che come criminali che vendono sesso.

Durante questo periodo, Harris corteggiò amici influenti tra l’elite danarosa di San Francisco. Nel 2003, avrebbero fornito il sostegno finanziario per renderla una formidabile candidata nella sua prima campagna per la carica.

Nel 2003, si è candidata come procuratore distrettuale a San Francisco contro l’incumbent Terence Hallinan, il suo ex capo. Il suo messaggio, ha detto a POLITICO un importante stratega di quella campagna , era: “Siamo progressisti, come Terence Hallinan, ma siamo competenti come Terence Hallinan non lo è”.

È stata eletta al ballottaggio con il 56,5% dei voti. Con la sua vittoria, è diventata la prima donna di colore in California ad essere eletta procuratore distrettuale.

Nella stessa elezione, Gavin Newsom è stato eletto sindaco, succedendo a Willie Brown. Newsom, ora governatore della California, è un suo caro amico, ei due sono persino andati in vacanza insieme.

Durante i suoi primi tre anni come procuratore distrettuale, il tasso di condanne di San Francisco è passato dal 52 al 67 per cento .

Una delle decisioni più controverse di Harris è arrivata nel 2004, quando ha rifiutato di perseguire la pena di morte contro l’uomo che ha ucciso l’agente di polizia di San Francisco Isaac Espinoza. Al funerale, la senatrice Dianne Feinstein ha pronunciato un elogio in cui ha criticato Harris, che era tra il pubblico, suscitando una standing ovation da parte delle centinaia di ufficiali presenti. Harris sarebbe stato evitato dai sindacati di polizia per il prossimo decennio.

Successivamente, in qualità di procuratore generale della California, Harris ha rifiutato di sostenere due iniziative elettorali che avrebbero vietato la pena di morte, sollevando accuse di opportunismo politico e incoerenza sulla questione controversa.

Era sotto esame durante il suo mandato come procuratore distrettuale di San Francisco quando un tecnico ha rubato la cocaina dal laboratorio criminale del procuratore distrettuale e ha gestito male le prove. Harris, cercando di mantenere le cose segrete, non è riuscito a informare gli avvocati della difesa. Di conseguenza, circa un migliaio di casi legati alla droga sono stati respinti.

La sua amicizia con Barack Obama risale alla sua corsa al Senato nel 2004. È stata il primo importante funzionario californiano ad appoggiarlo durante la sua candidatura alla presidenza del 2008.

A San Francisco, ha sostenuto vocalmente una controversa legge del 2010 che ha reso l’assenza di assenze un reato e ha punito i genitori che non sono riusciti a mandare i loro figli a scuola. Il tasso di assenteismo alla fine è sceso, ma alcuni critici hanno visto la regola come troppo punitiva.

Quello stesso anno, nel suo secondo mandato come procuratore distrettuale, Harris si candidò alla procura generale della California. Inizialmente, pochi pensavano che avrebbe vinto la gara : era una donna di colore della San Francisco liberale che si opponeva alla pena di morte e correva contro Steve Cooley, un popolare repubblicano bianco che prestava servizio come procuratore distrettuale di Los Angeles.

La gara era così serrata che la notte delle elezioni, Cooley fece un discorso di vittoria e il San Francisco Chronicle lo dichiarò vincitore. Tre settimane dopo, contati tutti i voti, Harris fu dichiarato vincitore per 0,8 punti percentuali .

In qualità di procuratore generale, quando alla California sono stati offerti 4 miliardi di dollari in un accordo ipotecario nazionale sulla crisi dei pignoramenti, Harris ha combattuto per un importo maggiore rifiutandosi di firmare l’accordo. Sebbene sia stata accusata di superbia, è riuscita a garantire $ 20 miliardi per i proprietari di case della California.

Uno dei suoi principali successi come procuratore generale è stato la creazione di Open Justice, una piattaforma online per rendere disponibili al pubblico i dati sulla giustizia penale. Il database ha contribuito a migliorare la responsabilità della polizia raccogliendo informazioni sul numero di morti e feriti delle persone in custodia di polizia.

Il Dipartimento di Giustizia della California ha raccomandato nel 2012 che Harris intenti un’azione legale contro la OneWest Bank per “cattiva condotta diffusa” quando pignorò le case.

Harris, tuttavia, ha rifiutato di perseguire la banca o il suo allora CEO Steven Mnuchin, che ora riveste il ruolo di segretario al Tesoro.

Nel 2013, il presidente Barack Obama è stato registrato riferendosi a Harris come il ” procuratore generale più bello del paese “. In seguito si è scusato dopo che i critici hanno etichettato il commento come sessista.

Si diceva che Harris fosse un potenziale candidato alla Corte Suprema sotto l’amministrazione Obama, anche se in seguito ha detto di non essere interessata.

Ha sposato Doug Emhoff, un avvocato aziendale a Los Angeles, nel 2014 in una piccola cerimonia privata officiata da sua sorella. Emhoff ha due figli dal suo precedente matrimonio; chiamano Harris “Momala“.

Ha vinto la sua corsa al Senato degli Stati Uniti nel 2016, sconfiggendo la collega democratica Loretta Sanchez, una deputata moderata con 20 anni di esperienza.

È diventata virale nel 2017 per le sue aspre domande all’allora procuratore generale Jeff Sessions sull’indagine sulla Russia. Dopo 3 minuti e mezzo di domande insistenti, Sessions ha detto: “Non posso essere affrettato così velocemente! Mi rende nervoso. ”

Ha implementato una strategia simile di interrogatorio durante le udienze di conferma della Corte Suprema di Brett Kavanaugh nel 2018, quando gli ha chiesto se avesse discusso dell’indagine su Mueller con qualcuno.

I suoi più ferventi sostenitori online si chiamavano “KHive” , una frase ispirata al fedele gruppo di fan di Beyoncé, il “Beyhive”.

Il momento di gran lunga più virale della sua campagna presidenziale è arrivato nel primo dibattito democratico, quando ha affrontato Joe Biden sulla sua posizione sugli autobus distrettuali negli anni ’70 mentre utilizzava un aneddoto personale:

C’era una bambina in California che ne faceva parte della seconda classe per integrare le sue scuole pubbliche. E andava a scuola in autobus ogni giorno. E quella bambina ero io.

Sebbene i suoi numeri nei sondaggi siano aumentati brevemente dopo il dibattito, da lì è stato solo in discesa.

È una cuoca entusiasta che aggiunge ai segnalibri le ricette della sezione di cucina del New York Times e ha provato quasi tutte le ricette di The Art of Simple Food di Alice Waters . Il suo antipasto preferito è un semplice pollo arrosto.

I suoi libri preferiti includono Native Son di Richard Wright, The Kite Runner di Khaled Hosseini, The Joy Luck Club di Amy Tan, Song of Solomon di Toni Morrison e The Lion, the Witch and the Wardrobe di CS Lewis.

Di solito si sveglia intorno alle 6 del mattino e si allena per mezz’ora sull’ellittica o SoulCycle. Inizierà la giornata con una ciotola di crusca di uva passa con latte di mandorle e tè con miele e limone prima di partire per il lavoro.

Perché Biden ha scelto Kamala Harris

Già ribattezza la “Obama al femminile” (etichetta già posta ad altre democratiche di colore in realtà), è figlia di madre indiana, immigrata negli Usa da Chennai (già coloniale Madras), e di padre giamaicano. Quindi, se eletta a novembre, sarà la prima donna, la prima afroamericana e la prima vicepresidente asiatico-americana nella storia degli Stati Uniti.

Come riporta Internazionale, dopo aver perso abbastanza presto le primarie democratiche, è tornata in senato, dove ha contribuito a scrivere il Justice in policing act. Una riforma approvata dai democratici alla camera che definisce degli standard nazionali per l’uso della forza da parte della polizia, vieta i no-knock warrants (gli arresti e perquisizioni senza preavviso e mandato) nei casi di spaccio di droga. Nonché rafforza le prerogative investigative dei procuratori generali.

Biden l’ha scelta per fare in modo che gli elettori non bianchi si presentino alle urne in numeri simili a quelli delle elezioni presidenziali del 2012, e non a quelli del 2016. Soprattutto in stati come Pennsylvania, Wisconsin, Michigan e Florida.

Harris possiede anche una qualità fondamentale che a Biden manca. È capace di attacchi abili e diretti, e svolgerà le funzioni aggressive che tradizionalmente spettano al candidato vicepresidente. I democratici hanno già l’acquolina in bocca al pensiero di vederla scontrarsi con lo stile rigido e severo di Mike Pence, il vice di Donald Trump.

La sua esperienza come pubblico ministero la rende ideale per un’elezione fondata sull’idea di “ordine pubblico”, come sta diventando quella del 2020.

Certo, la Harris aveva pure accusato Biden durante le primarie per il fatto che da senatore negli anni settanta si era opposto a un progetto federale di desegregation busing. Che prevedeva di usare dei bus per accompagnare tutti gli studenti a scuola, in scuole anche fuori da quartieri dove vivevano solo le minoranze, nel tentativo di ridurre la segregazione razziale, e perché per un periodo collaborò con due senatori segregazionisti.

Inoltre, per Kamala Harris già si pregusta la candidatura alla Casa Bianca nel 2024. Dato che Biden ne compierà 78 a novembre e non si è mai sbilanciato su un eventuale secondo mandato. Ma tutto dipenderà, oltre dal risultato di novembre, anche da quanto contribuirà al successo della presidenza di Joe Biden.

Chi è davvero Kamala Harris

Come rivela Il Primato Nazionale, il passato della Harris non è proprio stato speso per la causa “di colore”. Più in generale, non è mai stata davvero amata dalla sinistra.

Dal ricorso contro una sentenza di un tribunale che giudicò incostituzionale la pena di morte, alla bocciatura dell’obbligo di body cam sulle uniformi della polizia di Stato, fino al suo celebre niet alle operazioni di cambio di sesso richieste dai detenuti transgender.

Gli antirazzisti più intransigenti hanno inoltre accusato Kamala di aver penalizzato la comunità nera. E pure il quotidiano progressista per eccellenza, il New York Times, la accusò di essere stata troppo spesso “dalla parte sbagliata della storia” in un articolo del 17 gennaio 2019 firmato da Lara Bazelon, docente di legge californiana.

Sempre Politico ricorda come in due interviste televisive nel corso di una settimana nel 2019, il presidente Donald Trump ha definito Harris ” cattiva ” per aver interrogato il procuratore generale William Barr sulla sua gestione del rapporto Mueller durante un’udienza della commissione giudiziaria del Senato.

Aveva una posizione incoerente sull’assistenza sanitaria , che ha anche reso gli elettori scettici. Sebbene abbia affermato di aver sostenuto l’abolizione dell’assistenza sanitaria privata durante un precedente municipio, in seguito ha negato la sua dichiarazione e ha affermato di aver sentito male la domanda. Alla fine ha rilasciato un piano di assistenza sanitaria che includeva ancora un’assicurazione sanitaria privata.

Alcuni sostenitori affermano che Harris non ha fatto abbastanza per affrontare la brutalità della polizia mentre era procuratore generale, soprattutto dopo che si è rifiutata di indagare sulle sparatorie della polizia di due uomini di colore nel 2014 e nel 2015.

Inoltre non ha sostenuto un disegno di legge del 2015 nell’assemblea statale. ciò avrebbe richiesto al procuratore generale di nominare un procuratore speciale specializzato nell’uso della forza mortale da parte della polizia.

Durante la campagna, Harris ha evitato di discutere i dettagli della sua carriera come procuratore, una scelta strategica nata dal timore che gli elettori di sinistra la critichino per questioni di giustizia penale. Non è riuscita nemmeno a dare una risposta brusca agli attacchi fuorvianti del deputato Tulsi Gabbard contro il suo record, lasciando gli elettori poco chiari sulle sue posizioni.

Ha concluso la sua campagna presidenziale nel dicembre 2019, un mese prima dei caucus dell’Iowa, dopo aver esaminato attentamente il futuro finanziario della sua campagna e i bassi numeri dei sondaggi. I disordini interni sono costati la sua offerta presidenziale, con assistenti che accusavano Harris di maltrattare il suo staff con licenziamenti improvvisi e permettendo a sua sorella, Maya, di avere troppa influenza.

Ha ritardato la sua approvazione per Biden fino all’8 marzo, quando non c’erano più donne in gara e la sua nomina era innegabile. Sei giorni dopo le primarie della California, ha dato il suo sostegno a Biden e ha detto che era un leader che poteva ” unificare il popolo “.

Una delle poche volte in cui suo padre ha parlato pubblicamente di lei è stato quando l’ha rimproverata per aver accennato in modo suggestivo alla sua eredità giamaicana quando le è stato chiesto del suo sostegno alla legalizzazione della marijuana. L’ha criticata per averollegato i giamaicani allo “stereotipo fraudolento di un cercatore di gioia che fuma erba“. Ha detto che lui e la sua famiglia immediata desideravano “dissociarci categoricamente da questa parodia“.

Non è contenta di essere chiamata la “Obama donna“. Quando un giornalista le ha chiesto di portare avanti l’eredità di Obama durante la sua corsa alla presidenza, ha detto : “Ho la mia eredità“.

A giugno, la sua pagina Wikipedia è stata modificata 408 volte, molto più di qualsiasi altro candidato nella rosa dei candidati, nell’arco di tre settimane, che le persone hanno indicato come un segno della sua nomina a vicepresidente (La pagina Wikipedia del senatore Tim Kaine, la compagna di corsa di Hillary Clinton nel 2016, ha visto più attività di qualsiasi altro candidato).

Le modifiche, per lo più fatte da una persona, avevano cancellato informazioni controverse dalla sua pagina, tra cui il suo record di “duro crimine” e la sua decisione di non perseguire Steven Mnuchin per frode finanziaria nel 2013.

Ma l’anti-trumpismo è capace di unire e far dimenticare. Un po’ come in Italia l’anti-berlusconismo è stato il vero collante che ha unito i tanti partiti di centrosinistra per tutta la Seconda Repubblica.