Libano, terra vittima degli occidentali tra suicidi e povertà dilagante

Non c’è pace per il Libano. Terra da decenni dilaniata da sanguinose guerre civili, alimentate dalle vicine Israele e Siria. La quale oggi versa in una crisi economica drammatica.

Per ben 4 secoli parte del vasto Impero Ottomano (1516-1918), fu poi affidato con la dissoluzione di questo come colonia alla Francia tramite un Concordato. Per poi raggiungere l’indipendenza nel 1943.

Negli anni successivi si tennero libere elezioni, che cercavano di tenere stancamente insieme le varie realtà religiose presenti sul territorio. Il Libano scelse anche una posizione neutrale rispetto al conflitto tra Israele e Lega araba, ponendosi come rifugio per milioni di profughi libanesi. Ad oggi sono 500mila.

In quegli anni, il Paese riconobbe anche una discreta crescita economica e infrastrutturale. Grazie alle riforme e la modernizzazione, insieme a un’amministrazione efficiente, che il presidente Fu’ad Shihab tra gli anni cinquanta e sessanta seppe imporre al suo Paese. Il Libano divenne così il centro economico-finanziario, ma anche culturale, dell’intero Medio Oriente. Nonché di scambi commerciali con i principali paesi europei, in particolare Francia e Italia.

Ma evidentemente, l’indipendenza e la prosperità dei paesi mediorientali danno sempre fastidio a qualcuno. E così il Paese cadde nel sanguinario vortice di una lunga guerra civile, durata un quarto di secolo (1975-1990). fomentata dai paesi confinanti bramosi di conquistarne i territori.

Gli anni successivi, che videro anche la nascita della Seconda Repubblica siriana videro comunque tensioni e conflitti a fuoco, dovuti alla occupazione siriana terminata con la Rivoluzione del Cedro del 2005.

Tuttavia, l’anno seguente toccò ad Israele innescare una nuova miccia. Con gli sciiti libanesi conosciuti come Hezbollah, che attaccarono una pattuglia dell’esercito israeliano in perlustrazione nei pressi del villaggio di Zar’it, uccidendo otto soldati e catturandone due.

Il conflitto durò tra luglio ed agosto 2006, a cui pose fine una risoluzione Onu. Ma il Libano restò sempre una polveriera pronta ad esplodere da un momento all’altro. Il paese ha anche partecipato come forza di interposizione tra le due principali fazioni nella guerra della vicina Siria.

I siriani scappati in Libano dalla guerra sono 1,5 milioni. Poco meno di un terzo della popolazione totale (5 milioni di abitanti, su un territorio grande quanto l’Abruzzo)

Ora ci si mette una crisi economica spaventosa.

Libano situazione economica

Un rapporto di Save the Children dipinge un quadro disarmante sulla situazione economica del Libano.

Solo nell’area della Greater Beirut – 2,2 milioni di abitanti – le persone che non hanno cibo a sufficienza si avvicinano al milione. Di cui la metà bambini.

La classe media libanese – fino a pochi anni fa rinomata per standard di vita equiparabili a quelli dei loro omologhi europei – è praticamente scomparsa. Polverizzatasi insieme ai propri risparmi bancari denominati in lira libanese (spesso i mutui da pagare sono in dollari). Che negli ultimi 8 mesi ha perso l’80% del suo valore.

Dallo scorso ottobre si è passati da un tasso di cambio di 1500 per un dollaro – mantenuto artificialmente dalla Banca centrale – a 8000 sul mercato nero. Stanno così dilagando rapine in farmacie per cercare pannolini e latte in polvere. I dati della polizia parlano anche di un aumento del 50% dei furti d’auto nei primi mesi del 2020 rispetto all’anno precedente. E del 20% per quel che riguarda le rapine in generale.

Lo scorso 20 luglio sono state sequestrate nella regione del Metn 40 tonnellate di pollo scaduto, risalente al 2016-17. La carne rossa è diventata a tutti gli effetti un bene di lusso, addirittura eliminata dal rancio delle Forze armate. Sui siti internet di commercio solidale i libanesi scambiano gioielli e vestiti con passeggini, biberon, culle per bambini.

In Libano c’è il dollaro ma non si vede

Il problema principale è che il Libano ha un’economia dollarizzata ma i libanesi non hanno più accesso ai dollari da ormai duecento giorni. Da quando cioè sono stati dapprima disposti limiti al loro prelievo e poi vietati del tutto. Sullo sfondo di un default tecnico dichiarato dal governo ad inizio marzo, per via del mancato pagamento di un Eurobond da 1,2 miliardi di euro.

Lo stesso esecutivo guidato dal premier Hassan Diab ha stimato le perdite in circa 70 miliardi di dollari, in un paese che ha uno dei debiti pubblici più alti al mondo.

In valuta “forte” il Libano importa quasi tutto, ed il prezzo dei beni alimentari è cresciuto di oltre due terzi. Decine di attività hanno dovuto chiudere, contribuendo a portare il tasso di disoccupazione al 33%, quello giovanile al 45%.

Le strade sono rimaste al buio, con la metà dei semafori di Beirut (che ricordiamo essere la capitale, figuriamoci le città minori) che hanno smesso di funzionare. Stesso dicasi per gran parte dei lampioni, a causa di una faida (su chi debba essere destinatario degli introiti derivanti dai parchimetri) tra la municipalità della capitale e l’Autorità per la regolamentazione del traffico.

Non a caso, lo scorso giugno sono stati 33 i morti in incidenti stradali, oltre il 120% in più rispetto ad aprile.

Secondo le Nazioni Unite l’1% della popolazione detiene il 25% della ricchezza, e il 20% dei depositi bancari complessivi, nel 2017, era concentrato in circa 1600 conti correnti (circa lo 0,1% del totale dei conti), molti dei quali posseduti dai politici locali. Manca una rete elettrica efficiente, con blackout programmati di circa 12 ore al giorno nel migliore dei casi, ed una rete internet manco a dirlo precaria.

Abbiamo poi detto dei profughi. Che tra palestinesi e siriani hanno raggiunto 2 milioni. Mentre la popolazione locale è di 5 milioni di abitanti. Il tutto, su un territorio non certo particolarmente esteso (più o meno quanto il nostro Abruzzo). I quali vanno dunque ad aggiungersi ai poveri locali.

Coronavirus in Libano situazione

Ed ovviamente, a tutto ciò, non poteva non aggiungersi il Covid-19. Con un totale di 5mila casi e una media di 200 nuovi casi al giorno.

Come la Palestina, dunque, anche il Libano paga la prepotenza dell’asse israelo-americano. Quanto meno, però, rispetto alla prima, ha ottenuto il riconoscimento di stato indipendente. Ma ciò probabilmente non basta rispetto alle ragioni della storia e del Capitale.

(Ricostruzione storica attinta da Wikipedia)