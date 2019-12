Napoli, inaugurata la nuova Piazza Garibaldi: ma quanto durerà?

Il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris l’ha già definita la Champions league della città. In effetti, in assenza di quella reale, occorre accontentarsi. Ironie a parte, venerdì 29 novembre è stata inaugurata la nuova Piazza Garibaldi di Napoli. Quella antistante alla Stazione centrale, primo biglietto da visita per chi giunge in città con il treno.

Dopo anni di lavori, e perenni cantieri antiestetici arrecanti non pochi disagi per la circolazione viaria, la nuova Piazza Garibaldi vede così la luce. E sembra particolarmente interessante, oltre che vivibile. Non il solito “non luogo”, come si presentano tutte le piazze contigue ad una stazione centrale. Dove passano centinaia di pedoni e migliaia di auto al giorno, senza alcuna interazione sociale.

Nuova Piazza Garibaldi di Napoli com’è

Com’è la nuova Piazza Garibaldi di Napoli? Come riporta LaRepubblica si tratta di ben 65mila metri quadri, 60 fasi lavorative, un’arena per 2500 posti per spettacoli e manifestazioni, 37mila metri quadri di aree pedonali, 15mila metri quadri di aree verdi e 9 mila metri quadri di intrattenimento, 200 nuovi alberi e una galleria commerciale con venti negozi.

L’area è la più grande della città e tra le più grandi d’europa. Basti pensare che place de la rèpublique a parigi misura 16mila mq e trafalgar square a londra ‘solo’ 10mila metri quadri. Cuore pulsante del trasporto pubblico locale e non solo.

Piazza garibaldi è infatti sede del nuovo nodo intermodale dove confluiscono le ferrovie dello stato, le linee 1 e 2 della metropolitana e un grande parcheggio di interscambio.

Nuova Piazza Garibaldi di Napoli sicura?

Napoli Like riporta che, come specificato dal sindaco, sarà Metropolitana di Napoli ad occuparsi della manutenzione ordinaria e del verde pubblico in Piazza Garibaldi. La manutenzione straordinaria, sempre a cura di Metropolitana, sarà preventivamente concordata con il Comune e saranno utilizzati, a titolo gratuito, gli impianti di irrigazione comunali per innaffiare le piante.

Il servizio di polizia locale è garantito 24/24, anche con l’impianto di videosorveglianza. Invece, il sevizio di polizia locale notturna sarà svolto da FS Sistemi Urbani s.r.l., Rete Ferroviaria Spa e Grandi Stazioni Rail spa dalle ore 22.00 alle ore 6.00.

Infine, il Comune si impegna anche a potenziare la pulizia della Piazza e dei marciapiedi.

Ora la domanda è: quanto durerà la nuova piazza? Sarà gestita a dovere dagli organi competenti? Sarà rispettata dai cittadini napoletani, dai tanti immigrati, dai clochard, dai turisti? Purtroppo, per come vanno le cose in questa città, i rischi che tutto finisca nel degrado e nella inciviltà come al solito ci sono tutti.