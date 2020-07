Papa Francesco, per Codice ASCII dietro suo nome si cela Diavolo: il calcolo inquietante

La matematica non è un’opinione. Così come forse la religione. Ma a volte le due si intrecciano e danno risultati sbalorditivi. Per non dire inquietanti. Come quello che vorrebbe che dietro il nome di Papa Francesco si celerebbe proprio lui: l’Anicristo. Chiamato più comunemente Diavolo.

A lui si fa riferimento nel Libro dell’Apocalisse scritto dall’Apostolo Giovanni. Una figura maschile di enorme prestigio nel mondo per i suoi apparenti tratti di bontà e umanitarismo. I quali però nascondo principi e valori del tutto opposti al disegno divino.

Nell’Apocalisse si legge al capitolo 13, versetto 18:

Qui sta la sapienza. Chi ha intelligenza calcoli il numero della bestia: essa rappresenta un nome d’uomo. E tal cifra è 666

Fin dai tempi più antichi si è cercato di trovare un collegamento tra l’enigmatico 666 e alcune lettere. Senza però pervenire a risultati concreti. Il problema principale riguardava la scelta dell’alfabeto da utilizzare per il calcolo. Stringendo il campo in tre lingue antiche maggiormente collegate alla religione cattolica: latino, ebraico e greco.

Nel 1968 è stato utilizzato un alfabeto universale chiamato “Codice ASCII” del computer. Già, proprio lei, la tecnologia. Il quale assegna ad ogni simbolo grafico – quindi non solo le lettere, ma anche virgole, asterischi ed altre punteggiature – un numero corrispondente.

Orbene, il calcolo dà dei risultati inquietanti. Che collegherebbero Papa Francesco all’Anticristo.

Come funziona alfabeto ASCII

Il vantaggio del codice ASCII è che è valido in tutte le lingue del Mondo. Funziona così: a ciascuna lettera dell’alfabeto viene assegnato un numero, che parte da 65. Quindi:

A=65

B=66

C=67

D=68

e così via, fino ad arrivare a Z, che corrisponde a 90

Così, come riporta Libero, nel corso degli ani si è giocato col cognome di diversi uomini potenti. In tutto 50, selezionati dalla lista Forbes riguardante gli uomini piùp potenti del Mondo. Aggiungendone altri che si distinguono per filantropismo o che vengono accostati a qualcosa di diabolico.

In tema di Coronavirus, si è tentato con Bill Gates, che in effetti ci va molto vicino. Ma si ferma a 663. Anche se ci si allontana ulteriormente in quanto, per precisione, occorrerebbe aggiungere tre “I” del suffisso genealogico (Bill Gates III).

Dietro nome Papa Francesco si nasconde Anticristo

Ironia della sorte, proprio il cognome del tanto amato Papa Francesco, dà come risultato 666. Ecco perché:

(B) 66 +

(E) 69 +

( R ) 82 +

(G) 71 +

(O) 79 +

(G) 71 +

(L) 76 +

(I) 73 +

(O) 79 =

666

Naturalmente, il risultato inquietante riguardante Bergoglio ha scatenato varie interpretazioni. Non sarebbe per esempio un caso per il biblista don Alberto Maggi:

Per alcuni gruppi fondamentalisti cristiani e di estrema destra, non c’è alcun dubbio che questa pandemia sia un castigo inflitto da Dio per le colpe di Jorge Bergoglio, satanista e massone, che non è il papa, bensì l’Anticristo

Padre Maggi, tanto per intenderci, pur essendo un mariologo, nutre vari dubbi sul dogma della verginità della Madonna.

Mette da parte la religione e si affida alla matematica Pierre Marie Gori. Il quale dà questa conclusione algebrica:

Secondo il codice ASCII, la somma 666 può essere data solo da una parola composta da un minimo di 8 a un massimo di 10 lettere. La probabilità generale di trovare sulla terra un cognome di questa lunghezza con valore 666 è di un caso su 326

Dunque, la scelta di Bergoglio in seno al Vaticano, non sarebbe stata casuale:

Sapendo che, nel 2013, (anno del conclave di Bergoglio) esistevano solo 207 cardinali eleggibili su un totale di 3,5 miliardi di abitanti, (maschi) la probabilità di avere un papa con il cognome composto da 8, 9 o 10 lettere, di cui la somma ASCII vale 666, è di UN CASO SU 14 MILIARDI (per l’esattezza: uno su 14.285.700.000)”

Insomma, secondo Gori la scelta di Bergoglio sarebbe addirittura stata dettata proprio dal suo nome satanico. Già il suo passato, in realtà, ha fatto spesso discutere…