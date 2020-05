Pc portatile sulle gambe fa male? Cosa dicono esperti

Ultimo aggiornamento 24 Maggio 2020

Fa male tenere il Pc portatile sulle gambe? Una abitudine che hanno in tanti, quando utilizzano un pc portatile – chiamato in gergo anglosassone Notebook o Laptop– per lavoro o per passatempo. Sebbene oggi, almeno per la seconda ragione, sia stato soppiantato dai device mobili. Quindi smartphone, tablet e phablet.

Di contro, con l’esplosione della Pandemia (vera o presunta) da Coronavirus Covid-19, il pc portatile viene maggiormente usato in casa per lavoro. Data la diffusione dello smart working. Il lavoro a distanza per evitare gli assembramenti negli uffici.

E’ bene comunque chiedersi se il Pc portatile sulle gambe faccia male o meno. E di seguito vediamo come stanno le cose.

Pc portatile sulle gambe rischi

Quali sono i rischi di tenere il pc portatile sulle gambe? Uno dei rischi più probabili è l’infertilità dovuta al calore che emana verso le parti intime.

Come ha scritto il Dottor Gino Alessandro Scalese su Medicitalia, questa abitudine espone i testicoli e quindi gli spermatozoi ad un campo elettromagnetico che a lungo andare può determinare alterazioni strutturali e funzionali del testicolo. Con conseguente alterazione della qualità del liquido seminale, riduzione della concentrazione degli spermatozoi a livello dell’epididimo e quindi riduzione dell’indice di fertilità.

Ha citato una ricerca che ha misurato la temperatura scrotale di ragazzi con età media pari a 29 anni, 15 minuti dopo aver posizionato il proprio computer portatile, per 30 minuti sulle proprie gambe.

Orbene, il risultato emerso è stato un incremento di temperatura scrotale in media pari a 2,5° specie se le gambe erano allineate. Tale incremento non è nemmeno evitato dall’utilizzo dei sistemi di raffreddamento ( “lap pad computer”).

Ciò è spiegato nel fatto che i testicoli si formano in addome, ed al momento della nascita si determina una discesa degli stessi nella borsa scrotale per garantire una temperatura di 2-3° gradi inferiore rispetto alla temperatura corporea indispensabile per una normale spermatogenesi.

Quindi, è sufficiente anche un solo grado in più della temperatura scrotale per ottenere una alterazione della maturazione spermatozoaria.

Come riporta Affaritaliani, il problema è stato evidenziato anche nel corso del 32esimo congresso nazionale della Societa’ italiana di andrologia (Sia). Tenutosi a Stresa tra il 28 e il 31 maggio nel 2016.

Nel corso del Congresso, infatti, sono state date le 5 raccomandazioni per tutelare la fertilità dei figli: all’esecuzione di controlli per individuare precocemente eventuali patologie al mantenimento di un’alimentazione sana, fino all’evitare di tenere il pc appoggiato sulle gambe.

Questo il passaggio che ci interessa in questa sede:

Anche quello di un pc appoggiato sulle gambe – hanno spiegato – provoca un aumento della temperatura che puo’ essere dannoso. Preferire indumenti intimi di cotone, e non sintetici, ed evitare i pantaloni con il cavallo stretto

Rischio infertilità per pc portatile sulle gambe

Anche il sito specializzato in fatti di tecnologia, Tom Show, ha dedicato un articolo al rischio infertilità comportato da tenere un laptop sulle gambe. Viene citata la ricerca di un gruppo di ricercatori argentini della Nascentis Medicina Reproductiva di Cordoba, pubblicato sulla rivista medica Fertility and Sterility.

Gli scienziati si sono avvalsi dello sperma di 29 uomini sani (tra i 26 e i 45 anni di età), separandolo in due. Una parte è stata posta sotto un computer portatile connesso a Internet in Wi-Fi, impegnato in un download. L’altra, è stata tenuta a distanza, ma alla stessa temperatura.

Dopo quattro ore, un quarto (25%) degli spermatozoi “sotto al portatile” non si muoveva più, cosa rilevata anche nell’altro campione, ma solo nel 14 percento dei piccoli nuotatori. Il nove percento degli spermatozoi irradiati, inoltre, ha mostrato danni al DNA. Un dato superiore di tre volte ai campioni di confronto.

Secondo il dottor Conrado Avendano, a capo dello studio, le onde elettromagnetiche non fanno bene.

I nostri dati suggeriscono che l’uso di un portatile connesso senza fili a Internet e posizionato accanto agli organi riproduttivi maschili potrebbe ridurre la qualità degli spermatozoi Al momento non sappiamo se questo effetto sia indotto da tutti i computer portatili connessi in Wi-Fi a Internet o quali condizioni d’uso aumentino questo effetto

Ma non tutti sono d’accordo. Il dottor Robert Oates, presidente della Society for Male Reproduction and Urology, ritiene però che i portatili non siano un grande pericolo per la riproduzione maschile, rilevando come il test sia stato fatto in modalità del tutto artificiali.

E’ scientificamente interessante, ma per me non ha alcuna rilevanza dal punto di vista della biologia umana

Secondo Oates rimane lo stile di vita ad avere un impatto maggiore sulle possibilità riproduttive della nostra specie.

Pc portatile sulle gambe fa male?

Non solo infertilità. C’è anche il rischio “effetto tostapane”. Come riporta Guide informatica, infatti, quando teniamo sulle gambe il pc portatile per ore e ore questo si surriscalda ed irradia calore alle nostre gambe.

Questo calore può causare una condizione scientificamente nota come “eritema abigne”, ma più comunemente nota come “sindrome delle pelle bruciata”. L’area interessata si sviluppa una rosa macchiata o eruzione cutanea rossa e capita maggiormente quando abbiamo il pc a contatto diretto sulla pelle (senza vestiti).

Come riporta Tutta salute, a portare alla ribalta questa nuova sindrome è stato anni fa il caso di un ragazzo svizzero che per giocare, ha tenuto per diversi mesi, quotidianamente, il pc sulle gambe causando dei danni estetici irreversibili alle gambe.

Il ragazzo aveva spesso sentito una sensazione di calore ma non ha mai pensato di cambiare posizione e questo ha causato dei danni alla pelle, una decolorazione permanente che in alcuni casi rari può addirittura dare vita a delle forme tumorali.

Gli esperti consigliano quindi di mettere un tessuto o delle basi apposite su cui appoggiare i propri dispositivi per non incorrere inq uesti problemi.

Pc portatile sulle gambe fa venire cancro?

Il dermatologo Anthony J. Mancini ha avvertito CBS News di New York che l’infiammazione prolungata alla pelle può potenzialmente aumentare le probabilità di cancro della pelle a cellule squamose, che è il più aggressivo tra i tumori della pelle.

Tuttavia – come sempre accade quando si parla di correlazione tra cancro e tecnologia (si pensi alla diatriba che c’è riguardo ai cellulari dagli anni ‘90 o in tempi più recenti riguardo il 5G) – anche in questo caso non c’è ancora unanimità.

Infatti, per esempio, il dottor David Ping, associato di dermatologia all’Università di Stanford, definisce lo sviluppo del carcinoma a cellule squamose “molto difficile” in questi casi.

Come ridurre rischi da pc portatile sulle gambe

Vero o non vero, nel dubbio, meglio evitare il più possibile di tenere il pc portatile sulle gambe. Anche perché può far male alla schiena e al collo per motivi di postura.

Meglio usare quindi un tavolo, e acquistare un pad di raffreddamento quando lo si tiene sulle gambe. Quest’ultimo proteggerà contro la sindrome della pelle bruciata, sia per una questione di calore, sia perché si evita di tenerlo a contatto con la cute.

Tuttavia, come già detto, non sarà sufficiente per evitare un aumento della temperatura testicolare malsana.

Riguardo il notebook sulle gambe che può causare scottature, il problema si pone soprattutto in estate. Quando abbiamo le gambe scoperte. Se proprio non possiamo farne a meno, per comodità o perché non abbiamo dove appoggiarlo, possiamo utilizzare un pantaloncino che arrivi almeno alle ginocchia o mettere un panno sulle gambe.