Ponti 2020, tutte le occasioni per fare lunghe vacanze

Quali sono i ponti nel 2020? Il nuovo anno è arrivato da poco, e c’è già chi guarda il calendario per vedere quando ci saranno i ponti per poter fare lunghe assenze al lavoro e magari qualche vacanza.

Anche se non manca chi già inizia a pensarci alla fine dell’anno precedente, così da valutare voli e alloggi da prenotare in anticipo sul web. Così da risparmiare un bel po’.

Peraltro, il 2020 non è affatto male per sfruttare i ponti. Basta prendere solo 8 giorni di ferie per stare a casa ben 30 giorni. Inoltre, il nuovo anno inizia subito bene. Vediamo tutti i ponti dell’anno 2020.

Ponti 2020 quali sono

Come riporta Libero, si parte subito: prendendo due giorni di ferie dopo il primo gennaio il break è di 6. Pasqua regala i classici tre giorni, poi segue il primo maggio che cade di venerdì, consentendo quindi un lungo weekend di tre giorni. Ponte vero e proprio invece per la festa della Repubblica con 4 giorni di riposo, visto che cade di martedì, e uno solo di ferie.

Anche per l’Immacolata, un giorno di ferie ne dà quattro di riposo. Ai romani i festeggiamenti dei santi Pietro e Paolo garantiranno 3 giorni dal 27 al 29 giugno (lunedì). Mentre verso fine anno con 4 giorni di ferie si potranno passare dieci giorni in vacanza, da Natale al 3 gennaio.

Buon anno, dunque, e buoni ponti.