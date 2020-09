Ristorante, consigli su cosa ordinare: i 7 cibi da evitare per non subire truffe e danni salute

Malgrado le continue crisi cicliche che continuano a funestare le economie mondiali, andare al ristorante resta fortunatamente un rito ancora di tanti.

C’è perché non vuole perdere tempo in cucina. Chi per motivi lavorativi stando sempre fuori di casa o per meeting. Chi per trascorrere un po’ di tempo con la famiglia, il/la partner, gli amici. E così via.

Andare al ristorante è comunque un rituale che richiede alcune attenzioni particolari, giacché cibo di scarsa qualità o adulterato, può danneggiare non poco la nostra salute. Così come un locale poco attento all’igiene.

Quindi, è sempre una buona abitudine quella di informarsi sul locale. Leggendo un po’ di recensioni sul web (qui un vademecum su come distinguere le recensioni reali da quelle false), chiedendo pareri agli amici. Sebbene anche fare delle nuove scoperte resti qualcosa di piacevole.

Vediamo di seguito alcuni consigli dati dagli chef rinomati su cosa non ordinare al ristorante.

Quali cibi evitare al ristorante

Come riporta SuperEva, il compianto Antony Bourdain ha più volte suggerito ai clienti di evitare di ordinare pesce al ristorante di lunedì. Dato che buona parte di essi si rifornisce di pesce fresco di giovedì o il venerdì per il weekend. E poi di nuovo il martedì per la settimana.

Gli chef consigliano anche di non ordinare hamburger di carni pregiate e costosissime come il kobe. Dato che tritare queste carni significa eliminarne il valore aggiunto dovuto alla loro consistenza. Vi ritroverete così un prodotto scadente ma pagandolo comunque tanto.

Gli chef blasonati suggeriscono di evitare al ristorante pure il pollo. Pietanza economica ma che vi faranno pagare non poco.

Riguardo il filetto ben cotto, il consiglio di James Biscione – Direttore della Ricerca Culinaria presso l’Institute of Culinary Education – è quello di evitare di chiedere una cottura diversa da quella più adatta per le carni. Rischierete di ritrovarvi un alimento secco e bruciacchiato, pagandolo comunque molto.

Infine, meglio evitare di ordinare al ristorante pietanze poco inclini al luogo in cui si trova. Quindi, per esempio: