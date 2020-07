Robert De Niro rovinato dal Coronavirus: le ingenti perdite subite

Robert De Niro, uno dei più grandi attori di Hollywood nell’Era post-Golden age. Ritenendo quella a partire dagli anni ‘70. Decennio a partire dal quale lui, insieme ad altri grandi come Al Pacino e Dustin Hoffman, hanno iniziato a distinguersi.

Sebbene, la cosa che accomuni tutti e tre, è anche il fatto che dagli anni ‘90 in poi, hanno conosciuto un evidente declino. Concomitante comunque con quello del Cinema in generale. Finendo in ruoli sempre più ridicoli, sprecati in sceneggiature mediocri, diretti da registi con poco talento. Ma loro, per soldi, non si sono tirati indietro.

Quei soldi, che ora De Niro ha sonoramente perso a causa del Coronavirus. Ecco le perdite subite.

Quanto Robert De Niro ha perso a causa del Coronavirus

Come riporta Libero, il lockdown ha azzerato gli introiti della sua catena di ristoranti ultra-chic Nobu. Ben 3 milioni di dollari ad aprile e 1,87 a maggio. Pare che De Niro sia stato pure costretto a chiedere in prestito mezzo milione di dollari per pagare alcuni creditori.

Altre perdite registrate per il suo Greenwich Hotel, chiuso per mesi sempre causa lockdown per Coronavirus.

Infine, si è messo pure il divorzio milionario dalla ex moglie Grace Hightower. La quale, dopo 11 anni di matrimonio, l’ha trascinato in tribunale poiché il protagonista de Il Padrino II, C’era una volta in America, Taxi Driver, The Mission e tantissimi altri straordinari film, le avrebbe tagliato il tetto della sua carta di credito. Dimezzandolo da 100mila a 50mila dollari.

Mi sa che con tutti questi guai, il buon Robert De Niro si butterà a capofitto su tanti altri film mediocri. Nella speranza di fare cassa e ripianare qualche perdita. Ecco qualche esempio…