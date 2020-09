Coronavirus, saluto col gomito pericoloso: ennesima retromarcia dell’Oms

L’Oms, a furia di fare retromarcia, prima o poi andrà a sbattere. Magari comicamente, come facevano Stanlio e Ollio che impattavano contro un muro con la macchina andando indietro anziché avanti. Sebbene, probabilmente, l’Oms lo farà tragicamente, sulla nostra pelle.

Infatti, l’Organizzazione mondiale della sanità ha fatto retromarcia pure sul saluto col gomito. Dopo averlo spacciato per buona norma contro la diffusione del nuovo Coronavirus Covid-19. Non è la prima volta, del resto.

In fondo, anche i medici e i capitalisti che ne fanno parte, navigano a vista. Un caso su tutti: la mascherina. Inizialmente consigliata solo a chi aveva patologie pregresse o il Covid-19 stesso. Poi diventata obbligatoria per tutti, pure per i più piccoli. Scudo contro il Covid-19.

Ma magari, tra qualche anno, ci diranno che fanno male perché ci portano a respirare anidride carbonica. E poi anche la storia che proteggono gli altri ma non proteggono noi, non la capisco. L’aria non passa da ambo i lati?

In attesa di risposte, vediamo perché L’Oms ha fatto retromarcia sul saluto col gomito.

Perché saluto col gomito è pericoloso

Come riporta La Stampa, Tedros Adhanom Ghebreyesus (quello abbacchiato con la Cina, come ho esposto qui) su Twitter ha spiegato:

Salutando le persone, è meglio evitare di toccarsi con i gomiti perché questo ti fa stare a meno di un metro di distanza dall’altro. A me piace mettere una mano sul cuore per salutare le persone in questi giorni

Quella dell’Oms è stata fin da subito una contraddizione, visto che ci dice da sempre che è meglio utilizzare la piega del gomito nello starnutire o nel tossire. Pertanto, il gomito diventa un covo di virus, che poi usiamo per salutare. O che poggiamo ovunque, infettando tanti posti.

Intanto, Donald Trump già a marzo annunciava un taglio ai fondi che gli Usa danno all’Oms. E se a novembre vogliono farlo fuori, questo è uno dei tanti motivi.