Steve Jobs sarebbe vivo: la foto che spiazza il web

Steve Jobs è ancora vivo? “Vivo, morto o X” è uno dei brani che compone l’album più bello di Luciano Ligabue: Buon compleanno Elvis. Dedicato al suo mito, Elvis Presley e alla leggenda a lui correlata riguardo al fatto che sarebbe ancora vivo. E che si sarebbe spacciato per morto in quanto fisicamente obeso e impresentabile. Lontano dal mito bello e inarrivabile che si era costruito intorno a lui.

Ma la storia indica vari casi di Vip non morti realmente. Si pensi ad Adolf Hitler, che vivrebbe da pluricentenario in Argentina (ne ho parlato qui) o di Michael Jackson. Con una foto della figlia Paris che ha alimentato la leggenda, ma anche questa foto incredibile.

L’ultimo caso in ordine di tempo riguarda Steve Jobs, fondatore di Apple e tra gli ideatori del rivoluzionario iPhone. Morto nel 2011 per un tumore al Pancreas. Ecco la foto che sta circolando in questi giorni, che dimostrerebbe che Steve Jobs sia ancora vivo.







Steve Jobs vivo foto

Come riporta Commenti memorabili, secondo quanto riferito da alcuni utenti online, Steve Jobs sarebbe vivo e si troverebbe addirittura in Egitto. La foto, presunta prova, raffigura l’ex ad di Apple prendere tranquillamente un caffè al Cairo.

Il tempo non sembra essere passato e la somiglianza è assurda. La suggestione è forte e non sono pochi coloro che si stanno convincendo del finto decesso dell’inventore dell’iPhone e dell’iPad.

Se questa teoria dovesse trovare dei riscontri, oggi Jobs avrebbe 64 anni, anche se non è chiaro il perché si sia rifugiato nel paese africano. Sono diversi i dettagli che stanno sostenendo la ricostruzione e che fanno sperare i fan del famoso imprenditore.

Ecco la foto di Steve Jobs vivo. Cosa ne dite?

E chissà che non nascerà anche un nuovo movimento: gli Stevejobbisti. Quelli che credono che l’ex ad di Apple sia ancora vivo, sulla scia dei Terrapiattisti.