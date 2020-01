Vip morti nel 2020, elenco completo: ultimo David Stern

Chi sono i Vip morti nel 2020? Il 2020 è appena iniziato e come di consueto da qualche anno a questa parte, riporto tutti i Vip morti nel corso dell’anno divisi per categorie. In particolare, cantanti, musicisti, attori, registi e personaggi legati ad altri ruoli.

L’anno appena trascorso ha, come naturale che sia, lasciato una lunga coda di grandi perdite. Alcune dovute all’incedere dell’età, altri a giovani morte improvvise.

Tra le morti che hanno colpito di più, senza dubbio occorre annoverare quelle di Nadia Toffa e Luke Perry.

La prima, amatissima presentatrice ed inviata de Le Iene. Che ha purtroppo perso a soli 40 anni la battaglia contro il cancro.

Il secondo è invece un volto popolare soprattutto degli anni ’90, complice l’aver interpretato lo James Dean delle serie Tv: Dylan, nella serie Beverly Hills 90210. Serie Tv cult di quel decennio.

Per un elenco completo comunque rinvio al post specifico.

In questa sede, invece, riporto i Vip morti nel 2020. Ad aprire le danze è David Stern, ex commissioner dell’NBA, che ebbe la capacità di trasformarla in un grande fenomeno mediatico mondiale.







Vip morti 2020, altri ruoli

Il primo gennaio all’età di 77 anni è morto David Stern, che è stato per tre decadi il Commissioner della NBA, che grazie a lui si è sviluppata ulteriormente ed ha visto aumentare il proprio prestigio. Stern era in gravi condizioni dallo scorso 12 dicembre. Stern è stato uno degli uomini più importanti e conosciuti degli ultimi 40 anni dell’NBA. In queste ore sui social rimbalzano ovunque sue foto con i grandissimi di questi ultimi decenni da Larry Bird a ‘Magic’ Johnson, da Koe Bryant a Michael Jordan fino a LeBron James. Stelle che hanno luccicato anche grazie al lavoro di Stern che ha rivoluzionato il campionato di basket americano rendendolo visibile in ogni angolo del mondo. I big del basket sono diventati ancora più popolari e hanno firmato anche contratti milionari grazie agli accordi che proprio Stern era riuscito a trovare con le tv, che hanno permesso a ogni franchigia di guadagnare cifre enormi. Lo scorso 12 dicembre Stern si trovava a pranzo a New York quando si sentì male, fu portato rapidamente in ospedale, ma dall’ospedale non è più uscito, le sue condizioni erano critiche a causa di un’emorragia cerebrale.