Vip morti nel 2020, elenco completo: ultimo Max Von Sydow

Chi sono i Vip morti nel 2020? Il 2020 è appena iniziato e come di consueto da qualche anno a questa parte, riporto tutti i Vip morti nel corso dell’anno divisi per categorie. In particolare, cantanti, musicisti, attori, registi e personaggi legati ad altri ruoli.

L’anno appena trascorso ha, come naturale che sia, lasciato una lunga coda di grandi perdite. Alcune dovute all’incedere dell’età, altri a giovani morte improvvise.

Tra le morti che hanno colpito di più, senza dubbio occorre annoverare quelle di Nadia Toffa e Luke Perry.

La prima, amatissima presentatrice ed inviata de Le Iene. Che ha purtroppo perso a soli 40 anni la battaglia contro il cancro.

Il secondo è invece un volto popolare soprattutto degli anni ’90, complice l’aver interpretato lo James Dean delle serie Tv: Dylan, nella serie Beverly Hills 90210. Serie Tv cult di quel decennio.

In questa sede, invece, riporto i Vip morti nel 2020. Ad aprire le danze è stato David Stern, ex commissioner dell’NBA, che ebbe la capacità di trasformarla in un grande fenomeno mediatico mondiale.

L’ultimo invece è stata Max Von Sydow.

Vip morti nel 2020, attori e registi

Il 2 gennaio è morto Vito Molaro, attore ventiseienne di Tufino, un piccolo paese vicino Napoli, dopo aver convissuto per diverso tempo con una fibrosi cistica che ne ha causato il decesso la notte del primo gennaio. Nella sua carriera, Vito, che ha studiato recitazione presso l’accademia Ribalta Officine di Castellammare di Stabia, si è cimentato in diversi ruoli prendendo parte a diversi film e progetti: da Troppo Napoletano con Serena Rossi a Il Mio Uomo Perfetto con Eva Grimaldi, fino alla soap opera Un Posto al Sole. Ha, inoltre, recitato nel cortometraggio Reciprocitas, un racconto dedicato al bullismo. Moltissimi i messaggi di cordoglio sui social, vicini alla famiglia di un giovane la cui vita si è spezzata troppo presto.

Il 9 gennaio l’attrice Nellina Laganà è morta la notte scorsa nella sua casa di Catania all’età di 72 anni. Era da tempo malata. Siracusana di nascita e catanese d’adozione aveva dedicato la propria vita al teatro. Il suo ultimo grande successo lo aveva ottenuto poche settimane fa con i “Giganti della Montagna”: recitando al fianco di Gabriele Lavia aveva ricevuto applausi e critiche entusiastiche nel ruolo di Sgricia. La malattia l’aveva costretta a interrompere le repliche di quella che era stata l’ultima di una serie di fortunate tournee nazionali, come quella de “La vita che ti diedi” con Massimo Serato e Valeria Ciangottini, del 1985. Nellina Laganà era una di quelle donne di teatro capaci sempre di stupire: nel 1983, con la regia del compagno d’arte e di vita Gianni Scuto, mise in scena “Attrice”, monologo da lei scritto per ricordare Anna Magnani e che fu il primo lavoro di prosa rappresentato nel tempio della lirica catanese, il Teatro Massimo Bellini. Uno spettacolo fortunatissimo, più volte ripreso fino a pochi anni fa, con tournee in Italia e all’estero per oltre seicento repliche. Nella sua lunga carriera, per la quale aveva ricevuto nel 2019 il Premio Danzuso, aveva lavorato nel cinema, in tv – nella serie sul Commissario Montalbano di Alberto Sironi dipinse un celebre cameo ne “Le ali della sfinge” – ma soprattutto in teatro. Ha lavorato, per lo Stabile etneo e l’Inda, con registi come Luca Ronconi, Mario Missiroli, Romano Bernardi, misurandosi con i Luigi Pirandello, Giovanni Verga, Giuseppe Fava, Tomasi di Lampedusa, ma anche con i tragici greci e il teatro sperimentale. Nota anche per il suo impegno civile, Nellina Laganà sapeva conquistare tutti con la sua umanità e la sua garbata ironia, oltre che con la carismatica presenza scenica. Nello scorso agosto Nellina Laganà con l’attore catanese Silvio Laviano e altri colleghi ideò l’iniziativa che portò i cittadini catanesi ad andare al porto di Catania con un arancino in mano in segno di amicizia verso i 177 migranti bloccati da Salvini sulla nave Diciotti.

Il 22 gennaio è morto Terry Jones, uno dei grandi protagonisti dell’epopea dei Monty Python, il gruppo comico capace di segnare un’epoca – nel Regno Unito e nel mondo – fra tv, cinema e teatro. L’attore e musicista gallese è morto a 77 anni, come reso noto dal suo agente. Jones è il secondo dei Monty Python a uscire per sempre dalle scene, dopo Graham Chapman. Del gruppo, discioltosi da tempo, rimangono sulla breccia John Cleese, Terry Gilliam, Eric Idle e Michael Palin, che proprio con Terry Jones – conosciuto in gioventù a Oxford, dove si erano entrambi laureati – aveva poi formato un affiatato tandem di autori di testi. Malato da qualche anno, Jones aveva ricevuto nel 2016 un riconoscimento alla carriera da parte del Bafta, l’academy britannica, salutata da una pubblica ovazione.

Il 6 febbraio è morto Kirk Douglas, aveva 103 anni. Fino alla fine degli anni sessanta partecipa a film di vario genere, distinguendosi ancora per la sua presenza sanguigna e decisa; tra questi si segnalano L’asso nella manica (1951), il disneyano 20.000 leghe sotto i mari (1954) di Richard Fleischer, Brama di vivere (1956), I vichinghi (1958) di Richard Fleischer, Noi due sconosciuti (1960) di Richard Quine, L’occhio caldo del cielo (1961) di Robert Aldrich, Due settimane in un’altra citta’ (1962) di Vincente Minnelli (1962), Solo sotto le stelle (1962) di David Miller, Sette giorni a maggio (1964) di John Frankenheimer, Carovana di fuoco (1967) di Burt Kennedy, La fratellanza (1968) di Martin Ritt e Il compromesso (1969) di Elia Kazan. Negli anni settanta e ottanta dirada la sua attivita’ sul grande schermo; di questo periodo si ricordano, tra gli altri, Uomini e cobra (1970) di Joseph L. Mankiewicz, Un uomo da rispettare (1972) di Michele Lupo, Fury (1978) di Brian De Palma, Jack del Cactus (1979) di Hal Needham, Saturn 3 (1980) di Stanley Donen, L’uomo del fiume nevoso (1982) di George Miller e Due tipi incorreggibili (1986) di Jeff Kanew, ove appare nuovamente coppia con Burt Lancaster. Ha ricevuto tre candidature al Premio Oscar, senza mai vincerlo. Solo nel 1996 viene premiato con l’Oscar alla carriera. Il 16 gennaio 1981 riceve una prestigiosa onorificenza civile statunitense, la Medaglia presidenziale della liberta’, dal presidente Jimmy Carter. Douglas interpreta il suo penultimo film, Vizio di famiglia (2003) di Fred Schepisi, accanto a Michael, proprio nei ruoli di padre e figlio. La sua ultima apparizione al cinema risale al 2004, con il film Illusion di Michael A. Goorjian, ove interpreta un regista moribondo. Saltuariamente attivo anche nelle produzioni televisive, appare per l’ultima volta sul piccolo schermo nel 2008.

Il 15 febbraio è morta Nikita Pearl Waligwa. In «The Queen of Katwe», suo primo e unico film, aveva un ruolo piccolo ma fondamentale: era Gloria, la bambina che in uno oscuro slum ugandese insegna «la rivoluzione del pedone» alla futura campionessa mondiale di scacchi. Una storia vera, riproposta da Hollywood nel 2016, sulla straordinaria avventura della scacchista Phiona Mutesi. E’ morta sabato in un ospedale di Kampala. Aveva 15 anni e un tumore al cervello.

Il 14 febbraio è morta a 66 anni l’attrice Esther Scott, celebre per i ruoli nella serie tv “Beverly Hills 90210” e “La ricerca della felicità” con Will Smith. Un membro della famiglia ha dichiarato a Tmz che la donna ha avuto un attacco di cuore nella sua casa a Santa Monica, L’attrice è stata trovata priva di sensi e portata all’ospedale, dove è rimasta ricoverata alcuni giorni prima di spegnersi. La Scott, infatti, ha recitato in moltissimi film e serie tv in ruoli secondari. Tra questi la serie tv “Beverly Hills 90210”, “Melrose Place”, “ER”; i film “Boyz n the Hood – Strade violente”, “La ricerca della felicità” e il film per ragazzi “Il mio amico scongelato”.

Il 18 febbraio è morto Flavio Bucci, conosciuto al grande pubblico soprattutto per l’interpretazione di Ligabue nell’omonimo sceneggiato tv e per il personaggio di Fra Bastiano in Il Marchese del Grillo. L’attore, nato a Torino ma di origini molisane, aveva 73 anni. Da alcuni anni risiedeva a Passoscuro, sul litorale romano. Quasi cento i film interpretati. Nel 1977 si fece conoscere dal grande pubblico interpretando lo sceneggiato televisivo Rai Ligabue, diretto da Salvatore Nocita, con il quale tornerà a lavorare nei Promessi sposi (1989); sempre per il piccolo schermo, ha recitato nella Piovra (1984) di Damiano Damiani e in L’avvocato Guerrieri – Ad occhi chiusi (2008) di Alberto Sironi. Negli anni ’70 come doppiatore prestò la voce anche a John Travolta (La febbre del sabato sera e Grease). Al cinema rimangono famosi i suoi ruoli di caratterista: il prete erertico in Il marchese del Grillo di Mario Monicelli (1981), Tex e il signore degli abissi (1985), Secondo Ponzio Pilato (1987), Teste rasate (1993) e Il divo di Paolo Sorrentino (2008). Tantissime anche le intepretazioni teatrali dove recitò come protagonista in Opinioni di un clown di Heinrich Böll; Le memorie di un pazzo di Gogol; Uno, nessuno e centomila; Il fu Mattia Pascal e Chi ha paura di Virginia Woolf? e Riccardo III. Dopo una lunga assenza dalle scene tornò sulle scene con lo spettacolo dedicato a Giacomo Leopardi Che fai tu luna in ciel, dimmi che fai per la regia di Marco Mattolini con la danzatrice Gloria Pomardi e la pianista e compositrice Alessandra Celletti.

Il 24 febbraio è morta Diana Serra Cary, ex bambina prodigio nota come Baby Peggy, nata il 29 ottobre 1918 come Peggy Jean Montgomery. Aveva 101 anni. Approdata casualmente al cinema a soli 19 mesi, nel 1924 Baby Peggy era già comparsa in 150 cortometraggi (la maggior parte dei quali sono purtroppo perduti). Diana Serra Cary era stata ripetutamente celebrata alle Giornate del Cinema Muto di Pordenone . Diana Serra Cary – Baby Peggy fu ospite e musa per tre edizioni consecutive delle Giornate, dal 2004 al 2006.

Il 9 marzo è morto al’età di 90 anni l’attore svedese Max Von Sydow. Protagonista in un centinaio di film e programmi tv, fu l’attore preferito di Ingmar Bergman, ma anche interprete di molti successi internazionali come “L’esorcista”, “Hannah e le sue sorelle”, “Fino alla fine del mondo” e “Risvegli”. E’ stato nominato due volte all’Oscar, per “Pelle alla conquista del mondo” nel 1989 e per “Molto forte, incredibilmente vicino” nel 2012. Nato a Lund, il 10 aprile del 1929, è morto in Francia dove viveva da tempo con la seconda moglie, la produttrice francese Catherine Brelet. E’ stata lei a dare la notizia. Dopo aver recitato a lungo in teatro in Svezia tra la fine degli anni 40 e l’inizio dei 50, Von Sydow debutta sul grande schermo nel 1957 con “Il settimo sigillo”, capolavoro di Ingmar Bergman, che da quel momento vede in Von Sydow il suo attore feticcio: con lui gira 14 film, tra cui “Il posto delle fragole”, “La fontana della vergine”, “Come in uno specchio” e “L’adultera”. La grande popolarità internazionale arriva nel 1973 con il ruolo di padre Merrin ne “L’esorcista”, di William Friedkin. Seguono altri blockbuster come “I tre giorni del condor”, “Flash Gordon”, “Fuga per la vittoria”, “Conan il barbaro” e “Mai dire mai”. Von Sydow ha avuto anche un rapporto particolare con il cinema italiano. Molti registi nostrani lo hanno voluto come protagonista, da Alberto Lattuada in “Cuore di cane” (1976), a Dario Argento in “Non ho sonno” (2001) passando per Francesco Rosi (“Cadaveri eccellenti”), Mauro Bolognini (“Bollito misto”) e Pasquale Squitieri (“Il pentito”). Anche tra gli anni 90 e i 2000 la carriera di Von Sydow non segna battute d’arresto. A parte pellicole di grande successo commerciale, come “Shutter Island”, “Minority Report”, “Robin Hood” o “Star Wars: Il risveglio della Forza”, lavora anche con registi di culto come Wim Wenders, in “Fino alla fine del mondo” o Lars Von Trier in “Europa” e ottiene la seconda candidatura all’Oscar per “Molto forte, incredibilmente vicino” (dopo quella per “Pelle alla conquista del mondo”. Tra i suoi ultimi ruoli c’è quello in una delle serie televisive più amate degli ultimi anni, “Il trono di spade”: Entrato nel cast nel 2016 con il ruolo del Corvo a tre occhi (Three-eyed Raven), ricevette una nomination al Primetime Emmy Award.

Vip morti nel 2020, cantanti e musicisti

Il 3 gennaio è morto Franco Ciani, 62 anni, cantante, produttore e musicista, primo marito di Anna Oxa, si è tolto la vita soffocandosi con un sacchetto di plastica giovedì sera in un hotel di Fidenza. Stando a quanto riferisce “Il Corriere della Sera”, l’artista, autore fra gli altri, di alcuni brani di successo come “Ti lascerò” (che vinse Sanremo nell’89, interpretata dalla stessa Oxa e da Fausto Leali) e “Tutti i brividi del mondo”, era oberato dai debiti. A trovare il corpo senza vita venerdì mattina sarebbe stata una cameriera dell’albergo. Pare che prima di morire Ciani abbia voluto modificare la foto del suo profilo Instagram mettendo l’immagine di un angelo. In un messaggio al suo impresario Nando Sepe il cantante ha motivato il suo tragico gesto parlando di problemi economici e professionali, tra cui anche l’umiliazione di aver visto scartata dal Festival di Sanremo una sua canzone affidata alla ex Matia Bazar Roberta Faccani. Ciani era nato a Bologna il 17 agosto 1957, aveva sposato Anna Oxa, allora diciannovenne, nel 1982 e aveva collaborato con molti artisti — fra cui Lucio Dalla e Marina Fiordaliso. Dopo il divorzio dalla Oxa i due non avevano più avuto rapporti.

L’11 gennaio è morto in California all’età di 67 anni Neil Peart, batterista e paroliere del famoso gruppo rock progressive Rush; aveva un cancro al cervello. Lo ha annunciato ieri la band canadese. La band nata nel 1968 e a cui Peart si era unito nel 1974 in sostituzione di John Rutsey, iniziando così la sua avventura con il cantante-bassista Geddy Lee e il chitarrista Alex Lifeson. Partendo dall’hard-rock per spostarsi gradualmente verso il jazz-rock, Neil Peart aveva uno stile brillante e una tecnica molto precisa, che lo rendeva uno dei batteristi più rispettati e apprezzati dai suoi colleghi e musicisti.

Il 25 gennaio è morto Narciso Parigi. Il musicista, artista e tifoso della Fiorentina è morto all’età di 92 anni. Grazie a lui e al suo inno, il colore viola del club toscano ha brillato ancora di più attraverso note indimenticabili de la “Canzone Viola”. Sul sito ufficiale del club il presidente Rocco Commisso e tutta la Fiorentina hanno espresso il loro cordoglio per la scomparsa di Parigi nato a Campi Bisenzio nel 1927.

Il 9 febbraio è morta Mirella Freni è morta a 85 anni nella sua casa di Modena, dopo una lunga malattia. Era coetanea e concittadina di Luciano Pavarotti: i due si conoscevano fin da bambini e tante volte, insieme, hanno trionfato sui teatri d’opera in giro per il mondo. “Ho perso un fratello”, disse lei, quando, nel 2007 Big Luciano se ne andò. E’ stata una delle voci più belle e riconoscibili del mondo della lirica, portando il bel canto italiano nei principali teatri del mondo.

Il 12 febbraio è morto Alete Corbelli, musicista di Caterina Caselli, tra i mentori di Pierangelo Bertoli, maestro di decine di ragazzini, tra cui Alberto Bertoli e Nek. Si è spento ieri a 78 anni dopo tre anni di malattia nella sua casa di Castellarano , una delle pietre angolari del patrimonio musicale locale. Al lavoro in una macelleria in via Cavallotti prima di villa Segrè, Alete lascia il negozio a 19 anni per suonare la chitarra fondando i ‘Freemen’, gruppo apprezzato in paese dai giovanissimi. Ed è in questa fase che si incrociano i destini con Caterina Caselli che, a metà anni ‘60, aveva bisogno di rinnovare gli orchestrali. La collaborazione continuerà per qualche anno, durante i quali partecipa anche a tre film e a diversi programmi Rai. Successivamente fonderà ‘I Dies Irae’, assieme al fratello di Pierangelo Bertoli, sfiorando la partecipazione al Festival di Sanremo, per poi ritagliarsi spazi nei piano bar e nei locali con musica dal vivo. Gli anni ‘80 lo vedranno invece soprattutto insegnante di musica in casa, «in quel seminterrato – lo chiama Nek – al di là di quella porticina che dava su un piccolo cortile, c’era un universo da scoprire. Ti sarò sempre riconoscente». Un maestro di chitarra amato e ricordato ancora oggi da chi la musica ha continuato ad amarla per passione e da chi ne ha fatto a sua volta anche un mestiere: «Insegnò a migliaia di ragazzi – è la riflessione di Alberto Bertoli – come si suona la chitarra senza perdere mai il sorriso. Ciao ‘Leto’, come ti chiamavano scherzosamente, rimarrai sempre nei nostri cuori». Commossi anche i ricordi del fratello di Alete, Franco Corbelli, 76 anni, chitarrista anche lui: «Perdiamo una persona umile, disponibile, senza mai un filo di invidia in un mondo molto competitivo come quello musicale», e del musicista Marco Dieci: «Grande chitarrista, lo ricordo, oltre che per la grande abilità musicale, per un senso dell’umorismo trascinante, tipico sassolese».

Il 13 febbraio è morto il batterista Franco Del Prete, morto nella tarda serata di ieri a 76 anni. Nato a Frattamaggiore, lo storico musicista napoletano fu tra i fondatori prima degli Showmen e poi dei Napoli Centrale, per trasformarsi in paroliere, spesso accanto all’eterno amico James Senese, ma anche al servizio di Eduardo De Crescenzo e di Sal Da Vinci, prima di chiudere la sua carriera dando vita all’ennesima band, i Sud Express. Nato a Frattamaggiore il 5 novembre 1943, negli anni Sessanta fu tra i fondatori degli Showmen, la prima band italiana di rhythm and blues, che pose le basi del movimento che poi si chiamò neapolitan power, forte del fondamentale apporto della voce di Mario Musella, il nero a metà reso celebre da Pino Daniele, e del sassofono di James Senese. Tra i loro successi: Credi credi in me, Un’ora sola ti vorrei, Non si può leggere nel cuore, Gloria, ricchezza e te, Tu sei bella come sei ma anche una intensa versione di Catari’. Sciolti e riformati gli Showmen ad inizio anni Settanta senza lo scomparso cantante e il sassofonista, proprio accanto a quest’ultimo diede vita nel 1975 ad un’altra formazione seminale, i Napoli Centrale che dettarono la strada del jazz-rock italiano, ma anche la lingua del neapolitan power, preparando appunto la strada per Pino Daniele nell’uso del dialetto. Coltrane, ma soprattutto il Miles Davis elettrico e i Weather Report sono i modelli della nuova avventura, ma il cantato, su suggerimento di Raffaele Cascone, è in napoletano, come ricorda un cavallo di battaglia come Campagna, canzone dello sfruttamento dei campi. Il gruppo, in cui milita per un breve tempo anche Pino Daniele, al basso, dopo lo storico esordio con Napoli Centrale del 1975, sforna lp come Mattanza, un anno dopo, e Qualcosa ca’ nun more del ’77, prima di sciogliersi, per tornare, nel 1992, come una sorta di estensione dell’attività solista di Senese, che ha portato avanti il marchio sino ad oggi, incontrando ogni tanto l’amico Del Prete ai tamburi o come autore dei testi, si pensi soprattutto al lavoro svolto nell’intenso Zitte! Sta venenn’ ‘o mammone del 2001 o al più recente ‘O sanghe del 2006. Come batteria Franco collabora con Gino Paoli nel 1980 all’lp Ha tutte le carte in regola, dedicato a Piero Ciampi, poi, siamo al 1991, fa coppia con Gianni Guarracino e scrive per Eduardo De Crescenzo E la musica va e le canzoni di Cante jondo. Nello stesso tempo e con lo stesso partner autorale firma Vera per Sal Da Vinci, che vince la seconda ed ultima edizione del Festival italiano, tentativo di un anti-Sanremo di Canale 5 condotto da Mike Bongiorno, successo anche in America latina. Nel 2001 sigla, stavolta con Marcello Vitale, Pioverà – Habibi ane che Peppino Di Capri porta a Sanremo. Del Prete ha firmato anche per Lucio Dalla, Raiz (Almamegretta), Zulù (99 Posse), Tullio De Piscopo, Peppe Barra, Enzo Avitabile e tanti altri, ma dal 2006 aveva messo sangue e passione, parole e tamburi nella sua ultima creatura artistica, i Sud Express, aggiungendo agli antichi stilemi del neapolitan power una forte dose di reggae. Instabili nella voce, i Sud Express diventano la band di Enzo Gragnaniello nell’album del 2011 Radici, ma anche nel quasi omonimo docufilm di Carlo Luglio Radice, preceduto nel 2009 da L’ultimo apache e seguito nel 2018 dal lavoro collettivo La chiave. Poeta di periferia, o di provincia se si preferisce, innamorato del suo strumento e della musica, Del Prete ha bevuto la vita senza preoccuparsi di essere in prima o in seconda fila, sul palco o dietro le quinte, al centro o ai margini dei progetti che ha attraversato. Prima che la malattia lo portasse via ha salutato il suo pubblico dal palco del teatro De Rose di Frattamaggiore, al suo fianco un altro dei suoi storici soul brother, Enzo Avitabile.

Il 13 febbraio è morto il cantante lirico Franco Bordoni, famoso baritono specializzato nei ruoli verdiani, magistrale Rigoletto, che si è esibito con le più grandi stelle dell’opera, come Montserrat Caballé, Martina Arroyo, Raina Kabaivanska, Grace Bumbry, Gwyneth Jones, Ghena Dimitrova, Jaime Aragall, Placido Domingo, Carlo Bergonzi, Luciano Pavarotti, José Carreras, Mario Del Monaco e Jon Vickers. Si è spento a Casalecchio di Reno (Bologna) dove abitava, all’età di 88 anni.

Il primo marzo è morta Elisabetta Imelio, 44 anni, voce, bassista e fondatrice dei Prozac +. La cantante è morta nella notte all’ospedale Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (Pordenone) a causa di un tumore. I Prozac+, lanciati dalla Imelio insieme con Gian Maria Accusani ed Eva Poles, erano nati negli anni Novanta. Scalarono le classifiche nel 1998 con l’album “Acido Acida” sfiorando le 200mila copie vendute. Insieme ad Accusani, Imelio aveva anche fondato il gruppo Sick Tamburo.

Il 7 marzo si è spento all’età di 81 anni Alfred McCoy Tyner. Il famoso pianista jazz, che con la sua arte ha saputo influenzare decine di musicisti, è morto nella sua casa nel nord del New Jersey. Nessun dettaglio è stato fornito dalla famiglia circa le cause del decesso. La trionfale carriera di Mc Coy Tyner comincia alla tenera età di 13 anni quando, influenzato dalla madre musicista, si dedica allo studio del pianoforte. Nel 1960 inizia la sua grande avventura nel mondo jazz entrando, come sostituto di Steve Kuhn, nello storico quartetto jazz di John Coltrane. Con loro anche il batterista Elvin Jones e Jimmy Garrison, al contrabbasso. Con il quartetto, tra il 1961 e il 1965, incide alcuni dei più bei lavori della musica jazz, da “My Favorite Things”, “A Love supreme” e “Ballads”. L’idillio con Coltrane dura però poco e, causa divergenze artistiche, Tyner decide di lasciare il quartetto e di intraprendere la carriera da solista, fondando un trio jazz del quale sarà leader. Con la sua casa discografica, la Blue Note Records, tra il ’67 e il ’70 pubblica una serie di album importanti di stampo hard bop, come “The Real McCoy”, “Tender Moments” e “Expansions”. Ma anche gli anni ’70 sono prolifici per la sua grande musica con le tourneé in giro per l’America e l’incisione di “Sahara”, “Enlightenment”, “Fly with the wind” del 1976. Insieme a Bill Evans, Herbie Hancock, Chick Corea e pochi altri Alfred McCoy Tyner è stato uno dei principali esponenti del piano jazz moderno, seguito non solo dal grande pubblico ma anche dai giovani musicisti.

Vip morti nel 2020, altri ruoli

Il primo gennaio all’età di 77 anni è morto David Stern, che è stato per tre decadi il Commissioner della NBA, che grazie a lui si è sviluppata ulteriormente ed ha visto aumentare il proprio prestigio. Stern era in gravi condizioni dallo scorso 12 dicembre. Stern è stato uno degli uomini più importanti e conosciuti degli ultimi 40 anni dell’NBA. In queste ore sui social rimbalzano ovunque sue foto con i grandissimi di questi ultimi decenni da Larry Bird a ‘Magic’ Johnson, da Koe Bryant a Michael Jordan fino a LeBron James. Stelle che hanno luccicato anche grazie al lavoro di Stern che ha rivoluzionato il campionato di basket americano rendendolo visibile in ogni angolo del mondo. I big del basket sono diventati ancora più popolari e hanno firmato anche contratti milionari grazie agli accordi che proprio Stern era riuscito a trovare con le tv, che hanno permesso a ogni franchigia di guadagnare cifre enormi. Lo scorso 12 dicembre Stern si trovava a pranzo a New York quando si sentì male, fu portato rapidamente in ospedale, ma dall’ospedale non è più uscito, le sue condizioni erano critiche a causa di un’emorragia cerebrale. E’ stato lui ad aprire le danze dei Vip morti nel 2020.

Il 3 gennaio è morto Nathael Julan, attaccante del Guingamp, ad appena 23 anni per le conseguenze di un tragico incidente stradale. A darne conferma è stato lo stesso club bretone, attualmente iscritto al campionato di Ligue 2 (l’equivalente francese della nostra serie B). Il giocatore nel corso della giornata di venerdì 3 gennaio aveva regolarmente svolto l’allenamento con il resto della squadra, per poi lasciare il centro sportivo a bordo della sua automobile di cui ha fatalmente perso il controllo. La dinamica del sinistro è stata descritta da ‘L’Equipe’. Il quotidiano francese ha spiegato che Julan era al volante della sua vettura e da solo a bordo, quando ha sbandato ed è andato violentemente a sbattere sulle strade di Pordic, nel dipartimento della Cotes-d’Armor (Bretagna). Prodotto delle giovanili del Le Havre, Julan era un attaccante di notevoli mezzi fisici (era alto 196 cm per 83 kg). Dopo gli esordi con il Le Havre, era divenuto un giocatore del Guingamp il 31 gennaio 2018. Aveva anche trascorso la stagione 2018-2019 in prestito al Valenciennes, prima di fare ritorno in rossonero quest’anno.

Il 4 gennaio è morto all’ospedale di Novara, dove era ricoverato dal giorno di San Silvestro a seguito di un aneurisma, Emilio Giletti, 90 anni, padre di Massimo, giornalista e conduttore della trasmissione “Non è l’Arena” su La7. Domani i funerali a Ponzone Trivero, in provincia di Biella. Giletti era un noto imprenditore tessile, titolare dell’azienda di famiglia che produceva uno dei migliori filati del settore. Negli anni Cinquanta Giletti è stato un giovane talento dell’automobilismo, ingaggiato dalla Maserati per correre con le vetture sport e le monoposto accanto al mitico Juan Manuel Fangio, che aveva già conquistato il primo Mondiale di F.1 sull’Alfa Romeo. La carriera di Giletti ad alto livello durò soltanto tre stagioni, negli anni Cinquanta, concludendosi con il ritiro a meno di 25 anni, per obbedire alla volontà dei genitori. È stato anche sponsor di Edi Orioli e dello sfortunato Fabrizio Meoni alla Parigi-Dakar.

Il 5 gennaio è morta a Roma, a 92 anni, Lorenza Mazzetti, scrittrice, regista, pittrice. Fu vincitrice del premio Viareggio Opera prima nel 1961 col romanzo autobiografico ‘Il Cielo cade’ (ed. Garzanti poi ripubblicato da Sellerio), autore di molti altri libri e di film. Da quell’opera fu tratta la pellicola omonima di Andrea e Antonio Frazzi, con Isabella Rossellini e Jeroen Krabbe, sceneggiata da Suso Cecchi D’Amico, già applaudita dalla critica del Jewish Film Festival di Washington nel 2000, poi premiata con menzione speciale al festival di Berlino nel 2001. Lorenza Mazzetti scrisse altri romanzi come ‘Uccidi il padre e la madre’, ‘Con rabbia’, ‘Diario Londinese’ e ‘Album di famiglia’. Nel cinema fondò il Free Cinema Movement e fece i film ‘K’ (1953) e ‘Together’ (1956), con Michael Andrews, Eduardo Paolozzi, quotato miglior film d’avanguardia a Cannes. Ha diretto il Puppet Theatre di Roma. Ma notevole è pure la sua vicenda personale che la vide nel 1944 superstite della strage nazista di Focardo di Rignano sull’Arno (Firenze), paese dove viveva dopo esser stata adottata con la gemella Paola dalla zia Cesarina Mazzetti e Robert Einstein, cugino di Albert Einstein di cui Hitler aveva ordinato lo sterminio di familiari e parenti per l’attivismo antinazista dello scienziato. Un anno dopo quell’eccidio lo zio Robert Einstein, fortuitamente scampato alla morte, si suicidò. Della strage di Focardo si occupò pure da presidente della Provincia, nel 2007, Matteo Renzi chiedendo al Governo di fare piena luce. L’episodio ha segnato per sempre Lorenza Mazzetti la quale non cessò mai la ricerca dei responsabili.

Il 6 gennaio uno dei più famosi artisti americani contemporanei, John Baldessari, è morto a 88 anni nella sua casa di Venice in California. Lo ha annunciato la galleria Marian Goodman, che lo rappresentava, definendolo una persona “intelligente” e un artista “incomparabile”. Baldessari, che aveva realizzato migliaia di opere combinando immagini e parole e inserendo una dose di umorismo nell’arte concettuale, era stato premiato alla Biennale di Venezia del 2009 con il Leone d’Oro alla carriera e nel 2014 aveva ricevuto dal presidente Barack Obama la Medaglia Nazionale per le Arti. Figlio di un robivecchi italiano emigrato in California e di una infermiera danese, Baldessari aveva cominciato la sua carriera come pittore semiastratto. A metà anni 60 aveva cominciato a sperimentare oltre la tela, girando film, creando collage e installazioni. Nel 1970 era diventato famoso prendendo le distanze dalla sua produzione precedente: aveva bruciato i quadri ripudiati del periodo 1953-1966 nel crematorio di una impresa di pompe funebri di San Diego, usando poi le ceneri per fare biscotti. “The Cremation Project” – o meglio l’urna che conteneva i dolcetti – fu esposto al MoMA di New York nella mostra “Information”, la prima importante rassegna di arte concettuale organizzata in America.

Il 9 gennaio è morto Italo Moretti, famoso inviato della Rai in Sud America. Aveva 86 anni. È stato conduttore del Tg2 e direttore del Tg3. Nella sua vita è sopravvissuto a una sciagura aerea nello scalo di Addis Abeba, vicenda di cui fece un reportage che gli valse il Premio Saint-Vincent. Ha sempre inseguito la verità sul caso Alpi-Hrovatin, e non a caso è stato anche presidente del Premio Ilaria Alpi per il giornalismo televisivo. Originario di Giulianova, in Abruzzo, classe 1933, aveva iniziato la sua carriera a soli 17 anni collaborando a Perugia con le redazioni locali dei quotidiani nazionali. Intelligente, tenace, entrò in Rai nel 1966. Nella sua lunga carriera si è occupato di sport, cronaca, politica interna ma soprattutto di politica estera. Nel 1968 iniziò il suo lavoro in America Latina. Da Cile, Argentina e Urugua, ha raccontato i regimi golpisti e autoritari di quei paesi, documentando la tragedia dei desaparecidos. Nel 1976 Italo Moretti passò alla redazione del Tg2 continuando a dedicarsi al Sud America, ma anche alla politica di Portogallo e Spagna. Nel 1987 fu nominato vice-direttore del Tg3 di cui diventò poi direttore nel 1995. Dal ’96 al ’98 fu condirettore della Tgr Italo Moretti è stato anche scrittore . Tra i tanti riconoscimenti anche la Colomba d’Oro per la pace, il Microfono d’Argento, il Premiolino, il Premio Scarfoglio.

Il 9 gennaio è morto Francesco Claudio Averna, ex presidente dell’omonima società produttrice del noto amaro siciliano, icona di successo in Italia e nel mondo con lo slogan “il gusto pieno della vita”. L’imprenditore di Caltanissetta, 66 anni, era ricoverato all’Istituto Tumori per una malattia che non gli ha dato scampo. Commendatore al merito della Repubblica Italiana, aveva gestito la società assieme al cugino Francesco Rosario fino al 2014, quando l’azienda Averna è stata venduta al gruppo Campari. Lascia la moglie Francesca e la figlia Alessandra.

Il 12 gennaio è morto Giampaolo Pansa, protagonista di oltre mezzo secolo di carta stampata. Aveva 84 anni. Nato il primo ottobre del 1935 a Casale Monferrato, esordì a 26 anni alla Stampa. Ha frequentato le redazioni delle testate più autorevoli, lasciando ovunque una traccia della sua forte personalità. Impetuosa, travolgente, anche generosa. La sua firma è legata ai capitoli più importanti della storia italiana, a cominciare dal disastro del Vajont, raccontata per il quotidiano diretto da Giulio de Benedetti. Sul Giorno di Italo Pietra dedicò i suoi articoli alle trasformazioni dell’Italia negli anni del boom, con le contraddizioni del passaggio da Paese contadino a realtà industriale. Tornato alla Stampa nel 1969 fu incaricato da Alberto Ronchey di scrivere della strage di piazza Fontana. E pochi anni più tardi, al Corriere della Sera, firmò insieme a Gaetano Scardocchia l’inchiesta che contribuì a svelare lo scandalo Lockeed. Nel 1977 l’approdo a Repubblica e l’inizio del suo lungo sodalizio professionale e umano con Eugenio Scalfari e Carlo Caracciolo. Nel 1978 Pansa assume la vicedirezione del quotidiano, affiancando Scalfari nelle scelte più difficili imposte dalla stagione del terrorismo. Oltre che autore di straordinari reportage, Pansa fu inventore di uno stile giornalistico che ha fatto scuola. “Giornalista dimezzato”, “Dalemoni” (sull’intesa tra D’Alema e Berlusconi), “Parolaio rosso” (Bertinotti), “Balena bianca” (la Democrazia Cristiana) sono soltanto alcuni lemmi di un suo personalissimo lessico con cui ha svecchiato la cronaca politica italiana, scrutata con il suo leggendario binocolo ai congressi di partito. Pochi come Pansa hanno avuto il passo del rubrichista: per l’Espresso nel 1984 – direttore Giovanni Valentini – ideò la fortunata rubrica “Chi sale e chi scende” (che ancora oggi vanta molti imitatori) e nel 1987 esordì su Panorama con il Bestiario (direttore Claudio Rinaldi), poi trasferito su l’Espresso. Anche i titoli dei suoi saggi restituiscono la verve polemica, rivolta soprattutto al mondo dei giornali: “Comprati e venduti”. “Carte false”. “Lo sfascio”. “Il malloppo”. “Carta straccia”. Rivendicava con orgoglio il ruolo di “rompiscatole”, epiteto che diede anche il titolo a un libro autobiografico. Al lavoro del giornalista, Pansa ha affiancato per cinquant’anni quello dello storico. A cominciare dalla tesi di laurea dedicata alla “Guerra partigiana tra Genova e il Po”, sotto il magistero di Guido Quazza. A incoraggiarlo verso gli studi storici fu anche Alessandro Galante Garrone, suo professore di Storia moderna e contemporanea negli anni torinesi dell’università. Da quel mondo di studi convintamente antifascista, Pansa si sarebbe allontanato tra gli anni Novanta e il nuovo secolo, quando cominciò il suo lungo viaggio attraverso le zone oscure del partigianato. Il primo titolo di successo fu “Il Sangue dei vinti” che suscitò polemiche non lievi: nelle vesti di aguzzini e seviziatori, tra il maggio del 1945 e la fine del 1946, s’incontrano alcuni dei partigiani che avevano liberato il Paese da nazisti e fascisti.

Il 16 gennaio è morto Pietro Migliaccio, a Roma a 86 anni il nutrizionista Pietro Antonio Migliaccio, volto noto della televisione e docente in Scienza dell’alimentazione. La notizia è stata resa nota sul sito del suo studio medico. Specialista in Gastroenterologia, presidente emerito della Società italiana di Scienza dell’Alimentazione aveva infatti partecipato a numerose trasmissioni come divulgatore. Era fra i massimi esperti in Italia di nutrizione e sostenitore della dieta Mediterranea, contro gli eccessi delle diete estreme. Per la sua notorieta’ era stato anche imitato da Fiorello, provocando il divertimento dello stesso scienziato. Nato a Catanzaro nel 1934 per oltre 25 anni è stato ricercatore dell’Istituto nazionale della Nutrizione. Fra le sue cariche Laureato a Roma presso l’Università La Sapienza in Medicina e Chirurgia. Libero Docente in Scienza dell’Alimentazione e Specialista in Gastroenterologia; esperto in Auxologia.

Il 17 gennaio è morto a 71 anni l’ex calciatore Pietro Anastasi, fra i migliori attaccanti italiani degli anni Settanta. Siciliano, trasferitosi in Lombardia negli anni Sessanta, esordì in Serie A con il Varese nel 1967, due anni prima di trasferirsi alla Juventus, che lo pagò 650 milioni di lire battendo la concorrenza dell’Inter. Anastasi giocò otto stagioni alla Juventus, segnando 78 gol e vincendo tre campionati. Nel 1968 fu tra i convocati della Nazionale che vinse i suoi primi e unici Campionati europei: nella finale ripetuta contro la Jugoslavia segnò il gol del definitivo 2-0. Negli ultimi anni di carriera giocò anche con Inter, Ascoli e Lugano. Dopo il ritiro allenò le giovanili del Varese e divenne opinionista televisivo. Nel 2018 gli era stato diagnosticato un tumore.

Il 21 gennaio è morto Emanuele Severino, il filosofo che il 26 febbraio avrebbe compiuto 91 anni. Nei suoi tanti libri pubblicati e nelle tante conferenze a cui ha partecipato ha affrontato il tema del divenire e della morte, con un solo obiettivo: negarne l’esistenza. Emanuele Severino è scomparso a Brescia il 17 gennaio scorso, l’annuncio della morte è stato dato a funerali avvenuti.

Il 21 gennaio il fotografo statunitense Bill Ray, autore di memorabili ritratti di vip e di un leggendario reportage dall’interno del club dei motociclisti degli Hells Angels, commissionato nel 1965 da Life ma poi non pubblicato nella sua casa di New York. Ray iniziò la carriera nel 1957 come freelance collaborando con “Life”, entrando in pianta stabile nello staff del magazine nel 1964, dove poi è rimasto fino alla chiusura. Divenne famoso per i suoi scatti di celebrità quasi sempre in pose inusuali: da Marilyn Monroe, mentre canta «Happy Birthday» per il presidente John F Kennedy sul palcoscenico del Madison Square Garden, a Elvis Presley nell’intimità mentre si pettina il ciuffo; da Faye Dunaway e Steve McQueen in relax sul set nel 1967 a Ronald Reagan a cavallo per la campagna elettorale a candidato governatore tallonato da un giovane che protesta contro di lui nel 1966, fino ai Beatles sulla scaletta dell’aereo al loro arrivo all’aeroporto di Los Angeles nel 1965. Dopo l’esperienza con Life, Ray ha firmato 46 copertine per il magazine Newsweek, continuando a fotografare star d Hollywood a cantanti e e capi di stato. I suoi lavori sono comparsi in molti delle più importanti lavori sono apparsi Fortune. Nel 1965 Ray fu incaricato da Life di realizzare un reportage sui motociclisti degli Hells Angels, considerati teppisti sulle Harley-Davidson. Il fotografo riuscì a farsi accettare all’interno del club; tuttavia l’intero reportage non fu mai pubblicato per volere dell’editore. Dopo cinquant’anni quelle immagini, rimaste a lungo nel cassetto, hanno visto finalmente la luce in un volume. Ray realizzò un diario di viaggio da San Bernardino a Bakersfield, in California, in sella alle Harley Davidson inseguendo i bikersì più famosi e detestati per un mese. I tatuaggi, le giacche di pelle, i raduni e le soste nei bar, i momenti di svago e i continui controlli della polizia: l’obiettivo di Ray, l’unico a intercettare in anticipo il fenomeno, riuscì a immortalare la vita quotidiana dei motociclisti. Il libro è poi diventato una mostra che ha fatto il giro del mondo.

Il 22 gennaio è morto Salvatore Carbone, classe 1946, mitico terzino destro del Sorrento che approdò in serie D nel 1967-68, con 27 presenze e una rete. Cresciuto nel vivaio del Napoli, era arrivato a Sorrento insieme a tanti giovanissimi della squadra azzurra. Il loro mentore fu Andrea Torino, coordinatore del settore giovanile del Napoli prima di seguire Gioacchino e Achille Lauro nella storica avventura rossonera conclusa con l’approdo in serie B nel 1970-71. Salvatore Carbone nell’anno del campionato di Promozione fu uno dei protagonisti più brillanti. Con loro i sorrentini Gaetano Mastellone, Salvatore Acampora, Lello Centro, Antonio Schisano, con l’attaccante Ascatigno a completare una rosa di categoria superiore, guidata da Gennaro Rambone. Sul filo dei ricordi, Salvatore Carbone da allora diventò sorrentino per sempre. Lasciate le scarpe al chiodo, dopo le parentesi alla Puteolana e all’Alatri, si dedicò alla macelleria di famiglia a Napoli, poi al ruolo di autista di noleggio. Aveva 73 anni.

Il 24 gennaio è morto Edwin Straver, motociclista olandese a causa delle ferite riportate nella caduta del 16 gennaio, mentre stava correndo la penultima tappa della Dakar 2020 da Shubaytah a Haradh. Dopo una battaglia tra la vita e la morte durata una settimana, il pilota si è arreso il 24 gennaio. Aveva 48 anni. A dare la notizia ufficiale del decesso è stata l’organizzazione della Dakar su Twitter: “Siamo stati informati dalla famiglia Straver che Edwin è morto a causa delle ferite riportate durante la caduta: tutta l’organizzazione della Dakar porge le sue condoglianze alla famiglia e agli amici di Edwin”. Edwin Straver, pilota di motocross, stava partecipando alla sua terza Dakar. L’edizione 2019 è stata speciale per la sua carriera, con la vittoria nella categoria “Original by Motul” (30° posto assoluto). Quest’anno stava gareggiando nella stessa categoria della Dakar, fino all’incidente nell’undicesima tappa che gli ha causato la frattura di una vertebra cervicale. La caduta sarebbe avvenuta a bassa velocità (circa 50 chilometri orari) in una zona caratterizzata da diverse dune. Nel comunicato della Dakar si legge che, subito dopo l’incidente, un elicottero ha raggiunto il luogo dell’impatto per soccorrere Straver, che si trovava in arresto cardiaco. I medici hanno provato a rianimare il pilota, prima di trasportarlo all’ospedale di Riyadh, dove è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva. Dopo le prime cure, mercoledì 22 gennaio Straver è stato trasportato in Olanda: due giorni dopo è morto a 48 anni nel suo Paese di nascita. È la seconda vittima nella Dakar 2020 (svolta in Arabia Saudita), dopo il portoghese Paulo Goncalves, caduto durante la settima tappa nella categoria moto.

Il 26 gennaio è morto Kobe Bryant, campione di Basket. Aveva 41 anni. La causa un incidente con l’elicottero. Il dipartimento di polizia ha rivelato che, a causa delle avverse condizioni di visibilità, tutti gli elicotteri delle autorità di polizia, nella mattinata di domenica, sono rimasti a terra per precauzione. La fitta nebbia potrebbe essere la causa dell’incidente. Il Los Angeles Times scrive che tra i morti ci sono anche l’allenatore di baseball universitario John Altobelli insieme alla moglie Keri e alla figlia 13enne Alyssa, e Christina Mauser, allenatrice e collaboratrice di Bryant. Il gruppo stava andando alla Mamba Sports Academy, un centro sportivo di proprietà di Bryant a Thousand Oaks, per una partita di allenamento della squadra di basket di Gianna, allenata dallo stesso Bryant.

Il 26 gennaio l’ex nazionale olandese Robbie Rensenbrink , che da anni lottava contro la atrofia muscolare progressiva (stretta parente della Sla), è morto all’età di 72 anni. E’ stato tra gli attaccanti protagonisti dell’Olanda negli anni ’70, finalista della Coppa del Mondo nel 1974 e nel 1978: suo il palo che in finale negò agli Orange il titolo contro l’Argentina. Rensenbrink ha vestito anche la maglia dell’Anderlecht, con cui è stato campione del Belgio nel 1972 e nel 1974, la Coppa delle Coppe nel 1976 e nel 1978, nonchè la Supercoppa europea.

Il 31 gennaio è morta a 92 anni la scrittrice Mary Higgins Clark, una cinquantina di libri e 300 milioni di copie vendute nel mondo, considerata la «regina della suspense», vincitrice nel 2000 del Mistery Writers of America e nel 2010 del Premio Agatha alla carriera. L’annuncio della scomparsa «circondata dall’affetto dei suoi cari» è stato dato dall’editore dell’autrice, Simon and Schuster. Origini irlandesi, Mary Higgins Clark era nata nel 1927 nel Bronx. Infanzia difficile: nel 1939perde padre Luke forse stroncato dal superlavoro per far vivere la famiglia. La madre non ce la fa a mantenere Mary e i suoi due fratelli, e affitta le stanze di casa, il fratello si ammala di osteomielite — morirà di meningite dopo essersi arruolato in Marina. Mary si dà da fare, trova qualche lavoretto, è centralinista in un albergo e hostess della Pan Am per un anno; ma non smette di scrivere. Si sposa nel 1949 con Warren Clark, il cui cognome conserverà per tutta la vita. Ma la felicità ancora una volta le sfugge di mano: Mary resterà vedova con cinque figli nel 1964. Ed è allora che si decide a pubblicare: scrivere è un amore di gioventù. Il primo titolo non è un giallo, è una biografia romanzata e rosa di George Washington, e non ha grande successo. Ma con il secondo, il suo primo thriller del 1974, Dove sono i bambini?, è subito bestseller: in tre mesi il romanzo vende per 3 mila dollari ne vale 100 mila. La sua cifra è la sensibilità che guida il fiuto per il crimine. Non per niente, il suo stile è considerato magistrale nell’ambito del thriller psicologico di cui è stata pioniera e maestra. Il suo editore italiano è Sperling & Kupfer, per il quale nel 2019 è uscito Non chiudere gli occhi, scritto a quattro mani con Alafair Burke.

Il primo febbraio si è spento all’età di 64 anni Andy Gill, chitarrista e membro fondatore del gruppo post punk dei Gang of Four. L’addetto alle sei corde della formazione originaria di Leeds è scomparso il 1 febbraio in seguito a una breve malattia respiratoria.

Il primo febbraio è morto Luciano Gaucci, a Santo Domingo dove si era trasferito. Aveva 81 anni. Gaucci è stato presidente del Perugia dal 19991 al 1999 e ha continuato a controllarlo fino a metà del decennio successivo, portando il Grifone a vette importanti per una realtà di provincia. Gaucci, che iniziò la sua ascesa imprenditoriale da una ditta di pulizie, ha portato il Perugia dalla serie C alla A, ha lanciando giocatori come Marco Materazzi e Hidetoshi Nakata. Concluse anche alcune operazioni un po’ forzate, ma che gli diedero grande popolarità. Come quando nel 2003 tesserò Saadi Gheddafi, figlio del Colonnello. Grande appassionato di cavalli, è stato proprietario del mitico Tony Bin. Gaucci, con le sue “sbroccate” leggendarie ha fatto anche la fortuna degli addetti ai lavori: si ricorda una celebre litigata col presidente del Bari Matarrese davanti alle telecamere.

Il 3 febbraio, il critico letterario George Steiner, eclettico uomo di lettere che nella sua opera si e’ spesso dedicato al paradosso del potere morale della letteratura e della sua impotenza di fronte ad un evento come l’Olocausto, è morto all’eta’ di 90 anni nella sua casa di Cambridge, in Inghilterra. Ne da’ notizia il figlio David citato dal sito del New York Times. Saggista, scrittore, insegnante e, appunto, critico letterario, Steiner era succeduto a Edumnd Wilson come critico del New Yorker, svolgendo tale attivita’ per oltre 30 anni, dal 1966 al 1997. Al centro della sua concezione, come sottolineato da lui stesso nel suo ‘Grammars of Creation’, basato su un ciclo di lezioni tenute all’Universita’ di Glasgow nel 1990, era lo “stupore, che puo’ sembrare ingenuo alla gente, davanti al fatto che si puo’ usare il discorso umano per amare, costruire, perdonare, ma anche per torturare, odiare, distruggere e annichilire”. Nelle sue memorie intitolate ‘Errata: An Examined Life’, del 1998, Steiner aveva sottolineato come sulla sua formazione avesse influito il fatto di essere cresciuto poliglotta, parlando il francese, il tedesco e l’inglese. In Italia la maggior parte della sua opera è stata pubblicata da Garzanti che sta ristampando molti titoli introvabili. Il più recente è ‘Una certa idea di Europa’ nella collana PGL.

Il 4 febbraio è morto il produttore Gianni Minervini nato nel 1928, figlio del giornalista Roberto e fratello della scultrice Annamaria. Aveva 91 anni. Nel 1976 fondò la AMA Film in società con Antonio e Pupi Avati. Oscar per il miglior film straniero con Mediterraneo nel 1991 ha anche prodotto il primo film di Roberto Benigni, Berlinguer ti voglio bene e i primi film di Gabriele Salvatores. Come attore aveva interpretato il ragazzo fiorentino che fa una sonora pernacchia ad Alberto Sordi nel film Souvenir d’Italie. “Un produttore innovativo capace di prendere i suoi rischi con il quale nel 1976 avevamo fondato, insieme a mio fratello Pupi, la Ama Film” dice all’ANSA Antonio Avati del produttore Gianni Minervini morto a Roma all’Ospedale Fatebenefrattelli dell’Isola Tiberina dove sono anche previsti i funerali domani alle 15 nella chiesa di San Bartolomeo. Con lui abbiamo fatto film di Pupi come ‘La casa delle finestre che ridono’ e ‘Una gita scolastica’ e soprattutto abbiamo prodotto il primo film di Benigni, ‘Berlinguer ti voglio bene’ che ci aveva fatto assistere a un suo spettacolo, con noi due soli spettatori, al Teatro Alberichino di Roma. E pensare che la collaborazione con Gianni Minervini – conclude – era iniziata nel 1975 con un film sfortunatissimo come ‘Bordella’ che fu anche sequestrato”.

Il 5 febbraio è morto a 85 anni Giovanni Cattaneo. Da tempo viveva in una casa di cura con la pensione minima dopo essere stato vittima di una truffa. Per i piùcontinuava ad essere il volto più celebre di ‘Capitan Findus’. Protagonista della pubblicità dei bastoncini di pesce nella tv a cavallo tra gli anni ‘70 e ’80, Giovanni Cattaneo era stato il primo a dare un volto allo storico marchio alimentare. Dopo di lui furono altri ad indossare i panni di ‘Capitan Findus’, ma lui era stato il primo. “Il mondo dello spettacolo mi piaceva, eppure nessun lavoro mi ha mai fatto paura”, aveva raccontato a Il Giorno nel 2012: “Mi alzavo alle 4 per andare a scaricare i camion all’Ortomercato, sono stato facchino, tassista, bagnino nelle piscine comunali, bibliotecario, bidello e maschera alla Scala. Per un periodo ho fatto anche il vigile”, aveva detto.

Il 6 febbraio è morta Beverly Popper, aveva 88 anni. Nata a New York nel 1922, Beverly Pepper si è dapprima dedicata alla pittura, in un’evoluzione dalla figurazione all’astrazione, per poi dedicarsi a partire dal 1961, definitivamente, alla scultura, che ha messo in questione con una sperimentazione continua di materiali e forme. Il suo percorso è segnato proprio da questa indefessa ricerca sulle proporzioni e i possibili elementi che l’hanno portano alla realizzazione di sculture monumentali, installazioni e progetti di Land Art. In Italia trovò un ambiente ideale per sviluppare i propri interessi studiando nelle fonderie, le tecniche più diverse per modellare , ad esempio, il ferro e la ghisa. Capacità tecniche che mise a frutto nella creazione delle sue opere più celebri in uno splendido studio, un castello medievale a Todi, dove continuò a immaginare anche i suoi progetti di Land Art. Proprio a Todi, lo scorso settembre è stato inaugurato il parco Beverly Pepper con le sculture monumentali in acciaio, che l’artista aveva donato alla città. Tra i suoi lavori più recenti bisogna ricordare la scultura ambientale Brufa Broken Circle, in acciaio corten, pietra, terra, prato e ghiaia, dal nome della piccola cittadina umbra, mentre nel 2018 è stata inaugurata all’Aquila, parte del progetto Nove artisti per la ricostruzione, Amphisculpture, un maestoso anfiteatro realizzato all’interno del Parco del Sole di Collemaggio. Le sue sculture sono presenti nelle collezioni di numerosi musei del mondo: dal Metropolitan Museum di New York al Museum of Fine Arts di Boston, dall’Hirshhorn Museum di Washington alla Galleria Nazionale di Roma.

Il 12 febbraio Claire Bretécher è morta a Parigi, all’età di 79 anni. Divenne famosa negli anni ’60 e ’70, con le sue strisce satiriche sulla società francese e sul ruolo delle donne. Negli anni ’80 crea Agrippina, il suo personaggio più noto, una adolescente un po’ spigolosa alle prese coi problemi della crescita legati alla sua età. Prima donna celebre in un mondo, quello delle bandes dessinées, fino ad allora prettamente maschile, prima donna a mettere al centro delle sue graffianti storie le donne e il loro complesso rapporto con la società francese dell’epoca, in pieno ’68 transalpino, poi lungo gli anni ’70 e i cambiamenti radicali di costumi e mentalità. “Una delle pioniere della letteratura di genere, impose il suo stile e i suoi toni del tutto originali”, così la ricorda la casa editrice Dargaud, da lei fondata, e che ha pubblicato negli anni le sue opere. Letteratura ma anche altro. Pittura, anche, soprattutto nella seconda parte della carriera. Nata a Nantes, sulla Loira, si forma a Parigi con mostri sacri come Goscinny – creatore di Asterix e Lucky Luke – il disegnatore Uderzo, Peyo – l’inventore dei puffi – insomma con la ‘scuola dei belgi’ che domina la scena negli anni ’60. Non solo Agrippina. La sua serie dei “Frustrati” mette alla berlina gli intellettuali radical-chic della sinistra francese del decennio successivo, guadagnandosi l’apprezzamento del filosofo Roland Barthes, che nel 1976 definisce Bretécher “il miglior sociologo francese”. Vince il prestigioso Grand prix di Angouleme ed entra di diritto tra i grandi, anzi le grandi, una delle prime, una delle poche, della nona arte.

Il 14 febbraio Simona Viceconte, sorella di Maura Viceconte, la campionessa di maratona che si è tolta la vita proprio un anno fa (il 10 febbraio 2019), si è suicidata all’età di 45 anni nella giornata di giovedì 13 febbraio. Come riporta il ‘Corriere della Sera’, Simona, che come Maura era originaria della Valsusa ma si era trasferita a Teramo, si è tolta la vita impiccandosi alla ringhiera delle scale del palazzo dove abitava. Mamma di due bambine, Simona Viceconte non ha lasciato biglietti o messaggi per motivare il tragico gesto. Proprio come la sorella Maura. Maura Viceconte, bronzo europeo nel 1998 a Budapest e in gara ai Giochi di Sydney 2000 come maratoneta, aveva sconfitto un tumore dopo una lunga malattia. Il 10 febbraio 2019 si è tolta la vita, impiccandosi a un albero del giardino. Simona, per impiccarsi, ha scelto invece la ringhiera delle scale del palazzo in cui abitava. A trovarla è stata una vicina, che era appena rientrata dal portone principale. La Procura ha disposto un’autopsia per far chiarezza sulle condizioni di salute e sullo stato clinico della donna.

Il 15 febbraio è morta la conduttrice britannica Caroline Flack, nel suo appartamento a Londra. Non sono state rese note le cause, ma secondo alcune fonti non confermate e riportate dal Daily Mail, si tratterebbe di suicidio. La presentatrice aveva 40 anni ed era diventata famosa in Gran Bretagna dopo aver preso parte al popolarissimo show della rete televisiva ITV2, Love Island. Altri due concorrenti della stessa trasmissione sono morti suicidi: Mike Thalassitis e Sophie Graydon. Flack tra poche settimane avrebbe dovuto testimoniare al processo in cui era accusata di aver aggredito il fidanzato, Lewis Burton. Il tribunale le aveva vietato di contattarlo, ma lui l’aveva raggiunta condividendo su Instagram una loro foto insieme, accompagnata dalla frase “Buon San Valentino, ti amo”.

Il 17 febbraio Harry Gregg, considerato uno degli eroi del disastro aereo di Monaco che decimò la squadra del Manchester United nel 1958, è morto all’età di 87 anni. Lo ha annunciato lunedì la fondazione che porta il suo nome. Portiere, Gregg salvò diverse persone, tra cui un bambino e i compagni di squadra Bobby Charlton e Jackie Blanchflower, dal disastro dell’aereo che trasportava la squadra il 6 febbraio 1958. Un volo 609 della British European Airways si schiantò al suo terzo tentativo di decollo da una pista ricoperta di neve mista a fango all’aeroporto di Monaco-Riem: morirono 23 dei 44 passeggeri, tra cui otto dei «Busby Babes», i giocatori cresciuti nelle giovanili dei Red Devils e allenato da Matt Busby. Gregg, nordirlandese, non era invece un prodotto del vivaio: era stato acquistato dal Doncaster nel dicembre 1957 per 23.500 sterline, all’epoca il trasferimento più costoso della storia per un portiere, e fu poi votato miglior ultimo difensore ai Mondiali del 1958. Aveva parlato dell’incidente nel 2018, in occasione di una cerimonia per i 60 anni dalla tragedia: «Mentirei se dicessi che ci penso tutto il tempo. In effetti, impazzirei. So che i media vorrebbero parlare di quello che è successo in pista. Non incolpo le persone per questo. Ma se tutto ciò che ho fatto, o tutto ciò che ho realizzato si riducesse a ciò che è successo in Germania, a Monaco, se la mia vita si fosse limitata a quello, non avrei ottenuto molto».mL’incidente avvenne al rientro della squadra da una partita di Coppa Europa a Belgrado. Dopo una sosta a Monaco, l’aereo si schiantò durante il decollo in condizioni meteorologiche avverse.

Il 18 febbraio è morto all’età di 73 anni Barry Hulshoff: fu difensore centrale dell’Ajax che dominò il calcio europeo nei primi anni ’70. Stazza imponente, capelli lunghi e barba folta, Hulshoff è stato uno dei pilastri del club di Amsterdam: 385 partite ufficiali tra il 1966 e il 1977, con 24 reti. L’annuncio della scomparsa, “dopo una breve malattia”, è stato dato dall’Ajax sul proprio sito ufficiale. Nel suo palmares, figurano tre Coppe dei Campioni (1971, 1972 e 1973), una Coppa Intercontinentale (1972) e una Supercoppa Uefa, oltre a numerosi titoli e trofei nazionali. Lasciata l’attività di giocatore, Hulshoff cominciò quella di allenatore proprio all’Ajax, ma senza mai occupare panchine importanti, prima di ritirarsi nel 2002 per lavorare nello staff dei Lancieri. In nazionale ha raccolto solo 14 presenze, saltando il Mondiale del 1974 in Germania Ovest a causa di un infortunio.

Il 17 febbraio è morto Larry Tesler, l’informatico che negli anni ’70 ha inventato i comandi «taglia», «copia» e «incolla», ancora oggi in uso su computer, smartphone e tablet. Lawrence Gordon Tesler, questo il nome completo. Si è spento all’età di 74 anni, ma la notizia è divenuta pubblica solo nelle ultime ore. «L’inventore di taglia, copia e incolla, del trova e sostituisci, e di altro ancora era l’ex ricercatore di Xerox Larry Tesler. La vostra giornata lavorativa è più facile grazie alle sue idee rivoluzionarie», ha twittato Xerox, la società in cui l’informatico iniziò la sua lunga carriera, proseguita poi in Apple, Amazon e Yahoo.

Il 19 febbraio è morto Jean Daniel, fondatore del Nouvel Observateur, divenuto Obs. Lo ha annunciato il settimanale sul proprio sito web. “È morto mercoledì notte all’età di 99 anni dopo una lunga vita di passione, impegno e creazione”, si legge. Jean Daniel aveva fondato nel 1964 con Claude Perdriel Le Nouvel Observateur, di cui è stato direttore della pubblicazione fino al 2008.

Il 19 febbraio è morto Jens Nygaard Knudsen, inventore dei personaggi Lego. Ai quali non aveva mai dato un’età, un sesso, un volto preciso, soprattutto una razza, il colore di una pelle (il colore giallo fu scelto soltanto perché, in un sondaggio, risultò «il preferito dei bambini»). Quei pupazzetti o figurine avevano un’espressione neutra, perché tutti potessero giocare con loro in libertà, perché ogni bambino potesse scegliere la loro espressione, in un certo senso la loro «anima». Knudsen è morto mercoledì a 78 anni in una casa di riposo sulla costa occidentale della sua Danimarca. Aveva lavorato come disegnatore per la Lego dal 1968 al 2000, e aveva esercitato la sua fantasia su quei progetti di figurine per quasi 10 anni, prima di lanciarle ufficialmente nel 1978. Avevano quasi subito conquistato il mercato mondiale, superando i rivali americani come quelli della Hasbro, anche durante la crisi più profonda dell’industria dei giocattoli: la Lego, che produce in Danimarca, nella Repubblica Ceca e in Ungheria, solo nel 2019 e solo in Cina ha aperto 80 nuovi negozi.

Il 24 febbraio è morta a 101 anni Katherine Johnson, la matematica, informatica e fisica statunitense, afroamericana e originaria della Virginia, che ha contribuito con i suoi calcoli a lanciare la corsa nello spazio lavorando per la Nasa. La sua storia è stata raccontata nel film del 2016 Il diritto di contare (Hidden Figures il titolo originale). Nel 2015 l’allora presidente degli Usa, Barack Obama, l’ha insignita della Medal of Freedom, la più alta onorificenza civile negli Usa.

Il 24 febbraio è morto Clive Cussler, aestro dell’avventura con oltre 126 milioni di copie vendute nel mondo, 8 milioni in Italia. Si è ispirato alle sue imprese e alla sua esperienza di cacciatore di emozioni nei suoi romanzi bestseller tra cui ‘Sahara’, ‘Recuperate il Titanic!’ , ‘Salto nel buio’ e ‘Virus’. La sua morte a 88 anni, è stata annunciata oggi dalla seconda moglie, Janet Horvath, sui suoi profili social con “il cuore affranto”. “Condivido la tristezza per la morte di mio marito lunedì. E’ stato un privilegio e un grande onore condividere la vita con lui”. Clive, dice la moglie, “era la persona più cortese e gentile che abbia mai incontrato. So che le sue avventure continueranno”. Appassionato collezionista di auto e aerei d’epoca, raccolti nel Cussler Museum, ad Arvada, in Colorado, Cussler aveva fondato l”associazione no profit NUMA- the National Underwater and Marine Agency, specializzata nel recupero e conservazione dei relitti marini di interesse storico, ed era membro dell’Explorers Club di New York e della Royal Geographical Society di Londra. Passioni che si ritrovano nei suoi libri che schizzavano subito intesta alle classifiche dei più venduti, compreso l’ultimo, ‘Il destino del faraone’, uscito per Longanesi, il suo editore italiano, il 30 gennaio 2020. I suoi thriller hanno raggiunto le vette della clasifica del New York Times per più di 20 volte e i suoi libri sono stati pubblicati in 40 lingue in oltre 100 paesi. All’esordio, nel 1965 con ‘Enigma’, Cussler si è imposto subito all’attenzione con Dirk Pitt, l’ingegnere navale e maggiore dell’aeronautica statunitense, uomo d’azione per eccellenza, protagonista di alcune delle più incredibili avventure della NUMA, in viaggio in tutto il mondo con il suo insostituibile braccio destro Al Giordino. L’eroe di questa prima e famosa serie, che ha venduto 5 milioni di copie, ha ispirato anche il nome del figlio di Cussler, Dirk, con cui lo scrittore ha firmato a quattro mani gli ultimi romanzi. E sono numerosi i libri scritti da Cussler con altrui autori da Grant Blackwood a Graham Brown e da Thomas Perry a Justin Scott. Sono arrivate poi le serie dei Numa Files, degli Oregon Files, Le avventure dei Fargo e le Indagini di Isaac Bell dove ancora una volta si compenetrano la vita dell’autore e il suo universo immaginario. Oltre 80 le sue opere tra cui anche due avventure per bambini. Originario di Aurora, nell’Illinois, dove era nato il 15 luglio 1931 da madre americana e padre tedesco, Cussler si è arruolato nell’Aviazione durante la guerra di Corea dove ha lavorato come meccanico aeronautico e ingegnere di volo nel Military Air Transport Service. E’ stato sceneggiatore e direttore creativo di diverse agenzie pubblicitarie negli anni Sessanta ed ha vinto diversi premi internazionali per la televisione e radio tra cui il Cannes Lions Advertising Festival. Nel 1997, la State University di New York gli ha conferito la Laurea in Lettere per riconoscere il valore letterario dei suoi romanzi. Ne ‘Il destino del faraone’, scritto con il figlio Dirk, racconta una nuova avventura di Dirk Pitt alle prese con tre eventi all’apparenza scollegati: l’assassinio di una squadra di scienziati dell’Onu a El Salvador, una collisione mortale nel fiume Detroit e un violento attacco a un sito archeologico lungo il Nilo.

Il 25 febbraio Hosni Mubarak è morto a 91 anni. A confermarlo sono stati i familiari e prima ancora la televisione di Stato egiziana, che ha ricordato il fatto che l’ex presidente fosse malato da tempo e aveva subito un intervento chirurgico alcune settimane fa. Scompare quindi uno dei più longevi leader africani, per ben 30 anni al potere. Costretto poi a dimettersi durante la rivolta popolare del 2011, passata alla storia come la “Primavera araba”.

Il 27 febbraio è morta a 91 anni Lee Phillip Bell, assieme al marito William J. Bell, creatrice di Beautiful (titolo originale The Bold and the Beautiful). Secondo quanto si legge in comunicato della famiglia, la Bell è morta a Los Angeles tuttavia non si conoscono le cause del decesso. I coniugi Bell erano sposati dal 1953 e prima di creare Beautiful avevano creato Febbre d’amore nel 1973. La soap va ancora in onda sulla Cbs. Ma il vero successo lo devono a Beautiful, considerata la soap opera più vista al mondo e trasmessa in circa cento paesi. In Italia è sugli schermi tivù dal 1990, inizialmente fu trasmessa dalla Rai poi dal 1994 è ininterrottamente su Canale 5. Protagonista è la famiglia Forrester, proprietaria di una casa di moda. Negli anni, Beautiful ha vinto 31 Daytime Emmy Awards di cui 3 consecutivi come Miglior serie drammatica del daytime.

Il 29 febbraio è morto all’età di 96 anni Freeman John Dyson, fisico teorico britannico naturalizzato americano e autore di importanti studi sull’elettrodinamica quantistica e sulle interazioni tra particelle elementari che hanno generato intuizioni scientifiche rivoluzionarie.

Il 2 marzo è morto all’età di 76 anni l’artista tedesco Ulay. La notizia arriva dalla stampa di Lubiana, città slovena dove l’artista viveva da più di dieci anni. Esponente della performing art, è celebre per il legame con Marina Abramovic, l’artista serba con cui ha condiviso dodici anni di amore e di sodalizio artistico dalla seconda metà degli anni Settanta.

Il 2 marzo è morto Jack Welch, l’ex amministratore delegato di General Electric, è morto all’età di 84 anni. Storico numero uno del colosso industriale americano, Welch è stato l’architetto di Ge Capital, la divisione finanziaria travolta dalla crisi finanziaria e poi venduta da Jeffrey Immelt, il successore di Welch alla guida di Ge. La General Electric è una multinazionale americana fondata nel 1892; lanciata come produttrice di materiale elettrico, nei decenni l’azienda ha diversificato l’attività in campi industriali affini a quello originario – ma in certi casi anche a settori del tutto estranei, come ad esempio le materie plastiche, di cui proprio Welch si è occupato a lungo in Ge. Oggi General Electric per fatturato e capitalizzazione è fra le maggiori conglomerati del mondo, se si parla di attività industriali (cioè a parte il petrolio, i servizi digitali e la finanza). Welch è entrato in Ge nel 1960 come ingegnere chimico, vi ha fatto carriera, è diventato presidente e amministratore delegato nel 1981 e lo è rimasto fino al 2001, e durante la sua permanenza il valore della società si è moltiplicato. Nel frattempo non ha trascurato i suoi interessi: il patrimonio personale era stimato oltre i 700 milioni di dollari, dovuti per la maggior parte a una colossale buonuscita di 417 milioni, cosa che a suo tempo suscitò polemiche. Nel 1981 quando Welch divenne amministratore delegato la Ge capitalizzava 12 miliardi di dollari, saliti a 410 miliardi quando si ritirò. La crescita è avvenuta anche attraverso 600 acquisizioni, con progressiva espansione dall’America ai mercati emergenti. Però Welch è diventato famoso anche per ristrutturazioni sanguinose, chiusure di fabbriche e licenziamenti in massa ogni volta che questo serviva ad aumentare la redditività del gruppo. In parallelo alla crescita di valore il numero dei dipendenti di Ge si è ridotto di circa 100 mila unità. Negli anni ‘90 Jack Welch ha allargato l’attività di General Electric ai servizi finanziari, sempre attraverso acquisizioni. Dopo il ritiro di Welch la capitalizzazione di Ge si è sostanzialmente dimezzata, e resta da discutere se questo sia stato dovuto a minori opportunità oggettive di mercato, a dirigenti meno capaci che sono venuti dopo di lui, oppure (come sostengono alcuni critici) a errori commessi proprio da Welch i cui effetti si sono però manifestati solo in seguito ee guadualmente. Il rilievo principale mosso a Welch riguarda la creazione di Ge Capital, che ha enormemente aumentato il giro d’affari e la capitalizzazione di General Electric ma ha anche reso il gruppo vulnerabile alle crisi finanziarie che si sono succedute in America e nel mondo negli ultimi vent’anni. I critici additano in Welch anche il capofila dei dirigenti industriali che negli anni hanno abbattuto i redditi degli operai e degli impiegati di livello medio-basso, migliorando così la redditività delle imprese ma compromettendo un sistema socio-economico che per un paio di generazioni aveva garantito il benessere e il progresso della classe media e la stabilità politica; tutte cose che oggi non sono più garantite, il che contribuisce a spiegare il successo del populismo.

Il 3 marzo è scomparso Nicolas Portal, l’ex corridore ed attuale direttore sportivo del Team Ineos (ex Sky), aveva 40 anni. Lo riporta il sito della Gazzetta dello Sport. Il francese è morto per infarto ad Andorra, dove abitava. In passato aveva sofferto di aritmia cardiaca. In carriera nei dieci anni di professionismo aveva anche vinto sei tappe nei Tour de France. Aveva corso in forza all’AG2R, alla Caisse d’Epargne e alla stessa Sky. Dal 2013 ha iniziato la carriera da direttore sportivo, prima alla Sky e poi all’attuale Ineos, guidando campioni del calibro di Chris Froome, Geraint Thomas ed Egan Bernal.

Il 9 marzo è morta a 81 anni Suor Germana, al secolo Martina Consolaro, autrice di libri di cucina di grande successo. Nata in un paesino del Veneto, Durlo di Crespadoro, Suor Germana aveva sviluppato sin da giovanissima la sua passione per la cucina, gestendo un corso di economia domestica per fidanzate. La buona cucina per lei era un modo di tenere salda la famiglia. Il primo libro è del 1983, ” Quando cucinano gli angeli”. Un successo tanto inaspettato quanto travolgente, al punto che, dal 1987 in avanti, fu pubblicata ogni anno “L’agenda di Suor Germana”. In questi anni ha collaborato con molte riviste ed è stata spesso ospite in televisione, tanti in trasmissione Rai che Mediaset, da “Mi manda Lubrano” a “Forum”. L’ultimo libro di ricette è del 2016, ” Il ricettario di Suor Germana: 30 anni di cucina casalinga”.