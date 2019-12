Previsioni 2020, cosa accadrà? Le profezie inquietanti di Nostradamus, Baba Vanga e Parravicini

Quali saranno i principali eventi del 2020? Cosa accadrà nel 2020? quali sono le profezie di Nostradamus per il 2020? Quali sono le previsioni di Baba Vanga per il 2020?

Quando un anno volge al termine, in Tv, in radio e sul web si sprecano previsioni, oroscopi e profezie su quanto potrebbe e dovrebbe accadere nel 2020.

Il 2019 a livello nazionale, ha visto il nascere dell’ennesimo governo. Per effetto della scelta di Matteo Salvini ad inizio agosto di interrompere l’esperienza del Governo Conte, che ha portato alla nascita del Conte bis. Con una alleanza a sorpresa tra il Movimento cinque stelle e il Partito democratico. Senza dubbio, però, il protagonista nel bene e nel male è stato proprio il leader leghista.

Il Paese è stato funestato da nuovi disastri ambientali, mentre a livello economico è stato caratterizzato dalla chiusura di realtà importanti come Mercatone Uno, l’Ilva di Taranto, l’ennesimo prestito-ponte in favore di Alitalia, la cessione (passata per fusione) di FCA a PSA.

A livello europeo, c’è stato il rinnovo del parlamento, con l’avanzata dei partiti euroscettici e nazionalisti, che però non hanno sfondato come si credeva. A spaventare è stata però la crisi manifatturiera della Germania, come noto considerata la locomotiva d’Europa.

A livello mondiale, la Cina ha fatto registrare una ulteriore avanzata. Il Medioriente è rimasto altamente instabile. In Sud America c’è stato un forte stravolgimento politico, civile e sociale che ha coinvolto quasi tutti i Paesi. Hong Kong ha continuato la propria protesta contro la Cina per il quinto anno consecutivo.

Negli Usa a tenere banco è stato soprattutto il tentativo di Impeachment nei confronti di Donald Trump da parte dei democratici ancora alla ricerca di un valido candidato alternativo.

Il personaggio dell’anno è stato senza dubbio la giovane Greta Thunberg, che ha fondato la Green generation, scatenando nuove speranze da un lato e scetticismi e perplessità dall’altro.

E cosa accadrà nel 2020? vediamo quali sono le profezie di tre veggenti molto rispettati: Nostradamus, Baba Vanga e Benjamin Solari Parravicini.







Previsioni Nostradamus per il 2020

Partiamo dal più noto dei tre: Nostradamus, al secolo Michel de Nostredame. Come riporta Hack the Matrix, secondo lo speziale francese, vissuto nel 1500, Kim Jong-Un perderà il potere in seguito ad una grande sommossa popolare. La Russia sarà in qualche modo coinvolta in tutto ciò.

Verranno eseguiti i primi viaggi spaziali dedicati ai privati. In un recente articolo pubblicato sul New York Times, la NASA afferma che i civili potranno visitare la Stazione Spaziale Internazionale tramite la compagnia spaziale Axiom che sta già preparando i primi voli per il 2020.

L’Inghilterra avrà un nuovo monarca nel 2020 anche se non è specificato chi salirà al trono. Si ipotizza che sarà il principe William a diventare il nuovo Re. Intanto il Principe Filippo è stato ricoverato.

Nostradamus disse che le persone avrebbero camminato per le strade con degli oggetti impiantati nei loro corpi. Intanto ai lavoratori di un’azienda del Winconsin sono state sostituite le credenziali con dei chip con l’obiettivo di tracciare le loro attività lavorative.

Nostradamus ha parlato anche di ambiente dicendo che nel 2020 le tempeste e le catastrofi ambientali aumenteranno vertiginosamente e causeranno enormi devastazioni.

Nostradamus ha detto anche che “I vivi saranno invidiosi dei morti per le cose terribili che dovranno affrontare”.

Che donna riporta anche che secondo Nostradamus, l’umanità assisterà a un terremoto come mai prima d’ora. Un terremoto che colpirà il Nord America e sarà così distruttivo da seppellire parte della terra nordamericana.

Nostradamus avrebbe predetto una guerra senza precedenti. Alcuni analisti pensano che ciò si riferisca a una presunta terza guerra mondiale. Una guerra che creerà molti danni soprattutto a livello umano.

Lo scioglimento dei ghiacciai non è più un segreto. Secondo Nostradamus questi fenomeni potrebbero accelerare e il cambiamento climatico sarebbe ancora più esacerbato. Nostradamus avrebbe previsto diversi uragani che distruggerebbero diversi paesi. Ciò causerà conflitti tra i paesi e ancora più guerre.

Nostradamus avrebbe predetto una crisi economica che potrebbe avere conseguenze umane disastrose. Questa crisi interesserebbe più specificamente i paesi occidentali.

Previsioni Baba Vanga per il 2020

La veggente bulgara vissuta quasi tutto il ‘900, Baba Vanga, ha detto che entro il 2033 “il ghiaccio dei poli si scioglierà di conseguenza aumenterà il livello dell’acqua negli oceani”. Tutt’ora sta già accadendo ed abbiamo solo 13 anni per impedirlo e il 2020 sarà un anno importante di transizione.

Che donna riporta anche che secondo Baba Vanga nel 2020 potrebbero verificarsi diversi terremoti e uno tsunami potrebbe radere al suolo parti dell’Asia dalla superficie terrestre. Potremmo anche assistere a un crollo dell’economia europea e un meteorite gigante potrebbe schiantarsi in Russia.

Ci sarebbe anche un tentativo di omicidio del presidente Putin e il 45° presidente degli Stati Uniti, Trump, potrebbe ammalarsi. Trump potrebbe manifestare nausea, acufene, trauma cranico e questo lo porterà alla perdita dell’udito.

Previsioni Parravicini per il 2020

Chiudiamo con il meno conosciuto dei tre: Benjamin Solari Parravicini, pittore e scultore argentino, nato a fine ‘800 e morto nel 1974. il quale ha prodotto delle psicografie profetiche. Ossia dei disegni con delle didascalie che avrebbero predetto molti futuri eventi storici. Soprattutto della sua Argentina.

Per il 2020, Parravicini ha predetto

“che ci sarà il crollo dell’oro e avrà più valore una verdura commestibile di un dollaro. Aprite gli occhi e imparate a guardare.”

Il cibo diventerà uno dei beni più importanti segnando la fine dell’era del materialismo, quella che in effetti già stiamo vivendo. Chi opera sul trading online prenda dunque nota.