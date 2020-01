Qual è la differenza tra sunniti e sciiti

Nella religione musulmana, spesso sentiamo parlare di Sunniti e Sciiti. L’uccisione voluta da Trump del Generale iraniano Soleimani è solo l’ultimo caso. Due differenti fazioni che hanno dei punti in comune, ma anche diverse differenze.

Vediamo di seguito quali sono le differenze e le similitudini tra sunniti e sciiti.

Sunniti e sciiti differenze

Come riporta Blasting News , la scissione tra i musulmano in sunniti e sciiti ha origini molto remote. Più precisamente, dopo la morte del profeta Maometto, avvenuta nel 632. In particolare, l’oggetto della disputa riguardava chi doveva prendere le redini lasciate da Maometto alla guida della Comunità musulmana.







I sunniti ritenevano infatti che doveva toccare ad Abu Bakr, amico stretto di Maometto e importante studioso islamico. I futuri sciiti, invece, ritenevano che tale ruolo spettasse ai suoi discendenti. In particolare, ad Ali ibn Abi Talib, il genero del profeta, non avendo quest’ultimo figli maschi.

Il che creò dunque una profonda spaccatura, ancora oggi molto accesa, anche in modo drammatico. Basti solo pensare che nella comunità sunnita, si ritiene largamente che gli sciiti siano perfino peggiori di ebrei e cristiani.

Dato che, se questi ultimi sono considerati miscredenti, visto che credono in altro Dio, gli sciiti sono visti come eretici, traditori, accusati di venerare il loro Imam Ali e i suoi discendenti.

Sunniti e sciiti punti in comune

Per quanto riguarda i punti in comune, ciò che unifica sunniti e sciiti è la condivisione dei princìpi fondamentali dell’Islam, spesso chiamati “i cinque pilastri”. Essi sono:

testimonianza di fede

preghiera canonica

elemosina legale

digiuno

pellegrinaggio

Sunniti e sciiti nel Mondo

Nel mondo, i sunniti sono a netta maggioranza tra i musulmani, tra l’87 e il 90 per cento. Gli sciiti vivono prevalentemente in Iran e Azerbaigian. Un consistente numero (si ritiene il 50-75%) vive in Iraq. Mentre nello Yemen circa il 25-50%.