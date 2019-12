Ghostbusters Legacy, trailer e trama del terzo episodio del mitico cult anni ‘80

Chi ha amato i primi due film sui Ghostbusters, soprattutto il primo, ci ha sperato per anni. Ma alla fine si è rassegnato all’idea che un terzo episodio non venisse realizzato. In fondo, era arrivato a credere che fosse giusto così. Quando passano troppi anni tra una uscita e l’altra, le storie perdono credibilità, il filo conduttore che le unisce si assottiglia e quasi sempre si spezza.

Gli attori protagonisti invecchiano, professionalmente spesso evolvono e finiscono per apparire perfino non più adeguati a vestire certi panni. Così come inevitabilmente cambiano il contesto sociale e quello storico nei quali bene si incastonavano.

Ghostbusters è un cult anni ‘80. Epoca di filmoni hollywoodiani di fantascienza che ben riflettevano la fame di superficialità e onirismo di quel decennio. Che si lasciava alle spalle quello dell’impegno e della tentata rivoluzione – pacifica o armata che sia – quale era stato il precedente. Ritorno al futuro, Terminator, Robocop, Alien 2, Predator, Tron, Blade Runner e così via. Giusto per citare qualche titolo.

Non a caso, negli anni complicati in cui viviamo, siamo ritornati alla medesima disperata ricerca di un riparo superficiale ed evasivo. Basti pensare ai tanti film sui supereroi, o ai remake di pellicole di fantascienza di quell’epoca. Purtroppo, però, quasi sempre fallimentari. Per le ragioni dette in precedenza.

E anche Ghostbusters non sfugge a questa moda. Dopo l’improponibile versione tutta al femminile del 2016 – che ha tentato invano di rilanciare il franchise sfruttando anche l’ondata femminista e politically correct di questi anni – arriva il terzo episodio ufficiale della serie: Ghostbusters Legacy. Che negli Usa però si intitola Ghostbusters Afterlife, mentre il primo titolo pensato era Ghostbusters 2020.

Vediamo trama, trailer e chi ci sarà della “vecchia guardia”.







Ghostbusters Legacy trama

Qual è la trama di Ghostbusters Legacy? Da quanto si apprende, anche vedendo il trailer ufficiale, la figlia di Egon Spengler, Callie (Carrie Coon), rimane senza un quattrino ed è costretta a trasferirsi in una vecchia casa di campagna del padre insieme ai due figlioletti: Phoebe e Trevor (Mckenna Grace e Finn Wolfhard).

Mettendo a posto le varie cianfrusaglie, finiscono per scoprire tutte le attrezzature che suo padre e gli altri acchiappafantasmi usarono negli anni ‘80 per salvare New York. Come i raggi protonici, le tute, la trappola e la mitica auto Ecto-1. Aiutati dal loro insegnante, Mr. Grooberson (Paul Rudd), che gli spiegherà cosa avvenne a quell’epoca.

Tuttavia, a quanto pare dal trailer, la località dove erge la casa di campagna di Egon, Summerville, sia oggetto di strani terremoti. Come se qualcosa di strano si muovesse sotto la città. Proprio come accadeva nel secondo episodio.

Tutto quindi lascia presagire che dovranno impugnare quelle armi che tanto resero celebri il loro nonno e i suoi colleghi.

Nel cast figurano anche gli altri tre acchiappafantasmi, con gli attori originali:

• Bill Murray: Dr. Peter Venkman

• Dan Aykroyd: Dr. Raymond “Ray” Stantz

• Ernie Hudson: Dr. Winston Zeddemore

Più altri personaggi di contorno:

• Sigourney Weaver: Dana Barrett

• Annie Potts: Janine Melnitz

Mancherà invece il mitico Louis Tully, interpretato da Rick Moranis, imbranato occhialuto vicino di Dana. Attore caratterista, sceneggiatore e musicista, molto attivo tra gli anni ‘80 e ‘90, ma ritiratosi dalle scene alcuni anni dopo la morte della moglie: Ann Belsky. Al fine di dedicarsi meglio ai figli.

Dunque, Ghostbusters Legacy appare il furbo tentativo di rilanciare un vecchio franchise, aggiungendo nuovi giovani protagonisti ai vecchi. Nel tentativo di attirare l’attenzione dei vecchi fan ma anche di creare nuovi adepti.

Ci riuscirà? Qualcosa che fa ben sperare nella riuscita dell’impresa è il fatto che alla regia ci sia Jason Reitman (al suo dodicesimo film, anche sceneggiatore insieme a Gil Kenan), figlio di Ivan. Regista dei primi due episodi, che il prossimo anno uscirà a sua volta con il sequel di un altro cult anni ‘90: Triplets, continuo de I gemelli. Col duo tutto particolare Schwarzenegger-De Vito.

Ghostbusters Legacy trailer ufficiale

Questo invece il trailer di Ghostbusters Legacy:

Ghostbusters 2020 quando esce

Negli Usa, la data di uscita è fissata al 20 luglio 2020. Non è ancora nota la data d’uscita nel nostro Paese. Difficile sia a luglio, dato che solitamente il periodo estivo viene scartato. Probabile più da metà settembre in poi.